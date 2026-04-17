Τα δημοφιλέστερα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι τον περασμένο Δεκέμβριο, σε Αθήνα και εκτός [πίνακες] - iefimerida.gr

Αύξηση 0,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 5,3% και των εισπράξεων κατά 37,7%.

Δημοφιλέστερα μουσεία και μνημεία τον Δεκέμβριο του 2025

Στο σύνολο του 2025 παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,2% στις εισπράξεις.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους αρχαιολογικούς χώρους

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 24,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 113,6%.

Τα δημοφιλέστερα μουσεία αναδείχτηκαν το Μουσείο Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό, ο Λευκός Πύργος, το Μουσείο των Δελφών.

Στους αρχαιολογικούς χώρους δημοφιλέστερη είναι η Ακρόπολη, και ακολουθούν Σούνιο, Μυκήνες, Επίδαυρος και Δελφοί.

Το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,9% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 44,6% στις εισπράξεις.