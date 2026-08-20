Ο λόγος που ο ελληνικής καταγωγής Τέο Τζέιμς δεν θέλει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ -Κάτι τον τρομάζει - iefimerida.gr

Ποιος ηθοποιός δεν θα ήθελε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ; Από τους πλέον διάσημους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου αυτός του 007 προσφέρει τα πάντα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Τέο Τζέιμς αυτοεξαιρέθηκε από την κούρσα διαδοχής του Τζέιμς Μποντ. Θεωρεί τον εαυτό του «πολύ μεγάλο» για τον ρόλο, παρότι νεότερος του Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του ταινία.

Μετά την αποχώρηση του Τζέιμς, ο ηθοποιός Τζακ Λόουντεν αναδεικνύεται ως το νέο φαβορί για τον ρόλο του 007. Οι παραγωγοί φέρονται να εξετάζουν «πολύ σοβαρά» την υποψηφιότητά του για τον εμβληματικό ρόλο.

Η επιλογή του κατάλληλου ηθοποιού συχνά δεν ταυτίζεται με τις προτιμήσεις του κοινού, όπως φάνηκε στην περίπτωση του Ντάνιελ Κρεγκ. Οι παραγωγοί πρέπει να επιλέξουν κάποιον που το κοινό δεν ξέρει ακόμα ότι θέλει.

Η παραγωγός Έιμι Πασκάλ τονίζει πως η διαδικασία των οντισιόν προχωρά μεθοδικά. Η διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ είναι δύσκολη και ο νέος Μποντ πρέπει να είναι κάτι συναρπαστικό, διαφορετικό και να ξεχωρίζει.

Τεράστια ονόματα της 7ης Τέχνης έχουν συνδέσει την καριέρα τους με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ωστόσο παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα υποδυθεί τον διάσημο Βρετανό πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών.

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Η φημολογία έχει φουντώσει εδώ και μήνες και εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση της Amazon MGM Studios τον Μάιο ότι άρχισαν επιτέλους οι οντισιόν.

Στα 41 θεωρεί ότι είναι μεγάλος για Τζέιμς Μποντ

Το όνομα του ελληνικής καταγωγής Τέο Τζέιμς βρισκόταν σταθερά ανάμεσα στους υποψηφίους. Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Netflix «The Gentlemen» στα 41 θεωρεί ότι είναι «σίγουρα πολύ μεγάλος πλέον» για τον ρόλο, παρότι ο Ντάνιελ Κρεγκ ήταν 51 ετών όταν γύρισε την τελευταία του ταινία ως Μποντ.

Η ηλικία, πάντως, δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αποτρέπει. Όπως εξήγησε στο περιοδικό GQ, θεωρεί ότι ο ρόλος είναι «ένα παράδειγμα μιας κατάστασης από την οποία δεν μπορείς ποτέ να επιστρέψεις».

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Με τον Τεό Τζέιμς να βγάζει τον εαυτό του εκτός κούρσας, ένα άλλο όνομα έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα ως φαβορί για τον ρόλο του Μποντ.

Η περίπτωση του Τζακ Λόουντεν

Ο Τζακ Λόουντεν θεωρείται πλέον ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους, με τους παραγωγούς του 007 να φέρονται να εξετάζουν «πολύ σοβαρά» τον πρωταγωνιστή του «Slow Horses».

Ο παρουσιαστής και συγγραφέας Ρίτσαρντ Όσμαν δήλωσε πρόσφατα στο podcast «The Rest Is Entertainment»: «Κάποιος μου είπε τις προάλλες με βεβαιότητα ποιος είναι ο νέος Μποντ, αλλά αυτό έχει ξανασυμβεί. Το όνομα που έχω ακούσει είναι ο Τζακ Λόουντεν». Ο Όσμαν έσπευσε να διευκρινίσει: «Σίγουρα δεν είναι υπόθεση του τύπου “το έχει πάρει οριστικά”. Αλλά εξετάζεται πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτικός».

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Το κοινό και η επιλογή του κατάλληλου ηθοποιού

Επισήμανε πάντως ότι το κοινό δεν είναι απαραίτητα ο καλύτερος κριτής για την επιλογή του σωστού ηθοποιού. «Αν κοιτάξεις πίσω σε κάθε Τζέιμς Μποντ που έχει επιλεγεί ποτέ, ούτε ένας δεν θα ήταν η επιλογή του κοινού, με ίσως μία εξαίρεση», είπε ο Ρίτσαρντ, αναφερόμενος στον Πιρς Μπρόσναν, που υποδύθηκε τον Μποντ από το 1995 έως το 2002. «Πρέπει να εμπιστευτείς τους παραγωγούς να επιλέξουν κάποιον που το κοινό δεν ξέρει ακόμη ότι θέλει. Ο Ντάνιελ Κρεγκ σίγουρα δεν θα είχε επιλεγεί από το κοινό. Εκείνη την εποχή ήταν έξαλλοι με την επιλογή του», σημείωσε.

Η Έιμι Πασκάλ, παραγωγός του Μποντ, έδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια ενημέρωση για τη διαδικασία των οντισιόν, εξηγώντας: «Προχωράμε πραγματικά με πολύ, πολύ μεθοδικό τρόπο. Έχοντας συνεργαστεί με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι στο στούντιο, πρέπει να πω ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι πολύ δύσκολο να τον διαδεχθεί κανείς. Και πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό, κάτι συναρπαστικό, που να σε ταρακουνά και να ξεχωρίζει».

