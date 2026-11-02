Εθνική Βιβλιοθήκη: Μια απίθανη συλλογή χαρακτικών από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα στο ΚΠΙΣΝ -Προσωπογραφίες, τοπία, θρησκευτικά - iefimerida.gr

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει για πρώτη φορά έναν άγνωστο καλλιτεχνικό θησαυρό της, μια συλλογή έργων ευρωπαϊκής χαρακτικής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η συλλογή στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο ΚΠΙΣΝ καλύπτει ένα ευρύ θεματολογικό φάσμα, από προσωπογραφίες και θρησκευτικές σκηνές έως τοπία και μυθολογικές αλληγορίες με έργα σημαντικών δημιουργών όπως οι Hendrick Goltzius, Agostino Caracci, Gustave Doré

Η παρουσίαση των έργων οργανώνεται σε θεματικές ενότητες με χρονολογική διαδοχή, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει τις αλλαγές στο ύφος, τη σύνθεση και τις εκφραστικές δυνατότητες των δημιουργών qua παρακολουθεί τη συνάντηση χαρακτικής και ζωγραφικής.

Αναδεικνύεται ο ιστορικός ρόλος της χαρακτικής, η οποία, πριν την εφεύρεση της φωτογραφίας διέσωσε τη μνήμη σπουδαίων έργων και Παλαιών Δασκάλων. Η συλλογή περιλαμβάνει έργα που ερμηνεύουν συνθέσεις των Raffaello, Michelangelo και Rubens.

Η παρουσίαση της αδημοσίευτης συλλογής είναι αποτέλεσμα έρευνας του ιστορικού τέχνης Σωκράτη Λούπα. Η έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η έκθεση εκτείνεται σε ευρεία χρονολογική και γεωγραφική κλίμακα, με έργα από τα τέλη του 15ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα και από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες κ.ά.

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Χαρακτικά από τα τέλη του 15ου ως τις αρχές του 19ου

Εξίσου πλούσια είναι και η θεματολογία: προσωπογραφίες, θρησκευτικές σκηνές, έργα με μυθολογικό και αλληγορικό περιεχόμενο, φυσικά και αστικά τοπία με κτίρια, αρχαιολογικά ερείπια, θάλασσες, λιμάνια και πλοία, ηθογραφικά έργα με κοινωνικές ομάδες και συνθέσεις με θέματα από τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας εκτίθενται έργα των Cornelis Cort, Hendrick Goltzius, Agostino Caracci, Philip Kilian, Moritz Bodenehr, Fra Antonio Lorenzini, Giovanni Rocca, Gustave Doré και πολλών ακόμη δημιουργών.

Ο επισκέπτης θα παρακολουθήσει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τη συνάντηση της χαρακτικής με τη ζωγραφική και το σχέδιο μέσα από επιμέρους θεματικές ενότητες: Προσωπογραφίες, Θρησκευτικά έργα, Μυθολογικά και Αλληγορίες, Τοπιογραφίες, Ζωογραφίες, έργα με μουσικό περιεχόμενο, έργα του Jacques Callot και έργα του Francesco Bartolozzi. Η χρονολογική διαδοχή στο εσωτερικό των ενοτήτων θα βοηθήσει το κοινό να αναγνωρίσει τις αλλαγές στο ύφος, στη σύνθεση και τις εκφραστικές δυνατότητες των δημιουργών.

Αγνώστου (Γερμανία, 17ος αιώνας), Sophia Beringerin von Königshoff, το γένος Katzenstain, σε ηλικία 32 ετών, μέσα 17ου αιώνα, χαλκογραφία, 13,8 x 10,6 εκ.

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Σημαντική θέση στην έκθεση κατέχουν τα χαρακτικά που αντιγράφουν, αναπαράγουν και ερμηνεύουν προϋπάρχουσες ζωγραφικές συνθέσεις και γλυπτά.

Σε αυτά τα έργα γίνεται ορατή η προσωπική συμβολή του χαράκτη, η μετάφραση του χρώματος, του φωτός και της ζωγραφικής επιφάνειας σε γραμμές, τόνους και χαράξεις. Στους αιώνες πριν από την εφεύρεση της φωτογραφίας η μνήμη των σπουδαίων έργων και των Παλαιών Δασκάλων της Τέχνης διασώθηκε μέσω της χαρακτικής. Η συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ένα πραγματικό «χάρτινο μουσείο», περιλαμβάνει έργα των Raffaello, Michelangelo, αδελφών Carracci, Guido Reni, Domenichino, Veronese, Tiziano, Parmigianino, Tintoretto, Rubens, Simon Vouet, Claude Lorrain κ.ά.

Wilhelm Gail (Γερμανία, 1804-1890), Η Αυλή των Λεόντων στην Αλάμπρα της Γρανάδας, 1838, χαλυβδογραφία, 57 × 41,5 εκ.

Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με μια αδημοσίευτη συλλογή έργων τέχνης, που ανάλογή της – ως σήμερα – μπορούσε κάποιος να δει μόνο στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. Αποτελεί καρπό της έρευνας και της τεκμηρίωσης της Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης που έγινε από τον Σωκράτη Λούπα, ιστορικό τέχνης, ο οποίος είναι και ο επιμελητής της έκθεσης.

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Andrea Scacciati (Ιταλία, 1725-1771), Ο Χριστός εκδιώκει με το φραγγέλιο τους εμπόρους από τον Ναό, 1759, έγχρωμη οξυγραφία, 24,1 × 32,5 εκ.

Claude Duflos (Γαλλία, 1665-1727), Καπουτσίνος πίθηκος (Sapajou) και κερκοπίθηκοι (Guenon) σε αυλή γαλλικού μεγάρου [Βερσαλλίες;] (μεταγενέστερη ανατύπωση από γαλλικές εκδόσεις φυσικής ιστορίας του 17ου αιώνα), τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα, οξυγραφία, 21 × 29,2 εκ.

Η έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη του αείμνηστου Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππου Τσιμπόγλου (1956-2023), και πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον του Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του ΙΣΝ.

François Vivares (Γαλλία/Αγγλία, 1709-1780),

Η αρπαγή της Ευρώπης (με πρότυπο πίνακα του Claude Lorrain), 1771, οξυγραφία, 48,7 × 60,4 εκ.

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Αγνώστου, Η Παναγία με το ψάρι (με πρότυπο πίνακα του Raffaello), 19ος αιώνας, χαλκογραφία και οξυγραφία, 49,5 × 34 εκ.

Η έκθεση συνοδεύεται από πολυσέλιδο, αναλυτικό Κατάλογο, σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Είσοδος ελεύθερη /﻿Εγκαίνια: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 19:30

Χώρος: Αίθριο 4ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα – ΚΠΙΣΝ Πλησιέστερος σταθμός λεωφορείων: Στάση «Ωνάσειο», ηλεκτρικού: Στάση «Μοσχάτο»

Διάρκεια: 12 Νοεμβρίου 2026 έως 12 Φεβρουαρίου 2027

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 09:30-20:00