Βιρτζίνια Γουλφ, μια αναπάντεχη «fashion influencer» -Νέα έκθεση εξερευνά τη σχέση της συγγραφέα με τη μόδα - iefimerida.gr

Μια νέα έκθεση με πρωτοποριακό θέμα εξερευνά τη σχέση της Βιρτζίνια Γουλφ με τη μόδα.

H πολυεπίπεδη σχέση της Woolf με τη μόδα αναδεικνύεται από μια πληθώρα πηγών. Στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά της, σε άρθρα της στη Vogue, στις σημειώσεις της και φυσικά στην καθημερινότητά της, η μόδα και η τέχνη του ντυσίματος είναι πάντα παρούσα και ποτέ επιφανειακή.

Η φράση της Βιρτζίνια Γουλφ «Bring no clothes» σε επιστολή της στον Τ. Σ. Έλιοτ, είναι ο τίτλος ενός νέου βιβλίου και μιας συμπληρωματικής έκθεσης με τίτλο «Bring no clothes: Bloomsbury and fashion», που είναι η πρώτη που εξερευνά τη σχέση του κύκλου του Bloomsbury με τη μόδα και τη συνδέει με τον καινοτόμο τρόπο σκέψης και ύπαρξής τους.

