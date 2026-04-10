Ένας Επιτάφιος-κέντημα, με χιλιάδες πέρλες και λουλούδια [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο υπέρλαμπρος επιτάφιος στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, δεν στολίζεται μέσα σε λίγες ώρες αλλά χρειάζεται μήνες προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα χρειάστηκαν δύο μήνες προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του στολισμού. Το κουβούκλιο του Επιταφίου στολίστηκε με χιλιάδες πέρλες και άνθη με τους πιστούς να κοπιάζουν για να παρουσιάσουν αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

«Ενα από τα πιο κατανυκτικά σύμβολα της Ορθόδοξης λατρείας»

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ιερέας του Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, πατέρας Χρήστος Καρακούδης «Ο Επιτάφιος της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί ένα από τα πιο κατανυκτικά σύμβολα της Ορθόδοξης λατρείας. Συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα και το ίδιο το Σώμα Του, το οποίο κατατίθεται «εν τάφω». Το άνθινο στόλισμα δεν είναι απλώς διακοσμητικό, εκφράζει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την ελπίδα των πιστών. Τα άνθη, σύμβολα ζωής και αναγέννησης, προαναγγέλλουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου και την Ανάσταση που έρχεται.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, και στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ευκαρπίας, ο Επιτάφιος είναι πλέον έτοιμος, έπειτα από πολύ κόπο και δίμηνη προετοιμασία. Με υπομονή, επιμονή και πολλή αγάπη, οι ευλαβείς κυρίες του Ναού μας εργάστηκαν με ζήλο, προσφέροντας τον χρόνο και την καρδιά τους για να δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα που δεν είναι απλώς όμορφο, αλλά βαθιά προσευχητικό.

«Ο ιδιαίτερος στολισμός με τις πέρλες, μέσα στην εκκλησιαστική συμβολική, παραπέμπουν στο «πολύτιμον μαργαρίτην» του Ευαγγελίου»

Ο ιδιαίτερος στολισμός με τις πέρλες, μέσα στην εκκλησιαστική συμβολική, παραπέμπουν στο «πολύτιμον μαργαρίτην» του Ευαγγελίου, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και στην καθαρότητα της ψυχής που καλείται να Τον υποδεχθεί.. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μαρτυρεί μια σιωπηλή προσφορά πίστης, μετατρέποντας τον Επιτάφιο σε ζωντανή έκφραση αγάπης προς τον Εσταυρωμένο και Ταφέντα Κύριο. Ο Επιτάφιος του Ναού μας αποτελεί μια ομολογία πίστεως και ελπίδας, ότι μέσα από τον Σταυρό και τον Τάφο ανατέλλει η αιώνια ζωή. Καλή Ανάσταση!!!» αναφέρεται στην ανάρτηση του πατέρα Χρήστου Καρακούδη.