Στην Αθήνα ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Για την πρεμιέρα της ταινίας του και τα παιδιά της Εταιρείας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή - iefimerida.gr

Ο Οσκαρικός Ντάνιελ Ντέι Λιούις, επέστρεψε μετά από χρόνια στην υποκριτική, για χάρη του γιου του, στην ταινία «Ανεμώνη» με την πρεμιέρα της να πραγματοποιείται στην Αθήνα, παρουσία του ίδιου.

H πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία του σπουδαίου Ντάνιελ Ντέι Λιούις πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερχεται στην Αθήνα ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Στην προβολή θα παρευρεθούν ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο γιος του και σκηνοθέτης Ronan Day-Lewis, χάρη στον οποίο επέστρεψε στην υποκριτική ο ανυπέρβλητος ηθοποιός.

Στην Πρεμιέρα θα απολαύσουμε άλλη μια σημαντική ερμηνεία από τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον ακούσουμε από κοντά να μιλάει για τη ζωή, την ταινία και τη σχέση του με την Πόρτα Ανοιχτη.

Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Daniel Day-Lewis και η Πόρτα Ανοιχτή

Η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας «Το αριστερό μου πόδι».

Για να παίξει το ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική αναπηρία, πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία, όπου ένας μικρός του είπε: “Δεν τα πας άσχημα, Dan, αλλά ακόμα δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά”. Μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα, να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Την επομένη της πρεμιέρας ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επισκέφτηκε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής, και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό που το είχε στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την επομένη το πρωί, όταν πήρε το Οσκαρ, τηλεφώνησε στην Πόρτα Ανοιχτή και είπε «Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!». Έκτοτε, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.

Η ταινία «Ανεμώνη» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Tanweer

«Ανεμώνη» με τον Ντάνιελ Ντει Λιούις

Στην πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Ronan Day-Lewis, ΑΝΕΜΩΝΗ, οι εντάσεις κορυφώνονται όταν ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια.

Τιμή Εισιτηρίου: 50 Ευρώ Για κράτηση αριθμημένων θέσεων ΕΔΩ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία «Ανεμώνη» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Tanweer.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας ﻿