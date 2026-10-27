Εταιρεία Συγγραφέων: Το βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» στον Χρίστο Αλεξίου -Ολοι οι υποψήφιοι σε πεζογραφία και ποίηση - iefimerida.gr

Την εκδήλωση Απονομής Βραβείων 2026, παρουσίασης Επετειακής Έκδοσης για τα 45 χρόνια της Εταιρείας Συγγραφέων και υποδοχής νέων μελών διοργανώνει η Εταιρεία Συγγραφέων.

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας.

Τα βραβεία της Εταιρείας Συγγραφέων

Το βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» θα απονεμηθεί στον Χρίστο Αλεξίου.

Οι νικητές των βραβείων Γιάννη Βαρβέρη και Μένη Κουμανταρέα, για την ανάδειξη πρωτοεμφανιζόμενων ποιητών/τριών και πεζογράφων, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

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Τα δύο βραβεία πρωτοεμφανιζομένων λογοτεχνών συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, προσφορά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ/Η ΠΟΙΗΤΗ/ΠΟΙΗΤΡΙΑ:

Η αποτελούμενη από τους/τις ποιητές/ποιήτριες, μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων, Παναγιώτη Κερασίδη, Μαρία Κουλούρη και Αντώνη Φωστιέρη (Πρόεδρο Επιτροπής), επιτροπή κρίσης της Εταιρείας Συγγραφέων για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης σε πρωτοεμφανιζόμενο/η ποιητή/τρια κατά το έτος 2025, κατέληξε στην ακόλουθη βραχεία λίστα υποψηφίων με αλφαβητική σειρά:

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ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ (βιβλία έκδοσης 2025)

Μαρίνα Θάνου, Αν είναι να ’ρθει η συντέλεια, Ιωλκός

Πέτρος Ισαακίδης, Ηφαιστειωθείς, Θράκα

Γεωργία Καλαφάτη, Η Αγέραστος Ρόζα, ΑΩ

Βασίλειος Κλήμης, Αλγόριθμοι σιωπής, ΑΩ

Άννα Κούρτη, Ικέντζου, Χαϊκού και Σένριου, Κοντύλι

Άγγελος Μπέρτος, Καρπάθια, Θίνες

Ιωάννης Μωραΐτης, Νορβηγικό τοπίο, Ιωλκός

Κατερίνα Τσιλιαγκού, Το μέσα φως, Ιωλκός

Λάζαρος Φίλης, Αν κανείς από εσάς έχει στραγγαλίσει ποτέ ένα πουλί, Θράκα

Χρήστος Χατζηγεωργίου, Γυμνή ζωή, Περισπωμένη

Το βραβείο Γιάννη Βαρβέρη για πρωτοεμφανιζόμενους/ες ποιητές/ποιήτριες θεσπίστηκε από την Εταιρεία Συγγραφέων στη μνήμη του ποιητή και ιδρυτικού της μέλους Γιάννη Βαρβέρη (1955-2011) και σκοπό έχει να αναδείξει τις σημαντικότερες νέες φωνές στην ελληνική ποίηση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ/Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΟ:

Η αποτελούμενη από τους/τις πεζογράφους, μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων, Κάλλια Παπαδάκη, Μαρία Σκιαδαρέση (Πρόεδρο Επιτροπής) και Άρη Σφακιανάκη επιτροπή κρίσης της Εταιρείας Συγγραφέων για το βραβείο Μένη Κουμανταρέα σε πρωτοεμφανιζόμενο/η πεζογράφο κατά το έτος 2025 κατέληξε στην παρακάτω βραχεία λίστα υποψηφίων με αλφαβητική σειρά:

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ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ (βιβλία έκδοσης 2025)

Μαρίνα Αγαθαγγελίδου: Ρεπεράζ, Πατάκη - Μυθιστόρημα

Χρηστίνα - Καλλιρρόη Γαρμπή: Τώρα όμως δεν έχουν συμβεί όλα αυτά, Κείμενα - Διηγήματα

Άγγελος Ευαγγελίδης: Η Πέτρα, Περισπωμένη - Νουβέλα

Νικόλας Ευαντινός: Τράνταγμα, Κέδρος - Διηγήματα

Μάρτιν Κούκα: Υπέρθεση υπό κατάρρευση, Ισνάφι - Μυθιστόρημα

Eυάρεστος Πιμπλής: Πέρα από τη συναίνεση, Πόλις - Μυθιστόρημα

Κατερίνα Σερίφη: Κιτ επιβίωσης, Καστανιώτη - Διηγήματα

Στεφανία Τσουκαλίδου: Παλμαρέ, Βακχικόν - Διηγήματα

Γιώργος Ψωμιάδης: Η φωλιά, Κίχλη - Διηγήματα

Qabel: Ο πατέρας μου, η πόλη μου και τα τριάντα μου, Loggia - Μυθιστόρημα

Το βραβείο Μένη Κουμανταρέα για πρωτοεμφανιζόμενους/ες πεζογράφους θεσπίστηκε από την Εταιρεία Συγγραφέων στη μνήμη του πεζογράφου και ιδρυτικού της μέλους Μένη Κουμανταρέα (1931-2014) και σκοπό έχει να αναδείξει τις σημαντικότερες νέες φωνές στην ελληνική πεζογραφία.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ:

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Ο Χρίστος Αλεξίου γεννήθηκε το 1930 στο Σκλήθρο Λάρισας. Σε ηλικία 12 χρονών συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση. Tο 1956 ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Eκδοτικό Iνστιτούτο Aθηνών», όπου μεταξύ άλλων εξέδωσε βιβλία των GeorgeThomson, Georg (Gyorgy) Lukacs και Παναγή Λεκατσά. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (1963-1987), στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (1987-1988) και στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1988 - 1994), όπου οργάνωσε από την αρχή την βιβλιοθήκη του. Ίδρυσε και διεύθυνε το περιοδικού Θέματα Λογοτεχνίας (1995-2017). Το φιλολογικό του έργο, που εκτείνεται σε όλο το εύρος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μελετημάτων, διαλέξεων και μαθημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου είχε πολύτροπη συμβολή στη θεμελίωση και ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών, στη διοργάνωση συνεδρίων, στην επιμέλεια και τον σχολιασμό τόμων για πρόσωπα και θέματα της λογοτεχνίας.

Το 1992 ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στον αγώνα για τα άτομα με αναπηρία. Ως ειδικός γραμματέας Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας εισηγήθηκε και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού έως σήμερα Πανεπιστημιακού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το 2018 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου

Το βραβείο Διδώ Σωτηρίου απονέμεται σε σημαίνουσες προσωπικότητες που με το έργο τους συντελούν στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θεσπίστηκε προς τιμήν της Διδώς Σωτηρίου, ιδρυτικού μέλους αλλά και «μεγάλης δωρήτριας» της Εταιρείας Συγγραφέων, καθώς τα γραφεία της Εταιρείας στο 8 της οδού Κοδριγκτώνος, στεγάζονται στο ιστορικό διαμέρισμα που της κληροδότησε, ειδικά γι' αυτό τον σκοπό, η σπουδαία πεζογράφος.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ