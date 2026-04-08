Χρηματιστήριο Τέχνης: Το sold out 100 εκατ. -Ποια έργα τριπλασίασαν αξία, οι πίνακες-επενδύσεις της δεκαετίας - iefimerida.gr

Με τζίρο 100 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες συναλλαγές έργων ασιατικής τέχνης μέσω του οίκου Christie’s.

Και αυτό, επιτυγχάνοντας ασύλληπτες υπεραξίες και παγκόσμια ρεκόρ.

Οι ειδικοί του οίκου μιλούν για ένα κατάμεστο saleroom στο Χονγκ Κονγκ όπου Ασιάτες συλλέκτες και art brokers από όλο τον κόσμο, συμμετείχαν δυναμικά, όλες τις ημέρες των συναλλαγών τόσο διά ζώσης όσο και μέσω Διαδικτύου και τηλεφώνου.

Στα στατιστικά του οίκου καταγράφηκε ποσοστό πώλησης 94% (overall), ενώ πάνω από το 50% των έργων και αντικειμένων ξεπέρασαν τα προγνωστικά, γράφοντας στο ταμπλό τελική τιμή πιο πάνω και από την υψηλή τιμή εκτίμησης.

Yager και Pade οι επενδύσεις της δεκαετίας

Εντυπωσιακό άλμα κατέγραψε το έργο του Joseph Yaeger (γ.1986) με τίτλο Ghost without saying, επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα του Yaeger αποτελούν μία από τις πιο δυνατές επενδυτικές επιλογές για την επόμενη δεκαετία στη διεθνή σύγχρονη τέχνη.

Ghost without saying

Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε, πρόσφατα, το 2022 και αρχικά είχε εκτιμηθεί στα 100.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ. Ωστόσο, η τελική αξία ανέβηκε στα 584.200 δολάρια ΧΚ (64.500 ευρώ).

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και το άτιτλο έργο της Eva Helene Pade (χρονολογίας 2022) το οποίο από τις 300.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ που ήταν η αρχική τιμή εκτίμησης, σκαρφάλωσε στο 1 εκατ. δολάρια ΧΚ (110.000 ευρώ από τα 33.000 ευρώ αρχική εκτίμηση).

Eva Helene Pade

Αγορά τέχνης: Οι στρατηγικές τοποθετήσεις που «σήκωσαν» τις τιμές πάνω από τις εκτιμήσεις

Πολύ καλό παράδειγμα από τις τελευταίες υπεραξίες που σημειώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ αποτελεί ο πίνακας του Sanyu (Chang Yu) με τίτλο Kneeling Horse on Carpet, ζωγραφισμένο τη στα μέσα της δεκαετίας του ‘50. Η αρχική τιμή εκτίμησης ήταν στα 28 εκατ. δολάρια ΧΚ, αλλά η τελική του αξία εκτοξεύτηκε στα 63,9 εκατ. δολάρια ΧΚ (7 εκατ. ευρώ).

Kneeling Horse on Carpet

Υψηλότερο αποτέλεσμα πέτυχε και ο πίνακας του Van Gogh με τίτλο A Girl in a Wood το οποίο από 10 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ πωλήθηκε προς 33,1 εκατ. Δολάρια Χονγκ Κονγκ ( 3,65 εκατ. ευρώ).

Ο πίνακας του Gerhard Richter με τίτλο Abstraktes Bild (λάδι σε καμβά, 200x180εκ.) και με χρονολογία το 1991 έφτασε το ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ (92,1 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ), επιβεβαιώνοντας την υψηλή θέση που κατέχει ο Richter στην παγκόσμια κατάταξη του χρηματιστηρίου τέχνης.

Abstraktes Bild

Τα τελευταία χρόνια η υπογραφή του κινείται μέσα στη «χρυσή» πεντάδα, έχοντας καταφέρει να αγγίξει ετήσιο τζίρο από τις πωλήσεις των έργων του άνω των 220 εκατ. δολαρίων.

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης εν ζωή που μετά τους Picasso, Basquiat, Warhol, και Monet, κατάφερε να προσπεράσει σε αποτελέσματα την υπογραφή του Van Gogh.