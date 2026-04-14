Ερευνητές ανακάλυψαν έργο εμβληματικού Έλληνα φιλοσόφου μετά από 2.000 χρόνια - iefimerida.gr

Ένα απόσπασμα παπύρου ηλικίας 2.000 ετών περιέχει 30 άγνωστους στίχους του φιλοσόφου Εμπεδοκλή.

Ο πάπυρος εντοπίστηκε στα αρχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ανατολικής Αρχαιολογίας στο Κάιρο.

Ο Εμπεδοκλής, προσωκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. από τη Σικελία, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της πρώιμης ελληνικής φιλοσοφίας. Γνωστός για τη θεωρία των τεσσάρων βασικών στοιχείων -γη, αέρας, φωτιά και νερό- και για τις κοσμικές δυνάμεις της Φιλότητας και του Νείκους που ρυθμίζουν την αλληλεπίδρασή τους, επιδίωξε να εξηγήσει τόσο τον φυσικό κόσμο όσο και την ανθρώπινη αντίληψη μέσω μιας ενιαίας φυσικής φιλοσοφίας. Οι ιδέες του επηρέασαν μεταγενέστερους στοχαστές, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Ρωμαίος φιλόσοφος Λουκρήτιος.

Μέχρι σήμερα, όσα ήταν γνωστά για το έργο του βασιζόταν κυρίως σε παραθέσεις άλλων συγγραφέων. Ωστόσο, ο πάπυρος P.Fouad inv. 218, που ταυτοποιήθηκε από τον παπυρολόγο Nathan Carlig του Πανεπιστημίου της Λιέγης, αποτελεί απόσπασμα των «Φυσικών», του σημαντικότερου ποιητικού έργου του Εμπεδοκλή.

Το νέο αυτό υλικό εστιάζει σε θεωρίες σχετικά με την εκπομπή σωματιδίων και την αισθητηριακή αντίληψη, ιδίως την όραση. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδιαφέρουσες συνδέσεις με μεταγενέστερα έργα, όπως κείμενα του Πλουτάρχου, διαλόγους του Πλάτωνα και έργα του Θεόφραστου, μαθητή του Αριστοτέλη.

Ενδείξεις της επιρροής του Εμπεδοκλή υπάρχουν επίσης στον Αριστοφάνη και στον Λουκρήτιο, ενώ τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να προηγήθηκε των ατομιστών φιλοσόφων, ιδίως του Δημόκριτου από τα Άβδηρα.

Πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη

Οι ειδικοί παρομοιάζουν τη σημασία της ανακάλυψης με το υποθετικό σενάριο ερευνητές να ανακάλυπταν μετά από μερικούς αιώνες αυθεντικά χειρόγραφα του Βίκτωρα Ουγκό, αν το έργο του ήταν γνωστό μόνο από αποσπάσματα. Η δημοσίευση της μελέτης ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της διδασκαλίας του Εμπεδοκλή και, γενικότερα, του έργου του, προκειμένου να ενταχθεί καλύτερα ο φιλόσοφος στην ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας και να οριστεί η σχέση του με τους προκατόχους και τους διαδόχους του.

Πηγή: SciTechDaily