Λυρική: Εγκαινιάστηκε η νέα καλλιτεχνική περίοδος -Θερμή υποδοχή για τον «Ορφέα», δείτε εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα έργο σταθμό στην ιστορία της όπερας, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Θερμή υποδοχή στην πρεμιέρα της Λυρικής

Η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για τη συναρπαστική «συνομιλία» του πολυδιάστατου εικαστικού κόσμου του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού καλλιτέχνη Ουίλλιαμ Κέντριτζ με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης και τη μουσική του Μοντεβέρντι.

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Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Μέσα στον εικαστικό κόσμο του Κέντριτζ ο αρχαίος μύθος μετατρέπεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν εικόνων, σχεδίων και βιντεοπροβολών, όπου η δημιουργία και η απώλεια, η μνήμη και ο χρόνος βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο.

Σε συνεργασία με τη Σαμπίν Τώυνισσεν στα σκηνικά, την Γκρέτα Χόιρις στα κοστούμια, τον Γιάνους Φουσέ στα βίντεο, τον Γκρέγκορυ Μακόμα στη χορογραφία και τον Ουρς Σαίνεμπαουμ στους φωτισμούς, ο Κέντριτζ παρουσιάζει έναν σκηνικό κόσμο σε διαρκή μεταμόρφωση, με τη δράση να μεταφέρεται από τις πεδιάδες της Θράκης στον Κάτω Κόσμο και από τον αρχαίο μύθο στο σήμερα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική απεικόνιση.

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Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα

Με το αριστούργημα του Μοντεβέρντι σε σκηνοθεσία του Ουίλλιαμ Κέντριτζ εγκαινιάστηκε η σεζόν 2026/27 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Επόμενες παραστάσεις: 1, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί

Μέσα στον εικαστικό κόσμο του Κέντριτζ ο αρχαίος μύθος μετατρέπεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν εικόνων, σχεδίων και βιντεοπροβολών, όπου η δημιουργία και η απώλεια, η μνήμη και ο χρόνος βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο

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Για τον Ορφέα η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό καστ καταξιωμένων Ελλήνων πρωταγωνιστών. Τον ρόλο του τίτλου θα ερμηνεύσει ο καταξιωμένος τενόρος Χρήστος Κεχρής, ο οποίος από το 2009 έχει ερμηνεύσει πολυάριθμους ρόλους στην ΕΛΣ

Η τόλμη της καλλιτεχνικής προσέγγισης του Κέντριτζ συνομιλεί με την ίδια τη φύση του έργου, το οποίο από την πρώτη του παρουσίαση υπήρξε ένα έργο ριζοσπαστικό για την εποχή του

Η πρώτη παρουσίαση της παραγωγής τον περασμένο Ιούνιο στο Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν απέσπασε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς

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Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Χρήστος Κεχρής, Μαρία Κωστράκη, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Μητσοπούλου, Μάριος Σαραντίδης, Θεοδώρα Μπάκα, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Καλύβας, Σωτήρης Τριάντης, Άγγελος Κυδωνιεύς, Γιώργος Παπαδημητρίου και Νίκος Κοτενίδης

Θερμή υποδοχή για τον Ορφέα

Την ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα υπέγραψε ο Νίκο Μιούλυ. Υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του ανερχόμενου αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη, η Ορχήστρα, η Χορωδία και οι μονωδοί της ΕΛΣ ανέδειξαν τον μουσικό πλούτο και τη δραματική ένταση του έργου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Χρήστος Κεχρής, Μαρία Κωστράκη, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Μητσοπούλου, Μάριος Σαραντίδης, Θεοδώρα Μπάκα, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Καλύβας, Σωτήρης Τριάντης, Άγγελος Κυδωνιεύς, Γιώργος Παπαδημητρίου και Νίκος Κοτενίδης.

Δείτε βίντεο

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Επόμενες παραστάσεις: 1, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου 2026 /Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί

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