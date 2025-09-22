DNA του Dennis Kelly: «Αν αλλάξεις ένα πράγμα, μπορείς να αλλάξεις ολόκληρο τον κόσμο» - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Φούρνος, καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με καίρια ερωτήματα για τη συνενοχή, την αθωότητα και το τίμημα της σιωπής.

Μια παρέα εφήβων βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τραγικό περιστατικό. Στην προσπάθειά τους να σωθούν, επινοούν ένα ψέμα που γρήγορα ξεπερνά την πραγματικότητα, εγκλωβίζοντάς τους σε δυναμικές εξουσίας και φόβου. Με καυστικό χιούμορ και οξυδερκή γραφή, ο Dennis Kelly δημιουργεί ένα σκοτεινό, κοινωνικό έργο που μιλά για την ανάγκη του ανήκειν και για το εύθραυστο όριο ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

«Το DNA είναι ένα έργο που μας ρωτά πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας ή την ομάδα μας. Δεν χαρίζεται στο κοινό· το προκαλεί να αναμετρηθεί με τις δικές του σιωπές», σημειώνουν οι σκηνοθέτες Ευάγγελος Βογιατζής και Κωνσταντίνα Δαούτη.



﻿Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Από Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 έως και Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

﻿Πληροφορίες

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 114 72

Εισιτήρια : 15€ κανονικό | 12€ μειωμένο | 10€ ατέλεια | 10€ early bird (έως 30/09)

Ειδικές τιμές για γκρουπ: κατόπιν συνεννόησης στο 6971670986

Καταλληλότητα: 13+

﻿Συντελεστές

Κείμενο: Dennis Kelly

Μετάφραση: Νόνη Ζαννή

Σκηνοθεσία: Ευάγγελος Βογιατζής, Κωνσταντίνα Δαούτη

Σκηνικό: Χριστίνα Κωστέα

Κοστούμια: Δανάη Τζάνου

Φωτισμοί: Αποστόλης Τσατσάκος

Sound Design: Ελεάννα Αλαβάνου, Μελίνα Γλυκού

Επιμέλεια Κίνησης: Βαλιάνα Σιμιτάκου

Κατασκευή σκηνικού: Πέτρος Πετράκης

Βοηθός σκηνοθετών: Ανδριάνα Παϋσανίδου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Εικαστική ταυτότητα: Φαίδωνας Γαλογαύρας

Επικοινωνία: Ιάσονας Βέρμπης

Παίζουν:﻿ Ελεάννα Αλαβάνου, Σταύρος Ανδριόπουλος, Κέλυ Βεκρή, Αιμιλία Γιακουμοπούλου, Κωνσταντίνα Δαούτη, Νόνη Ζαννή, Αντώνης Καραστεργίου, Κώστας Μανσούρης, Χριστίνα Μπαρίτα, Ηλίας Ροδόπουλος, Antino



Ευχαριστούμε θερμά τους Θόδωρο Γράμψα, Τιγκράν Αμπραχαμιάν, Ανέστη Καραστεργίου.