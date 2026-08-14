Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο ιδιαίτερα έθιμα από την Ήπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα - iefimerida.gr

Ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με ξεχωριστό τρόπο.

Από τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας μέχρι τα νησιά του Ιονίου, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, η Κοίμηση της Θεοτόκου έχει συνδεθεί με έθιμα που συνδυάζουν πίστη, ιστορία, μουσική, χορό και τοπικές παραδόσεις.

Κάποια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, άλλα βαθιά κατανυκτικά και ορισμένα μοιάζουν μοναδικά στον κόσμο.

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Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας συναντάμε ξεχωριστές παραδόσεις του ελληνικού Δεκαπενταύγουστου.



Ζαγοροχώρια - Τα πανηγύρια της Παναγίας



Στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές του καλοκαιριού. Τα χωριά γεμίζουν ξανά με κατοίκους που επιστρέφουν από τις πόλεις και το εξωτερικό, καθώς η γιορτή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία οικογενειακής και κοινοτικής συνάντησης. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια γίνονται επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων, ενώ μετά τη λειτουργία ακολουθούν τα παραδοσιακά πανηγύρια.

Στις πλατείες των χωριών στήνονται τραπέζια, προσφέρονται τοπικά φαγητά και κρασί και οι κάτοικοι χορεύουν υπό τους ήχους της ηπειρώτικης μουσικής.



Πάργα - Τα «Παργινά»



Στην Πάργα ο Δεκαπενταύγουστος αποκτά έντονο ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα μέσα από τα περίφημα «Παργινά».

Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων που συνδέουν τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

Οι θρησκευτικές ακολουθίες και το προσκύνημα αποτελούν τον πυρήνα των εορτασμών, όμως γύρω τους αναπτύσσεται ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, χορό και πολιτιστικές δράσεις.

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Στο τέλος της ημέρας πραγματοιείται η «Βαρκαρόλα», που αναπαριστά την επιστροφή των Παργινών και των ιερών κειμηλίων τους στην πατρίδα.



Σιάτιστα - Οι Καβαλάρηδες της Παναγίας



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιείται στη Σιάτιστα της Κοζάνης.

Οι περίφημοι «Καβαλάρηδες» ξεκινούν χαράματα της 15ης Αυγούστου με στολισμένα άλογα και κατευθύνονται προς την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο.

Το έθιμο θεωρείται ότι έχει τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και συνδέεται με την ανάγκη των υπόδουλων Ελλήνων να εκφράσουν τη λεβεντιά και την επιθυμία τους για ελευθερία.

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Η πομπή των καβαλάρηδων αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς τα άλογα είναι στολισμένα και οι συμμετέχοντες φορούν παραδοσιακές φορεσιές.

Μετά το προσκύνημα στη μονή, οι καβαλάρηδες επιστρέφουν στη Σιάτιστα, όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου και ξεκινά το μεγάλο πανηγύρι.



Κεφαλονιά - Τα «Φιδάκια της Παναγίας»



Στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς συναντάμε ίσως το πιο παράξενο και μυστηριώδες έθιμο του Δεκαπενταύγουστου. Κάθε χρόνο, κατά τις ημέρες γύρω από τη γιορτή της Παναγίας, εμφανίζονται στην περιοχή μικρά φίδια, τα οποία οι κάτοικοι αποκαλούν «φιδάκια της Παναγίας».

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Τα φίδια «εμφανίζονται» γύρω από τον ναό της Παναγίας Λαγκουβάρδας ή Φιδούσας και θεωρούνται από την τοπική παράδοση ακίνδυνα και συνδεδεμένα με την προστασία της Παναγίας.

Πολλοί πιστοί επισκέπτονται την εκκλησία όχι μόνο για το προσκύνημα αλλά και για να δουν ή να αγγίξουν τα φίδια. Σύμφωνα με την παράδοση, η απουσία τους θεωρείται κακό σημάδι.



Κουφονήσια - Ο «αγώνας» των καϊκιών



Στο Κάτω Κουφονήσι ο Δεκαπενταύγουστος έχει έντονο θαλασσινό χαρακτήρα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες φτάνουν με καΐκια στο εκκλησάκι της Παναγίας, όπου πραγματοποιείται η λειτουργία και το παραδοσιακό πανηγύρι. Μετά το προσκύνημα και το κοινό τραπέζι, οι προσκυνητές επιβιβάζονται ξανά στα καΐκια για την επιστροφή στο Πάνω Κουφονήσι. Εκεί δημιουργείται ένα ξεχωριστό θέαμα, καθώς τα καΐκια συναγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιο θα φτάσει πρώτο.

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Ο συμβολικός αυτός «αγώνας» αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Δεκαπενταύγουστου στις Κυκλάδες. Όταν τα σκάφη φτάσουν στο λιμάνι, το θρησκευτικό προσκύνημα δίνει τη θέση του στο μεγάλο νησιώτικο γλέντι, με μουσική, χορό, κρασί και θαλασσινούς μεζέδες.



Τήνος - Το τάμα της γονατιστής διαδρομής



Στην Τήνο, ο Δεκαπενταύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το προσκύνημα στην Παναγία της Ευαγγελίστριας.

Χιλιάδες πιστοί φτάνουν στο νησί για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν ένα τάμα που μπορεί να έχει γίνει σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

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Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές εικόνες είναι οι άνθρωποι που διανύουν γονατιστοί την απόσταση από το λιμάνι μέχρι τον ναό της Ευαγγελίστριας. Η πράξη αυτή αποτελεί προσωπική έκφραση πίστης και ευγνωμοσύνης και συχνά συνοδεύεται από μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Ο δρόμος προς την εκκλησία μετατρέπεται έτσι σε μέρος του ίδιου του προσκυνήματος.

Η Τήνος γίνεται κάθε Αύγουστο τόπος συνάντησης ανθρώπων από ολόκληρη την Ελλάδα, με την πίστη και το τάμα να βρίσκονται στο επίκεντρο της γιορτής.



Πάρος - Η Παναγία Εκατονταπυλιανή και η θαλασσινή γιορτή



Στην Πάρο, ο Δεκαπενταύγουστος είναι συνδεδεμένος με την Παναγία Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Στην Παροικιά συγκεντρώνεται πλήθος πιστών για τη λειτουργία και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενώ ακολουθεί η περιφορά της εικόνας στους δρόμους.

Η γιορτή, όμως, δεν περιορίζεται στη στεριά. Το βράδυ, τα σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι φωταγωγούνται και τα βεγγαλικά δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από τη θάλασσα.

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Στη Νάουσα, επίσης, η παράδοση αποκτά ιδιαίτερο θαλασσινό χαρακτήρα, καθώς καΐκια πλησιάζουν το λιμανάκι με αναμμένα δαδιά. Η θρησκευτική τελετουργία συναντά έτσι τη ναυτική παράδοση των Παριανών και μετατρέπει τη γιορτή της Παναγίας σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά θεάματα του νησιού.



Νίσυρος - Οι Εννιαμερίτισσες της Παναγίας Σπηλιανής



Στη Νίσυρο συναντάμε ένα από τα πιο ασυνήθιστα και βαθιά τελετουργικά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου. Ο εορτασμός στην Παναγία Σπηλιανή ξεκινά ήδη από τις 6 Αυγούστου και κορυφώνεται στις 15.

Οι γυναίκες που συμμετέχουν στην παράδοση, γνωστές ως «Εννιαμερίτισσες», εγκαθίστανται για ημέρες στον χώρο της μονής και αφιερώνονται στην προσευχή και τη νηστεία.

Σύμφωνα με την παράδοση, κάνουν καθημερινά 300 μετάνοιες και ψάλλουν, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερη μορφή λατρευτικής πρακτικής.

Την ημέρα της γιορτής η εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται προς τον οικισμό, ενώ οι Εννιαμερίτισσες συμμετέχουν στην πομπή.

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Μετά την ολοκλήρωση του θρησκευτικού μέρους, ξεκινά το μεγάλο πανηγύρι, με τον τοπικό χορό της «κούπας», τραγούδι και κρασί.



Πάτμος - Ο Επιτάφιος της Παναγίας



Στην Πάτμο ο Δεκαπενταύγουστος αποκτά μια ιδιαίτερα κατανυκτική μορφή μέσα από τον Επιτάφιο της Παναγίας. Πρόκειται για ένα έθιμο με βυζαντινές καταβολές, το οποίο συνδέεται στενά με την ιστορική Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Την περίοδο της γιορτής ο χρυσοποίκιλτος Επιτάφιος της Παναγίας μεταφέρεται σε πομπή μέσα από τα λευκά σοκάκια της Χώρας. Ιερείς και μοναχοί συμμετέχουν στην τελετή, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών δημιουργούν μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

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Η εικόνα του Επιταφίου μέσα στα στενά της Πάτμου θυμίζει περισσότερο τελετουργία της Μεγάλης Εβδομάδας παρά καλοκαιρινή γιορτή. Γι’ αυτό και ο Δεκαπενταύγουστος στην Πάτμο θεωρείται μία από τις πιο κατανυκτικές εκφράσεις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιγαίο.



Κάρπαθος - Ο Κάτω Χορός στην Όλυμπο



Στην Όλυμπο της Καρπάθου ο Δεκαπενταύγουστος δεν χαρακτηρίζεται από ένα συνηθισμένο γλέντι, αλλά από μια τελετουργική συνέχεια που ενώνει την εκκλησία, το τραπέζι και τον χορό.

Μετά τη λειτουργία στην Παναγία, το πανηγύρι μεταφέρεται στη μικρή πλατεία του χωριού.

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Οι άντρες κάθονται πρώτα στο τραπέζι, με βασιλικό στο πέτο, τραγουδούν και πίνουν με τη συνοδεία λύρας και λαούτου. Όταν πέσει το σκοτάδι, ξεκινά ο περίφημος «Κάτω Χορός». Είναι αργός, σταθερός και ιδιαίτερα κατανυκτικός, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στον κύκλο και οι γυναίκες, φορώντας τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Καρπάθου. Ο χορός μπορεί να διαρκέσει για ώρες και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παράδοσης που διατηρεί ζωντανή την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Ολύμπου.



Κάσος - Το πανηγύρι με τα ντολμαδάκια και το πιλάφι



Στην Κάσο ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια μεγάλη οικογενειακή και κοινοτική γιορτή. Το πανηγύρι της Παναγίας διαρκεί ουσιαστικά περισσότερες από μία ημέρες και αποτελεί σημείο συνάντησης για τους κατοίκους, τους ξενιτεμένους Κασιώτες και τους επισκέπτες του νησιού.

Ξεχωριστό ρόλο έχουν οι γυναίκες, οι οποίες προετοιμάζουν από την προηγούμενη ημέρα τα παραδοσιακά κασιώτικα ντολμαδάκια.

Ανήμερα της γιορτής, το φαγητό προσφέρεται στους παρευρισκόμενους μαζί με κρέας και πιλάφι, δημιουργώντας ένα μεγάλο κοινό τραπέζι.

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Όταν ολοκληρωθεί το θρησκευτικό μέρος, ξεκινά το γλέντι με λύρες και λαούτα, κασιώτικες σούστες και μαντινάδες. Ο χορός συνεχίζεται μέχρι τις πρωινές ώρες και μετατρέπει τη γιορτή της Παναγίας σε μια πραγματική γιορτή ολόκληρης της κοινότητας.

