Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: «Χρυσός Αλέξανδρος» στον Σταύρο Ξαρχάκο για έξι δεκαετίες μουσικής δημιουργίας - iefimerida.gr

Τον τιμητικό «Χρυσό Αλέξανδρο» για την συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό απένειμε το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στον Σταύρο Ξαρχάκο.

Ο καταηιωμένος μουσικοσυνθέτης δεν μπόρεσε να παραστεί με το κοινό να του εύχεται περαστικά με ένα δυναό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Ένα μικρό κρυολόγημα τον κράτησε στην Αθήνα», ενημέρωσε τους θεατές ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, προκαλώντας την απογοήτευσή τους. «Μιλήσαμε μερικές φορές με τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν είναι κάτι που απειλεί την υγεία του. Ήλπιζε ότι θα το είχε ξεπεράσει μέχρι σήμερα, ωστόσο προτίμησε και προτιμήσαμε να προστατευθεί στην Αθήνα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ θα οριστεί συνάντηση του συνθέτη με το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως τον Χρυσό Αλέξανδρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου στη δισκογραφία είναι πολύχρονη και πλούσια, ενώ οι μουσικές του συνθέσεις έχουν συνοδεύσει αγαπημένα θεατρικά έργα και κινηματογραφικές ταινίες. Για τη μεγάλη οθόνη έχει γράψει μουσική για δεκάδες παραγωγές, ανάμεσά τους «Το ταξίδι» και «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου, «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, «Διπλοπενιές» του Γιώργου Σκαλενάκη, «Γυμνοί στον δρόμο» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Λυσιστράτη» του Γιώργου Ζερβουλάκου, «Κορίτσια στον Ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη και «Το Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη. Οι δύο τελευταίες ταινίες απέσπασαν από τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το βραβείο μουσικής.

«Το 1962, όταν ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε το τραγούδι "Τα δάκρυά μου είναι καυτά" για την ταινία "Το ταξίδι" του Ντίνου Δημόπουλου, που ήταν και η πρώτη του κινηματογραφική μουσική, ήταν μόλις 23 ετών», θύμισε ο κ. Ανδρεαδάκης, υπογραμμίζοντας ότι από τότε και για έξι δεκαετίες «έχει διαγράψει μια καταπληκτική καριέρα με τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει, μας έχουν συγκινήσει, έχουν συνοδεύσει τα όνειρά μας, τις χαρές μας και τις λύπες μας».

Όπως σημείωσε ακόμη, πέρα από τα εμβληματικά τραγούδια που έγραψε για τον ελληνικό κινηματογράφο, ο συνθέτης διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει από άλλους δημιουργούς της εποχής. «Σε πολλές ταινίες έχει μόνο ένα τραγούδι. Τις έχει ντύσει όμως με μουσική και μάλιστα έχει καταφέρει να ενσωματώσει και να χρησιμοποιήσει διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Χρησιμοποίησε τζαζ, μπλουζ, κλασική μουσική και ήξερε πάντα πώς θα αναδείξει τις κινούμενες εικόνες και θα τις κάνει να μιλήσουν περισσότερο», ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ο Ξαρχάκος τραγούδησε το «Πρακτορείο» στο «Ρεμπέτικο»

Η Θέμις Μπαζάκα αποκάλυψε γιατί ο Ξαρχάκος τραγούδησε το «Πρακτορείο» στο «Ρεμπέτικο»

Μια προσωπική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Ξαρχάκο, που τη σημάδεψε, μοιράστηκε με το κοινό η ηθοποιός και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θέμις Μπαζάκα. Όπως διηγήθηκε, λίγο μετά τα 22 της χρόνια, όταν έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, είχε την τύχη να εξασφαλίσει έναν ρόλο στην ταινία «Το Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη, τη μουσική της οποίας υπογράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Κάποια στιγμή, της ανακοινώθηκε ότι ο μαέστρος ήθελε να τη συναντήσει, προκειμένου να δοκιμάσει αν μπορούσε να τραγουδήσει και η ίδια στην ταινία.

«Φτάνω εκεί, βλέπω έναν σοβαρό καλλιτέχνη, με κοιτά διερευνητικά, κάθεται στο πιάνο και μου λέει "για να δούμε τι ξέρεις". Παίζει μια μελωδία και μου λέει "πες το". Κόπηκαν τα πόδια μου, κόπηκαν τα χέρια μου, δεν μπορούσα να βγάλω ήχο», ανέφερε. Ο συνθέτης της έδωσε μερικές ακόμη ευκαιρίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Με κοιτάει και μου λέει "λοιπόν, δεν θα πεις τραγούδι". Και κλείνει το πιάνο», συνέχισε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «ευτυχώς τα πήγα καλύτερα με την υποκριτική».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

'Αλλωστε, για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία είχε αποσπάσει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου. «Και επίσης ευτυχώς, διότι το εν λόγω τραγούδι ήταν το "Πρακτορείο", που είπε ο ίδιος στην ταινία και το λέει καταπληκτικά», κατέληξε.

Η ταινία «Το Ρεμπέτικο», που αφηγείται τη ζωή της ρεμπέτισσας Μαρίκας Νίνου, από τη γέννησή της στη Σμύρνη το 1919 έως τον θάνατό της στην Αθήνα το 1955, προβλήθηκε αμέσως μετά την εκδήλωση. Είχε προηγηθεί ένα οκτάλεπτο βίντεο που ετοίμασε η διοργάνωση, με χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου από τον ελληνικό κινηματογράφο.