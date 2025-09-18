Εμπιστευτικά -Στο iefimerida ο Γιώργος Περρής - iefimerida.gr

Με έντονη παρουσία στην ελληνική και διεθνή σκηνή ο Γιώργος Περρής έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδέει διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες μέσα από το τραγούδι.

Ενας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της γενιάς του με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και εξαιρετικές συναντήσεις. Από τη συνεργασία του με τον Plácido Domingo, ως τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών με την biopic ταινία για την ζωή του Michel Legrand και τις εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές του κόσμου.

«Ερχομαι στο Παλλάς ορεξάτος»

Ο Γιώργος Περρής ανεβαίνει στη σκηνή του Παλλάς για μία μοναδική βραδιά γιορτής, συγκίνησης και επανένωσης με το κοινό του με τίτλο «Μαζί ή Κανείς» την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Αγαπημένες μελωδίες που τον συνοδεύουν σε όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και νέα τραγούδια συνθέτουν το πρόγραμμα της βραδιάς. Ένα live με καλεσμένες του στη σκηνή του Παλλάς τη Μαρίζα Ρίζου και την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Είναι μία γιορτή η συναυλία αυτή, αλλά και υπενθύμιση ότι δεν πάμε πουθενά χωρίς το μαζί, λέει στο iefimerida o Γιώργος Περρής.

«Ειδικά σε αυτή την τόσο επιθετική εποχή που η ειρήνη και η ισορροπία του κόσμου διακυβεύεται καθημερινά και συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο πόσο ερήμην μας παίρνονται οι αποφάσεις του κόσμου, το μόνο που έχει σημασία είναι να είμαστε ενωμένοι. Γι’αυτό λοιπόν έχω ετοιμάσει ένα πρόγραμμα πολύ πιο εξωστρεφές από άλλες φορές, χωρίς φυσικά να παραλείψω αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος από μένα, τόσο με τα καινούργια τραγούδια μου όσο και τα παλιότερα. Έχω μεγάλη χαρά και ανυπομονησία που εκλεκτές καλεσμένες μου είναι δύο πολύ αγαπημένες φίλες μου: η Μαρίζα Ρίζου και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εκτός από υπέροχες τραγουδίστριες, είναι κυρίως σπουδαίες δημιουργοί και αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τα τραγούδια που μου έγραψαν στον τελευταίο μου δίσκο».

«Με τα χρόνια, αντιλαμβάνομαι πόσο ρόλο παίζει ενίοτε και η τύχη. Να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως, για να σου χαμογελάσει και η τύχη πρέπει να έχεις κάνει τη δουλειά πιο πριν»

Η μέρα που είπα με αυτό θα ασχοληθώ, το τραγούδι; Τη θυμάμαι σαν να ήταν χθες, ήμουν περίπου 4 ετών και ακούγοντας το «Χάρτινο το φεγγαράκι» από την Νάνα Μούσχουρη ένιωσα μία τόσο μεγάλη ασφάλεια και ευχαρίστηση που στιγμιαία ήξερα ότι η μουσική θα ήταν μονόδρομος για την ζωή μου. Μέσα στα χρόνια η μουσική μού έδωσε ελευθερία, δύναμη, ταπεινότητα, με ταξίδεψε σε τόσα μέρη του κόσμου, αλλά πάνω από όλα με έμαθε να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, να μην τις μεταθέτω αλλού.

Σπουδαίες συνεργασίες, Plácido Domingo, Michel Legrand. Τύχη, σκληρή δουλειά, έντονη επιθυμία, τι υπερίσχυσε; Μικρότερος θα σας απαντούσα πως όλα οφείλονται αυστηρά και μόνο στη σκληρή δουλειά. Με τα χρόνια, αντιλαμβάνομαι πόσο ρόλο παίζει ενίοτε και η τύχη. Να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως, για να σου χαμογελάσει και η τύχη πρέπει να έχεις κάνει τη δουλειά πιο πριν. Αν είσαι απροετοίμαστος και αδούλευτος τότε δεν έρχεται μαγικά. Τίποτε στην πορεία μου δεν ήρθε εύκολα ή χαριστικά. Χρειάστηκαν ατελείωτες ώρες δουλειάς, ιδρώτα, επιμονής, αλλά και να βρίσκω κάθε φορά τη δύναμη να σηκώνομαι μετά από κάθε απογοήτευση.

Γιατί δεν έμεινα μόνιμα στην Αμερική; Παραείμαι Ευρωπαίος για να μείνω μόνιμα στην Αμερική. Πριν από μία δεκαετία, όταν υπέγραψα το πρώτο μου διεθνές συμβόλαιο είχα την τύχη να δουλέψω πολύ εκεί, να συνεργαστώ με παραγωγούς και δημιουργούς που δεν θα είχα φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Πίστεψα επίσης πολύ σε αυτό που λέμε αμερικανικό όνειρο. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα κομμάτι ελευθερίας και αλήθειας που θα έπρεπε να θυσιάσω. Σαν επισκέπτης λοιπόν, έχω ζήσει υπέροχες στιγμές. Δεν θα ήθελα όμως να μείνω μόνιμα εκεί.

Γ. Περρής για Coming out: Μίλησα ανοιχτά για να βοηθήσω νέα παιδιά που ενδεχομένως να μην είχαν από κάπου να πιαστούν

Η σχέση με την εκκλησία, την πίστη; Συμβαίνει ένα αλλοπρόσαλλο πράγμα μέσα μου. Ενώ δεν έχω καλή σχέση με τη θρησκεία, λατρεύω τις εκκλησίες. Όπου βρεθώ στον κόσμο, πάντα θα μπω σε διάφορες εκκλησίες να αφουγκραστώ και να πάρω δύναμη. Τα τελευταία χρόνια με απασχολεί πολύ η σχέση μου με την πίστη, προσπαθώ να την προσδιορίσω και όλο μου γλιστράει από τα χέρια. Ξέρω όμως ότι ακριβώς πριν βγω στη σκηνή, πάντα θα προσευχηθώ.

Από την ημέρα του Coming out μέχρι σήμερα; Το μόνο που έχει σημασία για μένα και γι’αυτό το λόγο μίλησα ανοιχτά άλλωστε ήταν για να βοηθήσω νέα παιδιά που ενδεχομένως να μην είχαν από κάπου να πιαστούν. Είναι σημαντικό να μιλάμε. Ειδάλλως, στην επιβεβλημένη σιωπή, μικραίνει η ύπαρξή μας.

Με τρομάζει η αγριότητα του κόσμου. Το γεγονός ότι λίγο πιο κάτω από μας βρίσκεται μια γενοκτονία σε πλήρη εξέλιξη και είμαστε απλά παρατηρητές. Όσο κι αν αντισταθούμε, τα συμφέροντα του κόσμου επικρατούν. Με τρομάζει επίσης η έλλειψη επιείκειας γύρω μας. Είμαστε όλοι έτοιμοι να επιτεθούμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν μας ότι όλοι κουβαλάμε έναν σταυρό.

Ονειρεύομαι: Μουσικές, τραγούδια, ταξίδια, γέλια και μεγάλα τραπέζια με τους αγαπημένους μου ανθρώπους.

Η επόμενη μέρα της συναυλίας: Τα νέα πρότζεκτ έχουν ήδη δρομολογηθεί. Από τη φύση μου, μου αρέσει να δουλεύω στα επόμενα σχέδια από νωρίς. Θέλω να τα επεξεργάζομαι με άνεση χρόνου για να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ξεκούραση βεβαίως παίζει τεράστιο ρόλο, είναι αναγκαία για να μπορέσεις να πας μπροστά. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, έκανα ενάμιση μήνα διακοπές το καλοκαίρι. Είχα μεγάλη ανάγκη, σε μία περίοδο γεμάτη αλλαγές και ανατροπές στην ζωή μου, να ξαναβρώ τα θέλω μου και την έμπνευση μου. Γι’αυτό και τώρα έρχομαι στο Παλλάς τόσο ορεξάτος!

Γιώργος Περρής Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Παλλάς

Ο Γιώργος Περρής για το Παλλάς έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει ελληνικά και ξένα τραγούδια, διαχρονικά αλλά και απρόβλεπτα, όλα με τη σφραγίδα της μοναδικής φωνής του.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Περρής και οι εκλεκτοί του συνεργάτες θα ανάψουν τα φώτα του Παλλάς για μία μουσική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, όνειρα και μοίρασμα. Ένα live με παλμό γεμάτο μουσική.

Γιώργος Περρής «Μαζί ή Κανείς» Θέατρο Παλλάς – Τετάρτη 8 Οκτωβρίου || Special guests: Μαρίζα Ρίζου, Παυλίνα Βουλγαράκ​η