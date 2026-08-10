Πάμε Επίδαυρο; Απομένουν ακόμα δύο παραγωγές -«Λυσιστράτη» από ΚΘΒΕ, «Ίων» από ΘΟΚ, οι ημερομηνίες - iefimerida.gr

Η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Επιδαύρου πλησιάζει στο τέλος της με ακόμη δύο σημαντικές παραγωγές να παίρνουν τη σκυτάλη στο Αρχαίο Θέατρο.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη,﻿ με μία πλειάδα καλών ηθοποιών και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανεβάζει τον «Ίωνα» του Ευριπίδη, παράσταση, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

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Πάμε Επίδαυρο;

Με αυτές τις δύο παραστάσεις ολοκληρώνεται και ο φετινός καλοκαιρινός κύκλος του Φεστιβάλ Επιδαύρου που έφερε στο προσκήνιο κλασικά έργα μέσα από σύγχρονες σκηνοθετικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Λυσιστράτη), 21 και 22 Αυγούστου στην Επίδαυρο

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος -«Λυσιστράτη»

Η Λυσιστράτη του ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από μία μεγάλη πετυχημένη περιοδεία θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στις 21 και 22 Αυγούστου.

Δεν αποτελεί απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Επιμένει να είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωποκεντρικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά επειγόντως έναν νέο τρόπο οργάνωσης.

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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, που με όχημα το γέλιο, μας απευθύνεται με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα για την εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.

Η εντροπία -ως φυσικός αλλά και φιλοσοφικός όρος- δηλώνει τη σταδιακή αποσύνθεση της τάξης, τη διάχυση της ενέργειας, την αδυναμία ενός συστήματος να «αυτορρυθμιστεί».

Στη Λυσιστράτη, η πόλη-κράτος βρίσκεται σε παρατεταμένη φθορά: ο πόλεμος έχει καταστεί αυτοσκοπός, η πολιτική έχει αποκοπεί από την ανθρώπινη εμπειρία και το σώμα έχει εξοριστεί από τον δημόσιο λόγο.

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Η αρχετυπική μορφή/ηρωίδα δεν προτείνει μια μεταρρύθμιση, ούτε εισηγείται έναν νέο θεσμό. Η Λυσιστράτη εισάγει κάτι ριζικά διαφορετικό: την επανεμφάνιση του σώματος, της επιθυμίας, της φροντίδας και της συλλογικής ευθύνης ως πολιτικής πράξης. Η αποχή από τον έρωτα δεν λειτουργεί «τιμωρητικά» αλλά ως πράξη «αναστολής της εντροπίας». Ένα προσωρινό «πάγωμα» του συστήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η επανεκκίνησή του.

Στον πυρήνα της σκηνοθετικής προσέγγισης του Αστέριου Πελτέκη βρίσκεται ακριβώς αυτή η χειρονομία, η οποία δεν επιτυγχάνεται μέσα από τη βία ή την επιβολή, αλλά μέσα από τη συνειδητή άρνηση συμμετοχής σε έναν φαύλο κύκλο. Οι γυναίκες δεν καταλαμβάνουν απλώς την Ακρόπολη, «καταλαμβάνουν» τον χρόνο, τη ροή των πραγμάτων, την ίδια τη λογική της αναπόφευκτης καταστροφής. Η κωμωδία, εδώ, δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης.

Μετάφραση Κωνσταντίνος Μπούρας / Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία- Aπόδοση Αστέριος Πελτέκης / Σκηνικά Φρόσω Λύτρα / Κοστούμια Νίκος Χαρλαύτης / Μουσική σύνθεση Γιώργος Ανδρέου / Χορογραφία Κωνσταντίνος Ρήγος / Φωτισμοί Στέλιος Τζολόπουλος / Μουσική διδασκαλία Παναγιώτης Μπάρλας

Διανομή Ιορδάνης Αϊβάζογλου (Φιληδονίδης, Ευνούχος), Αντώνης Αντωνάκος (Παιονίδης, Λάκωνας, Ευνούχος), Νίκος Γεωργάκης (Κήρυκας Λακεδαιμονίων, Στρυμόδωρος), Δημήτρης Διακοσάββας (Κωφόβουλος, Ευνούχος), Χρύσα Ζαφειριάδου (Σπαρτοδείνα), Σοφία Καλεμκερίδου (Λαμπιτώ, Γριά), Κρατερός Κατσούλης (Κινησίας), Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Λυσιστράτη), Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Κλεονίκη), Κατερίνα Παπουτσάκη (Μυρρίνη), Παναγιώτης Πετράκης (Απόλλωνας, Λάχης),

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Τραγουδίστρια Κορίνα Λεγάκη (Κορύφω, Αθηνά) / Μουσικός επί σκηνής Βάιος Πράπας

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, θα παιχτεί στις 28 και 29 Αυγούστου κλείνοντας το Φεστιβάλ του 2026

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου -«Ίων»

Πρόκειται για ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ίων δεν είναι μια «καθαρή» τραγωδία: κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Είναι ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, θα παιχτεί στις 28 και 29 Αυγούστου κλείνοντας το Φεστιβάλ του 2026.﻿

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Η δράση εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, έναν χώρο όπου συνιστά κατώφλι ανάμεσα στο αισθητό και το αόρατο, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Εκεί μεγαλώνει ο νεαρός Ίων, χωρίς όνομα και επίγνωση της καταγωγής του. Πασχίζει να συγκροτήσει μέσα από σπαράγματα μια ταυτότητα, την ίδια στιγμή που οι θεατές γνωρίζουν ήδη την αλήθεια. Μέσα από αντιφάσεις, διαθλάσεις και παρερμηνείες, το θολό, σχεδόν αόρατο παρελθόν αποκρυσταλλώνεται σε ατόφιο, χειροπιαστό παρόν και μια προσδοκία νοήματος αναδύεται μέσα από το κενό.

Η παράσταση, μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, επιχειρεί να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν πολυπρισματικό χώρο αναστοχασμού όπου τα είδωλα της αλήθειας και του ψεύδους αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτουν και αποκρύπτουν, με το ερώτημα της ταυτότητας να παραμένει ανοιχτό, ρευστό και αγωνιώδες.

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επεξεργασία Θωμάς Μοσχόπουλος / Συνεργάτης σκηνοθέτης Μάριος Κακουλλής / Σκηνικά – Κοστούμια Βασίλης Παπατσαρούχας / Μουσική – Μουσική διδασκαλία – Μουσικός επί σκηνής Αναστασία Δημητριάδου (nama dama) / Κίνηση – Χορογραφία Φώτης Νικολάου

Παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης Ίων, Στέλα Φυρογένη Κρέουσα, Νεοκλής Νεοκλέους Ξούθος, Βαλεντίνος Κόκκινος Παιδαγωγός

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Χορός Βασίλης Αθανασόπουλος, Δημήτρης Αντωνίου, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Αντρέας Κουτσόφτας, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα, Βασίλης Χαραλάμπους