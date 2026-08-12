Τι θα διαβάσουμε τον Δεκαπενταύγουστο: Έξι επιλογές νέων e-books και πώς να τα κατεβάσουμε - iefimerida.gr

Είσαι σε μία παραλία, χαλαρώνεις στην άμμο και δεν έχεις μαζί ένα βιβλίο. Στο καθημερινό δρομολόγιο με το μετρό διαβάζεις, αλλά σήμερα το ξέχασες στο σπίτι.

Δοκίμασες τα e-books﻿; Τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή που κερδίζουν όλο και περισσότερους αναγνώστες, καθώς δίνουν την ελευθερία να διαβάζουμε το βιβλίο που μας ενδιαφέρει, από οποιαδήποτε συσκευή, υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό, κάθε ώρα, στην παραλία, τον περίπατο, το αυτοκίνητο, το μετρό.

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Οπωσδήποτε είναι άλλη η αίσθηση του χαρτιού στο χέρι και η μυρωδιά ενός καινούργιου βιβλίου,﻿ ωστόσο οι νέες εκδόσεις που ακολουθούν κυκλοφορούν και σε e-book για μεγαλύτερη ευκολία των αναγνωστών.

Πώς κατεβάζω και διαβάζω e-book

H διαδικασία ανάγνωσης e-book είναι απλή.

Από ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο αγοράζεις το βιβλίο και επιλέγεις «Λήψη/Download» ή το ανοίγεις μέσα από την εφαρμογή του καταστήματος.

Από δωρεάν νόμιμη πηγή, πατάς το «Download» και επιλέγεις μορφή EPUB ή PDF, ανάλογα με το τι υποστηρίζει η συσκευή σου.

Σε συσκευή Kindle συνήθως το βιβλίο συγχρονίζεται αυτόματα.

Σε κινητό/tablet μπορείς να ανοίξεις αρχεία EPUB με εφαρμογή ανάγνωσης e-book ή PDF με τον αντίστοιχο αναγνώστη.

Έξι e-books για να διαβάσουμε το καλοκαίρι

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«Ρίζες» - Ματίνα Αποστόλου

Ένα από τα βιβλία που ξεχώρισα αυτό το καλοκαίρι. «Ρίζες» από τη Ματίνα Αποστόλου.

Με αφορμή τον θάνατο του πατέρα, οι τέσσερις γυναίκες της οικογένειας συναντιούνται για να προετοιμάσουν την κηδεία του. Μάνα, κόρη, θεία, αδερφή. Καθεμιά κουβαλάει το δικό της μερίδιο αυτής της απώλειας, τη δική της εκδοχή της ιστορίας.

Μέσα στα φορτισμένα δωμάτια του πατρικού σπιτιού οι αναμνήσεις τους θα ζωντανέψουν, θα μπλεχτούν μα και θα συγκρουστούν αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ μνήμης και αλήθειας.

Η επώδυνη ενηλικίωση που φέρνει ο γονεϊκός θάνατος, ο χρόνος που χαράζει σώματα και σχέσεις και οι αθέατες ρίζες που μας καθορίζουν γίνονται το κέντρο μιας πολύπτυχης αφήγησης για όσα κληρονομούμε και όσα επιλέγουμε ν’ αφήσουμε πίσω. e-book εκδόσεις Ίκαρος.

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«Ο Βασιλιάς της Στάχτης» - S. A. Cosby

Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει. Η αδερφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο, και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα τους που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδερφός του χρωστά χρήματα σε γκάνγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί και στον ίδιο, αν δεν τους πληρώσει.

Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη όπου γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη και για τον ίδιο και για τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάνγκστερ και να σώσει την οικογένεια του. e-book εκδόσεις Gutenberg.

«Τύχη βουνό» - Ρίτσαρντ Όσμαν

Ήταν μια ήσυχη χρονιά για τη Λέσχη Φόνων της Πέμπτης.

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Η Τζόις είναι απασχολημένη με τον γάμο της κόρης της. Η Ελίζαμπεθ πενθεί. Ο Ρον αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα, και ο Ιμπραΐμ συνεχίζει την ψυχοθεραπεία στην αγαπημένη του εγκληματία. Όταν όμως ένας καλεσμένος στον γάμο βρίσκεται σε κίνδυνο, η παρέα αναλαμβάνει ξανά δράση και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση εξαφάνισης και φόνου, ενώ ένας αδίστακτος κακοποιός αναζητά έναν απαραβίαστο κωδικό και… δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα για να τον αποκτήσει.

Θα καταφέρουν οι τέσσερις φίλοι να λύσουν το μυστήριο και να προλάβουν τα χειρότερα; e-book εκδόσεις Ψυχογιός.

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«Γυναίκες» - Eduardo Galeano

Οι «Γυναίκες» είναι ο ύστατος αποχαιρετισμός του Eduardo Galeano στους αναγνώστες του, αποχαιρετισμός εσπευσμένος, μιας και ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει τυπωμένο το βιβλίο του πριν φύγει από τη ζωή. Πρόλαβε τουλάχιστον να ετοιμάσει αυτή την ανθολογία-φόρο τιμής στη γυναίκα, που είχε τόσο κεντρική θέση στη σκέψη, στο έργο και στη ζωή του εν γένει.

Εκατόν πενήντα γυναικείες μορφές εμφανίζονται σε αυτή τη συλλογή πορτρέτων, ανάμεσά τους η Φρίντα Κάλο, η Έμιλι Ντίκινσον, η Μαρί Κιουρί, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά και άλλες, άγνωστες. Αντάρτισσες, μάγισσες, αγίες που το όνομά τους έχει ξεχαστεί, πόρνες της Αργεντινής που αρνήθηκαν να υποκύψουν στους στρατιώτες.

Με τη χαρακτηριστική του ποιητική πρόζα, μιλάει για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία, ανασύρει από τη λήθη συλλογικά κατορθώματα γυναικών, μιλάει για τις ρίζες του μισογυνισμού, για γυναίκες που αψήφησαν την κυρίαρχη αντρική ερμηνεία της πραγματικότητας. Αφηγείται τις ιστορίες τους για να μην αφήσουμε τη μνήμη να πεθάνει, καθώς μέσω της μνήμης οικοδομείται το μέλλον. e-book εκδόσεις Μεταίχμιο.

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«Πεθαίνω για σένα» - Μανίνα Ζουμπουλάκη

Το μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» της Μανίνας Ζουμπουλάκη αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που, σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής της, ανατρέχει στο παρελθόν και στη σχέση που τη σημάδεψε.

Μέσα από αποσπασματικές μνήμες, ξεδιπλώνεται η πορεία μιας σχέσης που αρχικά δείχνει ιδανική, αλλά σταδιακά αποκαλύπτει τις δυσκολίες και τις σκοτεινές της πλευρές.

Η ηρωίδα, νοσηλεύτρια και μητέρα, βρίσκεται αντιμέτωπη με συναισθήματα φόβου και ενοχών, προσπαθώντας να κατανοήσει όσα έχει βιώσει. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, αναζητά τη δύναμη να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Το βιβλίο προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα μιας γυναίκας να προχωρήσει μπροστά και να ξαναβρεί τον εαυτό της. e-book εκδόσεις Παπαδόπουλος.

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«Οδύσσεια» του Στίβεν Φράι

Η Τροία έπεσε. Μετά από δέκα χρόνια πολέμου, οι Έλληνες μπορούν πια να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής - αλλά τι τους περιμένει τώρα στα σπίτια τους; Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας πρέπει να επιστρέψει στις Μυκήνες και στην Κλυταιμνήστρα, η οποία δεν του συγχώρησε ποτέ τη θυσία της κόρης τους, της Ιφιγένειας, για να χαρίσουν οι θεοί στους Αχαιούς έναν ούριο άνεμο…



Ο Οδυσσέας πάντως, σαλπάροντας για την Ιθάκη, λαχταρά να σφίξει στην αγκαλιά του την αγαπημένη του Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο, τον μονάκριβο γιο του. Όμως οι θεοί εμπαίζουν τους θνητούς, ας είναι και ήρωες. Εξοργισμένος από την αλαζονεία του, ο Ποσειδώνας τον καταδικάζει να περιπλανιέται στις θάλασσες για δέκα ολόκληρα χρόνια.

Όπως έγραψε ο Observer για το βιβλίο: «Ο Φράι φωτίζει με σύγχρονο τρόπο το αρχαιοελληνικό έπος. Ένας χαρισματικός αφηγητής, που συνδυάζει τη στιβαρή γνώση με το λοξό χιούμορ… Ένα εξαιρετικό, καθηλωτικό ανάγνωσμα». e-book εκδόσεις Πατάκη.