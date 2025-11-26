Δημοπρασία σπουδαίων ελληνικών κρασιών: Εκλεκτές ετικέτες, παλαιωμένα, σπάνιες φιάλες -Πώς συμμετέχουμε, τιμές - iefimerida.gr

Δεκαεννέα οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας παρουσιάζουν σε μία δημοπρασία 127 εκλεκτές και σπάνιες ετικέτες κρασιών από τα κελάρια και τις προσωπικές συλλογές των οινοπαραγωγών.

Η VERGOS Auctions εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την ελληνική οινική παραγωγή και παράλληλα μια νέα κατηγορία για τον Οίκο, διοργανώνοντας μία δημοπρασία αποκλειστικά αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί.

Δημοπρασία εκλεκτών κρασιών, παλαιωμένα, σπάνιες φιάλες

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 13:00) στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος στο Μαρκόπουλο Αττικής και φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδικότητα, την ποιότητα και τη διεθνή δυναμική της ελληνικής οινοποιίας.

Ράμνιστα 1994, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €400-600

Στη δημοπρασία συμμετέχουν 19 οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας με 127 εκλεκτές και σπάνιες ετικέτες. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φιάλες που η ηλικία τους ξεπερνά τα 20 και σε κάποιες περιπτώσεις τα 30 χρόνια, μεγάλα μπουκάλια 3, 6, και 9 λίτρων, ακόμη και φιάλες με ετικέτες ζωγραφισμένες στο χέρι.

Με τη νέα αυτή θεματική δημοπρασία ο Οίκος προσφέρει σε συλλέκτες, οινόφιλους και επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστές ετικέτες, που δεν συναντά κανείς εύκολα στην πρωτογενή αγορά.

Κτήμα Κατσαρού, ΠΓΕ Κρανιά (6 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €750-1.000

Παράλληλα, η δημοπρασία:

συμβάλλει στην ανάδειξη της μοναδικότητας των ελληνικών ποικιλιών και terroirs σε ένα ευρύτερο κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

δημιουργεί μια νέα, σύγχρονη πλατφόρμα διαλόγου και εξωστρέφειας για τον κλάδο στα πρότυπα των αντίστοιχων αγορών του εξωτερικού,

εντάσσει τα ελληνικά κρασιά στη διεθνή κατηγορία των συλλεκτικών κρασιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία δημοπρασία κύρους, με την εγγύηση της πείρας και της αξιοπιστίας της VERGOS Auctions.

Μέγας Οίνος 2001, Κτήμα Σκούρα, ΠΓΕ Πελοπόννησος (1 φιάλη, 9L), Εκτίμηση €2.200-2.500

Τρόποι συμμετοχής στη δημοπρασία

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι θα παρευρίσκονται στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς, καθώς και διαδικτυακά - ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, www.vergosauctions.com.

Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρό 2001, ΠΓΕ Επανομή (1 φιάλη, 3L), Εκτίμηση €220-300

Κτήμα Φουντή 1999, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 3L), Εκτίμηση €300-400

Τον κατάλογο της πρώτης αυτής δημοπρασίας του Οίκου στον οινικό χώρο επιμελήθηκε ο κριτικός κρασιού και συγγραφέας Γιάννος Κωνσταντίνου.

Ο Γιάννος Κωνσταντίνου γράφει για το κρασί εδώ και 27 χρόνια, έχοντας εκδώσει 13 βιβλία και οινικούς οδηγούς. Το βιβλίο του «The Cyprus Wine Guide» βραβεύθηκε στα Gourmand International Awards ως το «Καλύτερο Βιβλίο Κρασιού στον Κόσμο» ανάμεσα σε όλες τις γλώσσες (Best Wine Guide in the World 2006), ενώ το βιβλίο του «Ανακαλύπτω το Κρασί», εκδ. Μεταίχμιο, βραβεύθηκε στα Gourmand International Awards ως το Καλύτερο Βιβλίο Κρασιού (Best National Wine Book) στην ελληνική γλώσσα.

Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director της VERGOS Auctions, δηλώνει σχετικά με τη δημοπρασία ελληνικών κρασιών:

«Η ενασχόλησή μας με το ελληνικό κρασί αποτελεί ένα απολύτως φυσικό επόμενο βήμα για τον Οίκο μας. Πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή τα σπουδαία ελληνικά κρασιά να αποκτήσουν τη δική τους θέση σε μια οργανωμένη, διαφανή και εξωστρεφή δευτερογενή αγορά, όπως ακριβώς συμβαίνει διεθνώς με την κατηγορία ''fine & collectible wines''. Η ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση των οινοποιών και των επαγγελματιών του χώρου επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οινική παραγωγή είναι πλέον ώριμη να σταθεί ισότιμα δίπλα σε μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες οινικές περιοχές του κόσμου».