Έρευνα της Κάπα Research για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Το 71% την αξιολογεί θετικά, διχασμός για την Ωραία Ελένη - iefimerida.gr

Η πολυσυζητημένη ταινία-υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», καταγράφει εισπρακτικά ρεκόρ στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το 90% των Ελλήνων γνωρίζει την ταινία, με σχεδόν τους μισούς να έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις για αυτήν. Η υψηλή δημοφιλία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, που αγγίζει το 90% στους θεατές, συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία ενασχόληση του κοινού.

Επτά στους δέκα θεατές αξιολογούν την παραγωγή θετικά, εκφράζοντας ικανοποίηση και ενθουσιασμό. Το 79% θεωρεί ότι η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή για την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ το 75% πιστεύει ότι ενισχύει τον τουρισμό.

Η ταινία έφερε τις νέες γενιές κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σύμφωνα με το 72% των θεατών. Επίσης, λειτούργησε ως έναυσμα πολιτιστικής αναζήτησης, κάνοντας τον Όμηρο αντικείμενο οικογενειακής συζήτησης και ωθώντας πολλούς σε συγκρίσεις με το πρωτότυπο.

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης διχάζει την κοινή γνώμη, αν και κερδίζει έδαφος μεταξύ των θεατών (62%). Παρά την αποδοχή δημιουργικών αποκλίσεων, οι απόψεις για την καλλιτεχνική ελευθερία παραμένουν μοιρασμένες.

Μέχρι και τις 9 Αυγούστου το κινηματογραφικό έπος έχει κόψει συνολικά 750.467 εισιτήρια στην Ελλάδα, ενώ έως και σήμερα έχει συγκεντρώσει 1,111 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Το παραπάνω ποσό καθιστά την «Οδύσσεια» την πιο εμπορική ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας το «The Dark Knight Rises», το οποίο είχε αποδώσει 1,085 δισ. δολάρια.

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Η κοινή γνώμη για την «Οδύσσεια»

Έρευνα κοινής γνώμης της Κάπα Research για την «Οδύσσεια» αποτυπώνει και συγκριτικά τις στάσεις θεατών και μη θεατών της στην Ελλάδα, καθώς η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη χώρα μας τη χρονιά που διανύουμε.

Το έργο γίνεται αντιληπτό ως κάτι που υπερβαίνει τα όρια του κινηματογράφου, εγείροντας ζητήματα εθνικής ταυτότητας, εθνικού branding αλλά και διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Για την ταινία «Οδύσσεια» γνωρίζει αρκετά ή κάτι έχει ακούσει το 90% των Ελλήνων, ενώ οι μισοί (48%) έχουν ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Σε αυτό φαίνεται να συνέβαλε και η υπογραφή της σκηνοθεσίας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, του οποίου η δημοτικότητα αγγίζει το 64% στο σύνολο της κοινής γνώμης και αυξάνεται στο 90% ανάμεσα σε όσους έχουν ήδη δει την ταινία (εύρημα αναμενόμενο, καθώς συνηθίζεται τις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν να σπεύδουν να τις παρακολουθήσουν πρώτοι οι «φανς» του σκηνοθέτη).

Θετική αξιολόγηση από επτά στους δέκα

Επτά στους δέκα θεατές (71%) την αξιολογούν πολύ ή αρκετά θετικά, με κυρίαρχα συναισθήματα την ικανοποίηση (45%) και τον ενθουσιασμό (18%) κατά την έξοδο από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

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Το ισχυρότερο εύρημα της έρευνας, ωστόσο, αφορά τον θετικό αντίκτυπο της ταινίας στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το 72% των θεατών, η ταινία έφερε τις νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ενώ λειτούργησε και ως έναυσμα πολιτιστικής αναζήτησης, κάνοντας τον Όμηρο θέμα οικογενειακής συζήτησης για το 36% και οδηγώντας το 31% σε συγκρίσεις της ταινίας με τα πρωτότυπα κείμενα.

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Καθολική αποδοχή για τα οπτικά εφέ

Στην αποτίμηση των επιμέρους στοιχείων του έργου, τα οπτικά εφέ (86%), οι ερμηνείες των Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ (85%) και η σκηνοθεσία (81%) κέρδισαν τις εντυπώσεις, με τη μεταφορά του ομηρικού έπους (48%) να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη αξιολόγηση, υποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες παραμένουν αυστηροί και απαιτητικοί απέναντι στη διαχείριση της πολιτιστικής τους παράδοσης.

Το ελληνικό κοινό δεν αποδεσμεύει τον σκηνοθέτη από την υποχρέωση σεβασμού της ομηρικής κληρονομιάς, του παρέχει όμως το περιθώριο για δημιουργικές αποκλίσεις.

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Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για το ρόλο της Ωραίας Ελένης

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη (46% θετικές/ουδέτερες απόψεις, έναντι 46% αρνητικών), αλλά κερδίζει σημαντικό έδαφος μεταξύ των θεατών (62%).

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Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική (57%) απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής τήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες (40%-39%), διατηρώντας την επιφύλαξη απέναντι στην πλήρη χειραφέτηση του δημιουργού.

Δείτε όλη την έρευνα: