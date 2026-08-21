Επιστρέφουν οι θίασοι στην Αθήνα, οι παραστάσεις της εβδομάδας -Ποια θέατρα ανοίγουν - iefimerida.gr

Η θεατρική ζωή της Αθήνας ξαναβρίσκει από σήμερα τον ρυθμό της, οι σκηνές ανοίγουν και οι πρώτοι θίασοι επιστρέφουν για το φινάλε της καλοκαιρινής θεατρικής σεζόν.

Ήδη από τις επόμενες ημέρες και κυρίως μέσα στον Σεπτέμβριο, το θεατρικό πρόγραμμα πυκνώνει, με παραγωγές που ολοκληρώνουν τον κύκλο της περιοδείας τους.

Γεράσιμος Γεννατάς

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«MANOLIS - καρδιά σε τέσσερις χορδές»

Η εντυπωσιακή καλοκαιρινή παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, συνεχίζεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Αδαμοπούλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης. Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για τρεις ακόμα εμφανίσεις (27/8, 3/9, 10/9).

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

«Ο Αλέκος βγήκε από τον παράδεισο»

«Ο Αλέκος βγήκε από τον παράδεισο» για 9 τελευταίες παραστάσεις στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από Δευτέρα 31/8.

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Στον ρόλο του Αλέκου Σακελλάριου ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Μαζί του, η Ματίνα Νικολάου υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Μαζί με μία ζωντανή 5μελή ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

Αθήνα 1913. Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας. Γεννιέται σε μια πόλη που επιβιώνει ανάμεσα σε όνειρα και ανατροπές.

Χαρές και λύπες. Γέλια και λυγμοί. Κι ο χρόνος να κυλά… αθόρυβα, αμείλικτα… να παίρνει μαζί του εποχές, ανθρώπους, στιγμές. Γιατί ο χρόνος έχει έναν παράξενο τρόπο να μας μαθαίνει να γελάμε με όσα κάποτε μας πλήγωσαν και να συγκινούμαστε με όσα κάποτε μας έκαναν να γελάμε.

Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Ορέστης Τζιόβας

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«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου - μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνει τις δυνάμεις της και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, για να σατιρίσει τα κακώς κείμενα και όσα μας απασχολούν.

Το ραντεβού ανανεώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για 4 τελευταίες παραστάσεις στις 2, 8, 16 και 23 Σεπτεμβρίου εκεί όπου η κωμωδία φτάνει στα άκρα, με καλοκαιρινή διάθεση, σε μια βραδιά που έχει ήδη γίνει talk of the town, προσφέροντας την πιο απολαυστική διέξοδο από την καθημερινότητα στην καρδιά της πόλης.

Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκος Συσσοβίτης

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«Τακούνια στον Βάλτο» στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

Τα «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης. Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Θανάσης Βισκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου

«Πετάει-πετάει»

Από σήμερα Παρασκευή στο θέατρο Αλέα έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

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Στην ελληνική απόδοση της κλασικής φάρσας του Γάλλου Marc Camoletti «BOEING BOEING», ο Μάνος (Αλέξανδρος Μαρτίδης), ένας σύγχρονος playboy και πετυχημένος αρχιτέκτονας, παίζει σε τριπλό ταμπλό το επικίνδυνο χόμπι της πολυγαμίας με 3 όμορφες αεροσυνοδούς: την Τουρκάλα Χούλια (Κατερίνα Μπαξεβανάκη), την Ιταλίδα Γκαμπριέλα (Ειρήνη Τάσσου) και τη Γερμανίδα Γκρέτχεν (Δήμητρα Δερζέκου), που οι πτήσεις τους τις φέρνουν καθημερινά - αλλά χώρια - στην ερωτική του φωλιά.

Όλα ανατρέπονται όμως τη μέρα που ο παιδικός φίλος του από την Κρήτη, ο ερωτύλος σύντεκνος Σήφης (Θανάσης Βισκαδουράκης) τον επισκέπτεται μετακομίζοντας στην Αθήνα, την ίδια ημέρα που αναπάντεχα αλλάζει το πρόγραμμα πτήσεων των τριών αεροσυνοδών και ξαφνικά θα πρέπει να μείνουν στην ερωτική φωλιά την ίδια ημέρα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης…