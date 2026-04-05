Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια ενός από τα μεγαλύτερα χριστιανικά μοναστήρια της Ιστορίας - iefimerida.gr

Γενιές μοναχών κάποτε ζούσαν σε αυτό το μοναστικό συγκρότημα και μέχρι τον πέμπτο αιώνα ήταν επίσης ένα κέντρο κοπτικής τέχνης και πολιτισμού.

Η Αίγυπτος συχνά φέρνει στο νου εικόνες όπως η Σφίγγα, η χρυσή νεκρική μάσκα του Τουταγχαμών ή οι πυραμίδες που ρίχνουν μακριές σκιές πάνω στο οροπέδιο της Γκίζας, όμως η ζωή συνεχίστηκε αφού χάθηκε η τελευταία από τις φαραωνικές δυναστείες. Ήταν η αυγή μιας νέας εποχής.

Μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις στην Αίγυπτο μετατοπίστηκαν, και μαζί τους, τα μεγαλιθικά αγάλματα θεών από το παλιό πάνθεον έδωσαν τη θέση τους σε νέες εκκλησίες και μοναστήρια που αναδύονταν από την άμμο. Όλο και περισσότερα από αυτά τώρα αποκαλύπτονται.

Η Αίγυπτος σε μια ταραχώδη μεταβατική περίοδο

Μετά το τέλος της εξουσίας των Πτολεμαίων, η Αίγυπτος βρέθηκε σε μια ταραχώδη μεταβατική περίοδο. Ο Χριστιανισμός μεταφέρθηκε στην πρώην γη των φαραώ από τον Άγιο Μάρκο τον Ευαγγελιστή γύρω στο 49 μ.Χ. Έγινε πιο διαδεδομένος υπό την ηγεσία του επισκόπου Δημητρίου της Αλεξάνδρειας σχεδόν 200 χρόνια αργότερα, αν και οι οπαδοί του αντιμετώπισαν διώξεις υπό ρωμαϊκή κυριαρχία μέχρι που ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος τον ανακήρυξε επίσημη θρησκεία το 312 μ.Χ.

Θεολογικοί μελετητές συρρέουν στην Αλεξάνδρεια επί αιώνες, αν και ο ανταγωνισμός με τη νεότερη χριστιανική πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης, μαζί με διαμάχες γύρω από το θρησκευτικό δόγμα, οδήγησαν τους Αιγύπτιους Κόπτες Χριστιανούς να αποσχιστούν από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. Η κοπτική τέχνη και ο πολιτισμός συνέχισαν να ακμάζουν παρά τη ρήξη.

Δεκατρία δωμάτια χωρισμένα με αρχιτεκτονικές καμάρες

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην περιοχή Al-Ruba’iyat του χώρου Al-Qalaye στο Hosh Issa, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αυτό που τώρα θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Αιγύπτου, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Τα μοναστήρια άρχισαν να μετατρέπονται σε επίκεντρα χριστιανικής μάθησης, ανοίγοντας τις πόρτες τους σε επισκέπτες και απομακρυνόμενα από τον, κάποιες φορές, σκληρό ασκητισμό που ακολουθούσαν οι πρώτοι μοναχοί, ο οποίος απαιτούσε απομόνωση και ακραία πειθαρχία.

Καθώς οι αρχαιολόγοι έσκαβαν μέσα από τη σκόνη και την άμμο, τα ερείπια του μοναστηριού στο Al-Qalaye αποκάλυψαν δεκατρία δωμάτια χωρισμένα με αρχιτεκτονικές καμάρες, συμπεριλαμβανομένων ατομικών και κοινόχρηστων χώρων για μοναχούς, χώρων κουζίνας και αποθήκευσης, και μεγαλύτερων αιθουσών που χρησιμοποιούνταν για διδασκαλία και φιλοξενία. Η αρχαιολογική ομάδα παρατήρησε επίσης ότι είχαν γίνει αρκετές προσθήκες στη δομή καθώς εξελισσόταν με την πάροδο του χρόνου.

Προηγούμενες αρχαιολογικές αποστολές στον χώρο είχαν επίσης εντοπίσει συστάδες μοναστικών κελιών ή «manshubiyat», μαζί με βοηθητικά κτίρια και κεραμικά. Το μοναστήρι έσφυζε από δραστηριότητα στην ακμή του. Υπό την καθοδήγηση του αρχαιολόγου Samir Rizq Abdel-Hafez, το έργο ανασκαφής εντόπισε μια ευρύχωρη αίθουσα στο βόρειο άκρο, με πέτρινα καθίσματα διακοσμημένα με φυτικά μοτίβα, που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την υποδοχή επισκεπτών.

Στην καρδιά του συγκροτήματος υπήρχε ένας ιερός χώρος προσευχής, σηματοδοτημένος από έναν σταυρό από ασβεστόλιθο. Οστά πτηνών και άλλων ζώων, κοχύλια και κεραμικά αγγεία για αποθήκευση τροφής έδειχναν τι έτρωγαν οι μοναχοί σε καθημερινή βάση. Οι μοναχοί περνούσαν ολόκληρη τη ζωή τους ασκούμενοι στην αφοσίωση. Πιθανότατα επίσης θάβονταν στον χώρο, όπως δείχνει μια ταφόπλακα από ασβεστόλιθο με κοπτική επιγραφή που αναγράφει «Apa Kyr, γιος του Shenouda».

Κατάλοιπα κοπτικής τέχνης

Η αποστολή απέδωσε επίσης πολλά διατηρημένα κατάλοιπα κοπτικής τέχνης, συμπεριλαμβανομένων τοίχων καλυμμένων με τοιχογραφίες μοναχών, πλαισιωμένων από περίπλοκα πλεκτά μοτίβα, ζωγραφισμένα σε αποχρώσεις κόκκινου, μαύρου και λευκού που ξεθώριασαν με το πέρασμα των αιώνων.

Υπήρχε επίσης περισσότερη έμπνευση από τον φυσικό κόσμο σε εικόνες γαζελών περιτριγυρισμένων από φυλλώματα και χαρακτηριστικά λουλούδια με οκτώ πέταλα. Θραύσματα κεραμικών είναι ζωγραφισμένα με παρόμοια μοτίβα, και μια ακόμη βαθύτερη ανασκαφή αποκάλυψε έναν μαρμάρινο κίονα μαζί με κιονόκρανα και βάσεις άλλων κιόνων.

Ο Hisham El-Leithy, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, βλέπει το μοναστήρι ιδανική περίπτωση για να προσφέρει περαιτέρω γνώσεις στην κοπτική τέχνη και αρχιτεκτονική. Μια άλλη αποστολή του Συμβουλίου είχε προηγουμένως εντοπίσει ένα παλαιότερο αρχιτεκτονικό συγκρότημα από την περίοδο κατά την οποία η Αίγυπτος πέρασε από την ειδωλολατρία στον Χριστιανισμό.

Βρισκόταν στον χώρο Ain al-Kharab και περιλάμβανε ερείπια από την πόλη της όασης Kharga, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, νεκροταφείων και κατοικιών, καθώς και μια τοιχογραφία του Χριστού που θεραπεύει έναν άρρωστο. Τόσο η πόλη όσο και το μοναστήρι θα συνεχίσουν να μας αποκαλύπτουν περισσότερα για τον πρώιμο κοπτικό πολιτισμό και την τέχνη καθώς ανακαλύπτονται περισσότερες δομές και ευρήματα.