Επτά κωμωδίες για τον Αύγουστο: Αιχμηρές, ανάλαφρες, αγαπημένοι ηθοποιοί -Πού θα τις δούμε - iefimerida.gr

Κωμωδίες, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, ατάκες και γέλιο συνθέτουν το θεατρικό σκηνικό του Αυγούστου.

Παραστάσεις περιοδεύουν και χαρίζουν στο κοινό στιγμές ξεγνοιασιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Ποιες κωμωδίες ξεχωρίζουν αυτό το καλοκαίρι και πού μπορούμε να τις απολαύσουμε;

Πάμε να δούμε μία κωμωδία;

Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά Φαντασίαν Ασθενής»

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής».

Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο: τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουμε νιώσει.

Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου, τον Αργκάν. Δίπλα του, ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών:

η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στον ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας. 11/8 Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας - Σαλαμίνα, Αττική / 12/8 Θέατρο «Παντελής Ζερβός» - Λουτράκι, Κόρινθος / 13/8 Αρχαίο Θέατρο Άργους - Άργος, Αργολίδα / 21/8 Θέατρο «Γ. Παππάς» - Αίγιο, Αχαΐα / 22/8 Αρχαίο θέατρο Οινιαδών - Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία / 23/8 Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας / 24/8 Σαϊνοπούλειο Θέατρο - Σπάρτη

Όλα συμβαίνουν στο ιατρείο της ψυχολόγου

«Group Therapy» από το ΚΘΒΕ

Μετά τους τρεις πολύ πετυχημένους κύκλους παραστάσεων στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η ανατρεπτική κωμωδία της βραβευμένης Πένυς Φυλακτάκη, «Group Therapy», σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, θα παρουσιαστεί για μία μόνο παράσταση την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μερκούρεια 2026» του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κοινό θα παρακολουθήσει μια κωμωδία που ψυχαγωγεί, χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών, και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Παρεξηγήσεις και καβγάδες αναδεικνύουν, με πολύ χιούμορ, έναν κόσμο που δεν μπορεί να «συνέλθει» από τις συνεχόμενες κρίσεις (μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχια και ανεργία).

Στο ιατρείο της ψυχολόγου, ο Κλεομένης Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτως προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι «κοσμοϊστορικό» που του έχει συμβεί. Από την άλλη ο Τσάκι, youtuber, influencer, ΤikΤoker, βρίσκεται ήδη εκεί ως δήθεν ασθενής, για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, την γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό.

Παίζουν (αλφαβητικά) Λίλη Αδρασκέλα / Θανάσης Δισλής / Δημήτρης Καραγιάννης / Γιάννης Τσιακμάκης. Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζέτα Μακρυπούλια

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά. Οι δύο βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική: μια απάντηση στην τρέλα του πολέμου με τη ζωτική δύναμη της μουσικής, της συλλογικότητας και της λαϊκής γιορτής.

Σε αυτήν την νέα ανάγνωση, η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Παίζουν: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορχήστρα επι σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van De Engel)

12/8 Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο - Λαύριο, Αττική / 17/8 Θέατρο «Ορέστης Μακρής» - Χαλκίδα, Εύβοια / 18/8 Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» - Δελφοί, Φωκίδα

Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης

«Λυσιστράτη» από το ΚΘΒΕ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζειτη «Λυσιστράτη», μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Η «Λυσιστράτη» θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 & το Σάββατο 22 Αυγούστου. 26/8 Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών - Μουδανιά, Θεσσαλονίκη.

Γιούλη Τσαγκαράκη

«Εγώ θα σας τα πω»

Οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου έρχονται στη σκηνή ως πρόσωπα βγαλμένα από την απίστευτη καθημερινότητά μας, σε μια παράσταση με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και ζωντανή τετραμελή ορχήστρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η φρέσκια, ανατρεπτική και 2.0, επιθεώρηση του καλοκαιριού, έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

29/8 Αθλητικό & Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Μάκρης / 31/8 Θέατρο Πέτρας - Πετρούπολη, Αττική

Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρος Πούλης, Βασίλης Θωμόπουλος

«Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα»

Όταν ο μεγιστάνας του πετρελαίου Τζον Τζόνσον βρίσκεται καρφωμένος με ένα τεράστιο σπαθί στην πλάτη του, μοιάζει με μιά απλή υπόθεση δολοφονίας. Αλλά τα πράγματα στον κόσμο του θρυλικού επιθεωρητή ΝΤΡΕΙΚ και του αρχιφύλακα ΠΛΟΝΤ δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Γιατί ο Τζόνσον ήταν μεταμφιεσμένος σε γυναίκα; Γιατί είχε φάει μια χελώνα; Γιατί όλες οι γυναίκες στο σπίτι μοιάζουν ίδιες; Πόσο κινδυνεύει η ζωή τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κωμική παράσταση «Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» του βρετανού συγγραφέα David Tristram παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Ένας φόνος, δεκαέξι ύποπτοι!

Παίζουν: Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρος Πούλης, Αλέξανδρος Σάουκ.

11/8 Alex Cinema - Πόρτο Ράφτη, Αττική / 12/8 Κινηματογράφος Αθηναία - Χαλκούτσι, Αττική / 13/8 Αποθήκες Α.Σ.Ο. - Κιάτο, Κόρινθος / 27/8 Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς - Πειραιάς, Αττική

Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δεληκούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όχι άλλο κάρβουνο»

Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο».

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς;

Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού: Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις». Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών. Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα.

Παίζουν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης

18/8 Αμφιθέατρο Σίβηρης - Κασσάνδρα, Θεσσαλονίκη / 19/8

Αμφιθέατρο Ασπροβάλτας / 20/8 Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο - Ξάνθη/

21/8 Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής - 22/8 Θέατρο Αλτιναλμάζη - Αλεξανδρούπολη