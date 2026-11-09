Μεγάλα ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής θα εμφανιστούν μέσα στην εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Επιλογές για όλα τα γούστα περιλαμβάνουν οι μουσικές σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ονόματα από την εγχώρια, αλλά και τη διεθνή βιομηχανία.

Γι’ αυτήν την εβδομάδα ξεχωρίζει η παρουσία του διεθνώς γνωστού δεξιοτέχνη στο ούτι Haig Yazdjian, η συναυλία των Υπογείων Ρευμάτων, της Anja Huwe και των Paradise Lost, ενώ το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο με την εμφάνιση του μεγάλου ντράμερ Billy Cobham και του δεινού τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κι η συναυλία ενίσχυσης της “ Καλλιπάτειρας” για το Θεαγένειο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

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Ακολουθούν οι μουσικές επιλογές που ξεχωρίζουν την τρέχουσα εβδομάδα.

Haig Yazdjian -Half Note Jazz Club

Ένας από τους πιο διακεκριμένους σε όλον τον κόσμο δεξιοτέχνης στο ούτι, ο διεθνούς φήμης Haig Yazdjian επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια μουσική βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές περιπλανήσεις και πλούσια ηχοχρώματα.

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Yazdjian έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους πρεσβευτές της world music, συνδυάζοντας την παράδοση της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από διάφορα είδη και ηχοχρώματα. Στην παράσταση τον πλαισιώνουν εξαιρετικοί μουσικοί: ο Χάρης Λαμπράκης στο νέϊ, ο Γιάννης Κυριμκυρίδης στα πλήκτρα, ο Τάσος Πούλιος στο κανονάκι και ο Θάνος Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα.

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Με βοηθό τη δεξιοτεχνία τους και το εξαιρετικό ταλέντο του Haig Yazdjian συνθέτουν ένα σαγηνευτικό ηχητικό τοπίο, που γεφυρώνει τη Μεσόγειο με την Ανατολή. Μάλιστα το αθηναϊκό κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να ακούσει ζωντανά και ολοκαίνουργιες, ακυκλοφόρητες συνθέσεις του καλλιτέχνη, στην οποία αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των παραδοσιακών οργάνων με τη σύγχρονη ενορχηστρωτική προσέγγιση.

Paradise Lost -Floyd Live Music Venue

Οι θρυλικοί Βρετανοί Paradise Lost θα ανέβουν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στη σκηνή του Floyd Live Music Venue για μια βραδιά γεμάτη από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, το ηλεκτρικό μεγαλείο μεγαλείο και τις αριστουργηματικές μελωδίες, που το συγκρότημα από το Χάλιφαξ γνωρίζει να συνθέτει.

Με μία πορεία που εκτείνεται πάνω από τρεις δεκαετίες και πάνω από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, η μπάντα παραμένει χωρίς καμία αμφιβολία στην κορυφή του gothic metal. Από τις doom-death ρίζες τους και το εμβληματικό άλμπουμ Gothic (1991) μέχρι την εμπορική καταξίωση του Draconian Times (1995), αλλά και την πιο πρόσφατη, συγκλονιστική δισκογραφική τους κατάθεση Ascension (2025) -σε παραγωγή του Gregor Mackintosh-, οι Paradise Lost δεν έπαψαν ποτέ να εξελίσσονται δημιουργικά.

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Ο βαρύς ηλεκτρικός ήχος, σε συνδυασμό με την εμβληματική φωνή του Nick Holmes δημιουργούν μία επιβλητική ατμόσφαιρα, που παρασύρει το κοινό και το κάνουν να ανταποκρίνεται από την πλατεία στην ένταση και τον δυναμισμό που δημιουργούν οι “ Shadowkings” από σκηνής. Μία σχέση που και στο παρελθόν έχει συνδέσει τη μπάντα με το ελληνικό κοινό.

Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ) -Σταυρός του Νότου

Εάν λίγοι θυμούνται τον Μήτσο Πουλικάκο όταν έλεγε: «Και αν τα παραπάνω σας φαίνονται πολύ νεφελώδη, και αν, ακόμα, σκέφτεστε ότι πρέπει να κατέχω διδακτορικό στη μπουρδολογία, τι να σας πω… σας κατανοώ…» ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ξεκινά το δικό του μεταπτυχιακό στη «ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΤΖΙ», με τη νέα καυστική, μουσικοσατιρική παράσταση που ανεβάζει και φέτος στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη.

Με ορίζοντα την …κάλπη και ανανεωμένα κείμενα, στίχους και σκηνοθεσία, ο αιρετικός Τσολιάς ανεβάζει και φέτος μια αιχμηρή κι ελευθερόστομη επιθεώρηση, συνδυάζοντας το stand-up comedy με ζωντανή ορχήστρα και σατιρικά τραγούδια.

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Η παράσταση, που λειτουργεί ως «κβαντική επιστήμη της μπουρδολογίας», σχολιάζει ανελέητα την πολιτική πραγματικότητα, τους πολιτικούς τσαρλατάνους και τα κοινωνικά αδιέξοδα.

Κάθε βράδυ, στη σκηνή προστίθεται ένας ξεχωριστός καλεσμένος από τον χώρο της υποκριτικής -με πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου έχοντας στο πλευρό του τον Σταύρο Σβήγκο-, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα αυτού του μοναδικού, ζωντανού πολιτικού σχολίου που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό.

Νίκος Κλεισιώτης & Αντώνης Μιτζέλος -Gazarte

Ο συγγραφέας και στιχουργός Νίκος Κλεισιώτης και ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός Αντώνης Μιτζέλος παρουσιάζουν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Gazarte το νέο τους δισκογραφικό έργο με τίτλο «Ρόδινο Φεγγάρι», συνοδευόμενο από τη νέα ποιητική συλλογή του Κλεισιώτη «Ψιθυρίσματα Ψυχής» (εκδόσεις Άγκυρα).

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Πρόκειται για μια βραδιά υψηλής αισθητικής, όπου η ποίηση συναντά την έντεχνη ελληνική μουσική και ο λυρισμός γίνεται συναίσθημα. Στη σκηνή, τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύουν ζωντανά οι Αντώνης Μιτζέλος, Ζωή Παπαδοπούλου, Γιώργος Παντελιάς (Κίτρινα Ποδήλατα), Βάλια Σκούρα, Λίνα Ροδοπούλου και Γιάννης Λεκόπουλος. Αποσπάσματα από το βιβλίο απαγγέλνουν οι ηθοποιοί Άννα Μάγκου και Κυριάκος Μητροπέτρος.

Για το έργο του δημιουργού θα μιλήσει ο Γιώργος Καμίνης, σε μια βραδιά όπου οι λέξεις μεταμορφώνονται σε μελωδίες γραμμένες «σαν ευχή πάνω σε βρεγμένη άμμο».

Anja Huwe στο Gazarte Ground Stage

Μία από τις πιο εμβληματικές φωνές από τη χρυσή εποχή του ευρωπαϊκού post-punk και gothic rock, η Anja Huwe τραγουδίστρια των θρυλικών Xmal Deutschland, θα συνεπάρει από τη σκηνή του Gazarte Ground Stage το κοινό πολλών γενεών, σε μια καθηλωτική συναυλία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη προσωπική της πορεία.

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Ως κεντρική μορφή του γερμανικού συγκροτήματος από το Αμβούργο, η Anja Huwe καθόρισε καθοριστικά τον σκοτεινό, ατμοσφαιρικό ήχο των '80s, συνδυάζοντας ψυχρά synths, επιθετικές κιθάρες και μια θεατρική, σκοτεινή αισθητική.

Κομμάτια-ορόσημα όπως τα «Incubus Succubus II», «Qual», «Matador» και «Mondlicht» εξακολουθούν να αποτελούν ύμνους της underground σκηνής. Στη σκηνή του Gazarte, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει από κοντά τη μοναδική της ενέργεια, ταξιδεύοντας μέσα από σκοτεινές ηχητικές διαδρομές που σημάδεψαν γενιές ακροατών της εναλλακτικής μουσικής.

Υπόγεια Ρεύματα -ΚΥΤΤΑΡΟ

Όσοι δεν είχαν μέχρι τώρα να δουν τον καινούργιο δίσκο ενός από τα πιο επιδραστικά και μακροβιότερα σχήματα στην ελληνική ροκ σκηνή, των Υπογείων Ρευμάτων με τίτλο «Οργή Λαού», με μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, θα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να τον θαυμάσουν, μαζί με τη γνωστή δισκογραφία τους, μέσα από την τολμηρή πάντοτε ερμηνεία του συγκροτήματος, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο ΚΥΤΤΑΡΟ.

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Από την ιστορική τούτη αθηναϊκή σκηνή ο ηλεκτρικός ήχος των Υπογείων Ρευμάτων, που έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν με σεβασμό την ποίηση και να αναδεικνύουν το μήνυμά της, είναι βέβαιο πως θα μεταδώσουν και πάλι στο κοινό τον δυναμισμό και την δεξιοτεχνική ερμηνεία, που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια και το παίξιμό τους.

Από το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και το πρώτο εμβληματικό άλμπουμ τους «Μ’ αρέσει να μη λέω πολλά» (1994), το συγκρότημα έχει αποδείξει πως διατηρεί μία αδιάκοπη σχέση με την ποίηση και τον λυρισμό των στίχων, σε συνδυασμό με το δυναμικό ηλεκτρικό ηχόχρωμα.

Με άξονα τη χαρακτηριστική ερμηνεία και τις κιθάρες του Γρηγόρη Κλιούμη, τα τύμπανα του Τάσου Πέππα, το μπάσο και το μουσικό πριόνι του Νίκου Γιούσεφ, και πρόσφατα με την προσθήκη της κιθάρας του Σπύρου Σπυρόπουλου, το σχήμα διαρκώς ανανεώνεται κι η απόδειξη είναι ο τελευταίος δίσκος «Οργή Λαού».

Στη συναυλία θα βρίσκονται μαζί τους, ο Κώστας Παρίσης, ο Ερρίκος Λίτσης, η Αγγελική Τουμπανάκη και ο Alex Καλοφωλιάς, παρουσιάζοντας στη σκηνή του Κυττάρου ένα δυναμικό πρόγραμμα που διατρέχει ολόκληρη τη δισκογραφία τους -από τα αγαπημένα ιστορικά κομμάτια «Μ’ αρέσει να μη λέω πολλά», «Ασημένια σφήκα» και «Μηχάνημα» έως τις νεότερες αναζητήσεις και διασκευές τους - επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους σχέση με το κοινό.

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Αλέκα Κανελλίδου -Melissa Music Theatre

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στο ελληνικό τραγούδι, η Αλέκα Κανελλίδου, εγκαινιάζει από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έναν κύκλο εμφανίσεων στο Melissa Music Theatre, γεφυρώνοντας πολλές γενιές φιλόμουσων με τα τραγούδια της, που με το ξεχωριστό ηχόχρωμα της ερμηνείας της εξακολουθούν και μιλούν στην καρδιά του κοινού.

Με τη χαρακτηριστική, βελούδινη φωνή της που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, συναίσθημα και αξεπέραστο ρυθμό. Στο πλευρό της βρίσκεται ο ταλαντούχος τραγουδιστής και μουσικός Γιάννης Γιαννουσάκης, με τον οποίο συμπράττουν δισκογραφικά (με πιο πρόσφατο δείγμα τα τραγούδια «Ροζ» και «Αν είχα χρόνο»).

Τις ενορχηστρώσεις και την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει ο Βαγγέλης Τούντας, πλαισιωμένος από μια εξαιρετική μπάντα (Ντίνος Χατζηϊορδάνου, Τάκης Βασιλείου, Κώστας Γιαξόγλου, Παρασκευάς Κίτσος). Μια παράσταση που αποδεικνύει ότι οι αληθινές φωνές όχι μόνο αντέχουν στον χρόνο, αλλά συνεχίζουν να συνεπαίρνουν με την ακλόνητη αισθαντικότητά τους.

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Η Ελεονόρα Μανόνα στο Gazarte Roof Stage

Η γνωστή και από την ορχηστρική της διαδρομή ως Nora's Cinematic τραγουδοποιός και συνθέτης Ελεονόρα Μανόνα, θα ανέβει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στη σκηνή του Gazarte Roof Stage για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο της άλμπουμ «Κορίτσι εσωστρεφές».

Σε αυτόν τον δίσκο, όπου υπογράφει αποκλειστικά στίχους και μουσική σε παραγωγή των Δραμαμίνη (Γιάννης & Χάρης Μιχαηλίδης), η καλλιτέχνιδα ξεδιπλώνει όλο της το συναισθηματικό και δημιουργικό φάσμα.

Στη σκηνή του Gazarte, πλαισιωμένη από τους μουσικούς της και με εξαιρετικούς special guests τους Μανώλη Φάμελλο, Στάθη Δρογώση και τους Δραμαμίνη, θα ερμηνεύσει τα τραγούδια που ήδη έχουν ξεχωρίσει - όπως το «Ένα τραγούδι για τ' αστέρια» - σε ντουέτο με τον Φοίβο Δεληβοριά και το «Φανατικοί του έρωτα». Μία βραδιά που αναδεικνύει τις μοναδικές δυνατότητες μίας δημιουργού, που έχει διακριθεί κι αγαπηθεί από το κοινό.

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Μεγάλη συναυλία από την «Καλλιπάτειρα» για το Θεαγένειο-Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Δύο σημαντικές ορχήστρες και σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνουν για καλό σκοπό τις δυνάμεις στη συναυλία που διοργανώνει το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για να ενισχυθεί το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο».

Ο Κώστας Λειβαδάς συμπράττει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων ‘Θανάσης Τσιπινάκης’ Δήμου Πατρέων και μια εξαιρετική παρέα ερμηνευτών: μεταξύ τους ηΕλένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Υπό τη διεύθυνση του Τάσου Συμεωνίδη, οι εκλεκτές τούτες φωνές θα ερμηνεύσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συνθέτη και μελωδίες που άγγιξαν τις ψυχές μας και ταυτίστηκαν με το συλλογικό συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς.

Αγαπημένα τραγούδια που έχουν ταυτισθεί με την πορεία του Κώστα Λειβαδά, όπως το «Καράβι για τη Φολέγανδρο», το «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα», το «Σαν να μη πέρασε μια μέρα», το «Για να σε συναντήσω», το «Πιάσε με», το «Μοίρα μου έγινες», το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», το «Είν’ εντάξει μαζί μου» και την «Επιμονή σου», αλλά και μέχρι τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο «Περιοδεία εντός», θα συνεπάρουν τους θεατές.

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Επίσης θα εκτελεσθούν και τραγούδια από τον δίσκο «Reunion» που μόλις κυκλοφόρησε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ ξεχωριστή θέση στη βραδιά θα έχει και το «Πάω να δω τ’ αστέρια», που γράφτηκε ειδικά για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, μαζί με πολλές ακόμη αγαπημένες στιγμές της πορείας του δημιουργού.

Billy Cobham Quintet -Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα τυχερό θα είναι και το κοινό της Αθήνας που θα απολαύσει, σε μία μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, έναν από τους μεγαλύτερους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής, τον πολύ Billy Cobham, ο οποίος όχι μόνον έχει συνεργασθεί με τρανταχτά ονόματα της τζαζ, αλλάζοντας μάλιστα τον ρου της στη δεκαετία του ‘70, αλλά θεωρείται ότι με το παίξιμό του μετέβαλε όλη την τεχνική των ντραμς.

Η γνωστή ενέργεια και ταχύτητα του Κόμπαμ, η αξεπέραστη τεχνική του, που του επιτρέπει να διαμορφώνει τον ίδιο τον χαρακτήρα του κάθε κομματιού, όχι απλά να κρατά το τέμπο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση ότι οι θεατές όχι απλά θα απολαύσουν τη συναυλία, αλλά ότι θα τους μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους.Με το νέο του συναυλιακό πρότζεκτ Time Machine, ο Cobham, επιστρέφει σε έργα της χρυσής δημιουργικής περιόδου της δεκαετίας του 1970, ανάμεσά τους και συνθέσεις από το κλασικό άλμπουμ Total Eclipse. Χωρίς όμως αυτό να συνιστά μια νοσταλγική αναδρομή, καθώς οι παλαιότερες συνθέσεις συνομιλούν με το νέο υλικό, διατηρώντας τη δομική τους ακρίβεια κι αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για αυτοσχεδιασμό και δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μουσικούς που τον πλαισιώνουν στη σκηνή.

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Ο γεννημένος στον Παναμά το 1944 Κόμπαμ, που από μικρή ηλικία μετακόμισε στην Νέα Υόρκη, αποφοιτώντας από το διάσημο High School of Music and Art της Νέας Υόρκης, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ανεπανάληπτης Mahavishnu Orchestra μαζί με τον John McLaughlin. Επιπλέον, ο Cobham έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών, μεταξύ των οποίων οι Miles Davis, Stanley Clarke, Wayne Shorter, Chick Corea, George Benson και τον Gato Barbieri. Παράλληλα, το ιστορικό σόλο άλμπουμ του «Spectrum» (1973) αποτέλεσε σημείο καμπής για τη μουσική και την εξέλιξη της fusion jazz. Μάλιστα το κομμάτι «Stratus» έχει εγγραφεί στο Πάνθεον των δημοφιλών κομματιών, ιδίως και μέσα από τη μουσική των Massive Attack, πάνω στο οποίο έγραψαν το δικό τους «Safe From Harm».

Μαζί με τον Billy Cobham το κοινό θα απολαύσει στη σκηνή και τους Carl Morner Ringstrom - κιθάρα, Victor Cisternas - μπάσο, Bjorn Arko -σαξόφωνο και Jorge Vera - πλήκτρα, Andrea Andreoli-τρομπόνι.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο διεθνούς φήμης τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, που έχει συνεργασθεί με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της τζαζ και άλλων ειδών μουσικής σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα παρουσιάσει την πέμπτη του προσωπική δουλειά με τίτλο Petrichor στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

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Ο αεικίνητος δεξιοτέχνης, στη νέα του δουλειά με ι αποκλειστικά πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις, παρουσιάζει μία στοχαστική, αέρινη και βαθιά πνευματική ατμόσφαιρα, με ένα ακουστικό καθαρά σχήμα.

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα και τα εφέ, με τη σύμπραξη του Πέτρου Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και του Ουέζντι Ρίαχι στο πιάνο, παρά τη σκόπιμη απουσία των κρουστών θα δώσουν μία πρωτότυπη αίσθηση ρυθμού σε ένα ζεστό, ευρύχωρο τζαζ ηχοτοπίο, που θα συναρπάσει το κοινό στο Μέγαρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ