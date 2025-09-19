Εκδηλώσεις στη Ζάκυνθο για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας - iefimerida.gr

Τα 211 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας γιορτάσθηκαν στην Ζάκυνθο.

Το όμορφο νησί της Επτανήσου, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα λίκνα της Φιλικής Εταιρείας – την οποία οι Ζακυνθινοί αγκάλιασαν με θέρμη – αφού μυήθηκαν τόσο απλοί πολίτες, όσο και εξέχοντα μέλη της αριστοκρατικής κοινωνίας του νησιού.

Εκτός από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος ζούσε στο νησί τα χρόνια γύρω από την Επανάσταση και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, υπενθυμίζεται πως μέλη της υπήρξαν ακόμα ο Διονύσιος Ρώμας, ο Αναστάσιος Φλαμπουριάρης, ο Καίσαρ Ευσταθίου Λογοθέτης, ο Αντώνιος Μαρτινέγκος, ο Διονύσιος Σολωμός και ο Αντώνιος Μαρτελάος.

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, όπου και η επέτειος ίδρυσης της Φιλικής εταιρείας (14 Σεπτεμβρίου 1814) πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου των Φιλικών και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην επιτύμβια στήλη με την προτομή του ήρωα της επανάστασης – φιλικού και τέκτονα Θ. Κολοκοτρώνη.

Στις εκδηλώσεις, που οργάνωσε η τεκτονική Στοά «Ήλιος» του νησιού με αφορμή και στα 140 χρόνια από την ίδρυση της, παραβρέθηκε το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, με επικεφαλής τον Μεγάλο Διδάσκαλο Γ. Μπινιάρη.

Ο κ. Μπινιάρης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Γιορτάζουμε τα 211 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, που σε αυτά τα άγια χώματα, όλοι αυτοί οι ευπατρίδες δημιουργήσαν, για να μπορέσουν μετέπειτα να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις και να έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση από τις ευρωπαϊκές χώρες, προετοιμάζοντας την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς τους τέκτονες, που βρισκόμαστε εδώ με συγκίνηση, και παρακολουθήσαμε μια επιμνημόσυνη δέηση για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δώσανε το αίμα τους και, βεβαίως, οι περισσότεροι ήταν τέκτονες».

Στο πλαίσιο των εορτασμών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους τάφους της οικογένειας Ρώμα και στην προτομή του Θ. Κολοκοτρώνη, όπως και στον Λόφο του Στράνη.

Έγιναν επίσης τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ιδρυτή και πρώτου Μεγάλου Διδασκάλου του Διονυσίου Ρώμα, στο Τεκτονικό Μέγαρο, επί της πλατείας Αγ. Λουκά, το οποίο και φέρει το όνομά του.