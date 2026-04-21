Γάλλος αρωματοποιός έφτιαξε ευωδιές για το Μέγαρο Μουσικής, θα διαχέονται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συναυλίας - iefimerida.gr

Λιβάνι, σμύρνα, τριαντάφυλλο Δαμασκού και άλλα πολύτιμα αρώματα συνοδεύουν τη μουσική αφήγηση, της συναυλίας του Ensemble Agamemnon στο Μέγαρο Μουσικής.

Μια μοναδική εμπειρία που μεταμορφώνει τη συναυλία σε βιωματικό γεγονός, όπου ο ήχος και το άρωμα συνυπάρχουν σε έναν ποιητικό διάλογο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε τελετουργία, μνήμη και αισθητηριακή εγρήγορση.

Μία «συναυλία αρωμάτων» στο Μέγαρο Μουσικής

Το Ensemble Agamemnon παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 20:30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, τη συναυλία Αρώματα, μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία όπου η μουσική του 16ου και 17ου αιώνα συναντά την τέχνη της όσφρησης.

Στη συναυλία αυτή, το Ensemble Agamemnon προτείνει μια ασυνήθιστη προσέγγιση της ακρόασης: μια «συναυλία αρωμάτων», όπου η μουσική εμπειρία εμπλουτίζεται με ευωδιές που αναδύονται στον χώρο σε απόλυτο συγχρονισμό με τα έργα.

Πώς διαχέονται τα αρώματα στην αίθουσα του Μεγάρου

Ειδικοί διαχυτές ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γεμίζοντας την αίθουσα με αρώματα που έχει δημιουργήσει ο γάλλος συγγραφέας και ιστορικός αρωμάτων Alexandre Helouani, βασισμένα σε παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής. Έτσι, η ακρόαση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που ενεργοποιεί όχι μόνο την ακοή, αλλά και τη μνήμη και τη φαντασία.

Ποιος είναι ο Γάλλος με τα αρώματα

Η εξειδίκευση του Alexandre Helwani στην ιστορία της αρχαίας αρωματοποιίας αποτελεί συχνά αντικείμενο ενδιαφέροντος από πολιτιστικούς φορείς. Η διατομεακή γνώση του για την ιστορία των αρωμάτων, που αναδεικνύεται μέσα από τα άρθρα του στο The Perfume Chronicles, τον έχει καταστήσει διακεκριμένο κεντρικό ομιλητή σε θέματα ιστορικών αρωμάτων.

Έχει συνεργαστεί με αναγνωρισμένους φορείς όπως η Osmothèque - Διεθνές Ωδείο Αρωμάτων, το Institut du Monde Arabe, το Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών της Αμβέρσας και η Φαρμακευτική Σχολή του Παρισιού. Ως ανθρωπολόγος, ο Alexandre Helwani εστιάζει στη διαπολιτισμική σημασία των αρωμάτων και στις παραδόσεις που διέπουν τη χρήση τους.

Τα δημιουργήματα του Helwani διακρίνονται για το βάθος, την καινοτομία και την ικανότητά τους να συνδέονται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα θέματα.

Το Ensemble Agamemnon στο Μέγαρο Μουσικής

Το Ensemble Agamemnon, ένα από τα πλέον δραστήρια σύνολα παλαιάς μουσικής της νεότερης γενιάς, ειδικεύεται από το 2015 στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία του φωνητικού και οργανικού ρεπερτορίου της Ιταλίας του 17ου αιώνα.

Το μύρο, το σαφράν και η κανέλα, με ποια μουσικά έργα ταιριάζουν;

Η επιλογή των έργων δεν είναι τυχαία. Στην Αναγέννηση και το Μπαρόκ, τα αρώματα αποτελούν ισχυρά σύμβολα και ποιητικές αλληγορίες: το μύρο, το σαφράν και η κανέλα στο Άσμα Ασμάτων, οι ευωδιές της μυθικής Αρκαδίας, αλλά και οι εξωτικές μυρωδιές της Ανατολής που διαπερνούν έργα όπως ο Θρήνος του Luigi Rossi, αποκαλύπτουν τη βαθιά σύνδεση της όσφρησης με τη μουσική έκφραση των συναισθημάτων.

Πρόγραμμα -Έργα των: Giulio Caccini, Biagio Marini, Giovanni da Palestrina, Salamone Rossi, Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, Amante Franzoni, Sigismondo d’ India, Carlo Gesualdo, Bartolomé de Selma y Salaverde, Maurizio Cazzati, Luigi Rossi

Συντελεστές Ensemble Agamemnon

Amandine Trenc Υψίφωνος Ι Marc Mauillon Βαρύτονος

François Cardey Κορνέτο, Καλλιτεχνική διεύθυνση Ι Christophe Mourault Βιολί Ι Etienne Floutier Βιόλα ντα γκάμπα Ι Nicolas Arzimanoglou-Mas Θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα Ι Matthieu Franchin Όργανο, τσέμπαλο

Julien Bouvier Technical Manager Ι Maëlys Kioska Tour Manager

Όταν η μουσική συναντά την όσφρηση: μια συναυλία για όλες τις αισθήσεις. Τετάρτη 13 Μαΐου Ι 20:30 Ι Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.﻿ Η προπώληση έχει αρχίσει