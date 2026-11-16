Ο οίκος Dolce & Gabbana συνεργάζεται με το Μουσείο Μπενάκη -Τι θα γίνει στην Αθήνα, ένα τριετές πρόγραμμα

Ο οίκος Dolce & Gabbana και το Μουσείο Μπενάκη ανακοινώνουν μια τριετή συνεργασία αφιερωμένη στην ανάδειξη και τη διαφύλαξη αυτής της ιστορικής κληρονομιάς.

Ένα εγχείρημα που φέρνει κοντά την Ιταλία και την Ελλάδα μέσα από κοινούς δεσμούς με την τέχνη, τη μνήμη και τις διαχρονικές πολιτισμικές αφηγήσεις που σφυρηλάτησαν τον χαρακτήρα των δύο χωρών ανά τους αιώνες.

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Ο οίκος Dolce & Gabbana συνεργάζεται με το Μουσείο Μπενάκη

Μέσα από ένα συνεργατικό πρόγραμμα πρωτοβουλιών, οι δύο οργανισμοί θα αναδείξουν τον πλούτο της καλλιτεχνικής έκφρασης, της χειροτεχνίας και της τοπικής παράδοσης.

Ένα κοινό δημιουργικό ταξίδι, ριζωμένο στο παρελθόν και προσανατολισμένο στο μέλλον, με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και μεταλαμπάδευση μιας κληρονομιάς ανεκτίμητης αξίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ψυχής της Μεσογείου.

Ο οίκος Dolce & Gabbana και το Μουσείο Μπενάκη ανακοινώνουν μια τριετή συνεργασία αφιερωμένη στην ανάδειξη και τη διαφύλαξη αυτής της ιστορικής κληρονομιάς

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Μια φορά κι έναν καιρό, στην Αρκαδία, ένας ποταμός ερωτεύτηκε μια νύμφη που λουζόταν στα νερά του. Εκείνη, για να του ξεφύγει, μεταμορφώθηκε σε ρυάκι, γλίστρησε μέσα σε μια ρωγμή του εδάφους και αναδύθηκε ξανά στη Σικελία ως πηγή. Η πηγή αυτή αναβλύζει ακόμη στην Ορτυγία, όπως ακριβώς και τα ρεύματα που ενώνουν στις ακτές του Ιονίου Πελάγους από την αρχαιότητα. Ερυθρόμορφα αγγεία και χρυσά εσπεριδοειδή, ποίηση στα ελληνικά ή τα λατινικά, λείψανα αγίων και ψηφιδωτές εικόνες, κεντημένα βάζα γεμάτα με μεταξένια λουλούδια και άριες όπερας, χρυσά κοσμήματα και σημαίες ελευθερίας ταξιδεύουν επί αιώνες από την Ανατολή στη Δύση κι αντίστροφα, ακολουθώντας αυτά τα ρεύματα.

Μέσα από ένα συνεργατικό πρόγραμμα πρωτοβουλιών, οι δύο οργανισμοί θα αναδείξουν τον πλούτο της καλλιτεχνικής έκφρασης, της χειροτεχνίας και της τοπικής παράδοσης

DOLCE & GABBANA

Με έτος ίδρυσης το 1985, ο οίκος Dolce&Gabbana αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οίκους μόδας και ειδών πολυτελείας παγκοσμίως.

Τη δημιουργική και υφολογική αφετηρία κάθε δραστηριότητας του οίκου αποτελούν πάντοτε οι ιδρυτές του, Domenico Dolce και Stefano Gabbana, οι στυλοβάτες της στρατηγικής ανάπτυξής του. Ως η απόλυτη έκφραση της ιταλικής ταυτότητας («Italianness»), ο Οίκος σχεδιάζει, παράγει και διανέμει ενδύματα, δερμάτινα είδη, υποδήματα, αξεσουάρ, αρώματα, καλλυντικά, ρολόγια, πολύτιμα κοσμήματα, καθώς και τις μοναδικές δημιουργίες Alta Moda. Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο του Lifestyle, μέσα από συνεργασίες στον τομέα της επίπλωσης και της διακόσμησης.

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Ο Οίκος DOLCE&GABBANA συμπράττει με το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο ιδρύθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη το 1930, είναι ένας από τους πιο πολυσχιδείς και καινοτόμους πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Λειτουργώντας ως ένας δυναμικός χώρος όπου οι πολιτισμοί του κόσμου συνομιλούν με την ελληνική κληρονομιά και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα, το Μουσείο διαθέτει ένα δίκτυο επτά μουσειακών παραρτημάτων, τεσσάρων αρχειακών τμημάτων, μια εκτενή βιβλιοθήκη και επτά εργαστήρια συντήρησης στην Αθήνα.

Παράλληλα, διαχειρίζεται την περίφημη Οικία Patrick και Joan Leigh Fermor στην Καρδαμύλη, καθώς και την τελευταία εναπομείνασα βιοτεχνία μεταξουργίας στη χώρα. Μέσα από τις ποικίλες μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδόσεις και τις διεθνείς συνεργασίες, το Μουσείο Μπενάκη ενισχύει την κοινωνική συνοχή, εμπνέει τον διεθνή διάλογο και συνεισφέρει ενεργά στο πολιτιστικό οικοσύστημα της Ελλάδας και του εξωτερικού.