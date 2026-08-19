Δέκα σινεφίλ προτάσεις για θερινό σινεμά -Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι cult διαμάντια - iefimerida.gr

Για άλλους είναι το φεγγάρι, η μυρωδιά από τα γιασεμιά και για άλλους τα κοκτέιλ με παρέα και καλή ταινία. Τα θερινά σινεμά έχουν το δικό τους, φανατικό, κοινό.

Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι cult διαμάντια, δέκα ταινίες, επανεκδόσεις, κάνουν την καλοκαιρινή μας έξοδο στα θερινά, σινεφίλ.

10 σινεφίλ ταινίες που αξίζει να δεις τώρα στο θερινό

Από τον Μπέλα Ταρ και τον Φελίνι μέχρι τον Γουόνγκ Καρ-Βάι και τον Ντέιβιντ Λιντς, ακολουθούν δέκα επιλογές ταινιών για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, ρομαντικό και ρετρό.

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Οι Αρμονίες του Βερκμάιστερ

Οι Αρμονίες του Βερκμάιστερ, Μπέλα Ταρ

Ένα από τα κορυφαία έργα του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ασπρόμαυρο και υπνωτιστικό, το φιλμ του Μπέλα Ταρ μετατρέπει μια επαρχιακή πόλη σε σκηνικό μιας υπαρξιακής παραβολής.



Γνήσιο Αντίγραφο

Γνήσιο Αντίγραφο, Αμπάς Κιαροστάμι

﻿Η συνάντηση ενός Βρετανού συγγραφέα και μιας Γαλλίδας στην Τοσκάνη γίνεται αφορμή για ένα πανέξυπνο παιχνίδι γύρω από την αυθεντικότητα, την τέχνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Με πρωταγωνιστές τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Βρετανό τραγουδιστή της όπερας Ουίλιαμ Σίμελ.



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Ερωτική Επιθυμία

Ερωτική Επιθυμία, Γουόνγκ Καρ-Βάι

Η ταινία εκτυλίσσεται στο Χονγκ Κονγκ, το 1962. Δύο γείτονες και ένας έρωτας που δεν λέγεται ποτέ πραγματικά. Εκμυστηρεύονται τις υποψίες τους ότι οι δυο τους σύζυγοι είναι παράνομο ζευγάρι και ο Τσόου πείθει τη Σου να παίξουν αυτό που φαντάζονται ότι συμβαίνει με τους συντρόφους τους

Οδός Μαλχόλαντ

Οδός Μαλχόλαντ, Ντέιβιντ Λιντς

Ένα από τα μεγάλα κινηματογραφικά αινίγματα του 21ου αιώνα. Το Χόλιγουντ, η ταυτότητα, η επιθυμία και το όνειρο μπλέκονται σε μια ταινία που γίνεται διαφορετική κάθε φορά που την ξαναβλέπεις. Πρωταγωνιστούν οι: Ναόμι Γουότς, Λόρα Χάρινγκ, Τζάστιν Θερού, Μαρκ Πελεγκρίνο, Ρόμπερτ Φόστερ και Άν Μίλερ.

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Μαρτσέλο Μαστρογιάνι

8½, Φεντερίκο Φελίνι

Ο σκηνοθέτης που δεν μπορεί να κάνει την επόμενη ταινία του, οι αναμνήσεις του, οι φαντασιώσεις του και οι γυναίκες της ζωής του. Μία ταινία για την ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας. Πρωταγωνιστεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.



Το Θεώρημα

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Το Θεώρημα, Πιερ Πάολο Παζολίνι

Ένας μυστηριώδης επισκέπτης φτάνει σε μια αστική οικογένεια και σταδιακά ανατρέπει τις ισορροπίες της. Προκλητικό, συμβολικό και βαθιά πολιτικό, το φιλμ του Παζολίνι παραμένει μια από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές της φετινής θερινής σεζόν. Πρωταγωνιστούν οι: Τέρενς Σταμπ, Σιλβάνα Μανγκάνο.



Ζούσε τη Ζωή της

Ζούσε τη Ζωή της, Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Η Νανά, μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε δισκάδικο, καταλήγει στην πορνεία. Ο Γκοντάρ αφηγείται τη ζωή της μέσα από δώδεκα επεισόδια, συνδυάζοντας κοινωνικό σχόλιο, φιλοσοφία και μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές μορφές της nouvelle vague.

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Παρίσι-Τέξας, Βιμ Βέντερς

Ένας άνδρας εμφανίζεται ξαφνικά στην έρημο του Τέξας, έχοντας χάσει την επαφή με την οικογένειά του και τον ίδιο του τον εαυτό. Το road movie του Βιμ Βέντερς είναι μια βαθιά συγκινητική ιστορία για την απώλεια, την ενοχή και την προσπάθεια επιστροφής. Μια ταινία που μοιάζει φτιαγμένη για καλοκαιρινή νύχτα.

Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης,

Πιερ Πάολο Παζολίνι

Χρώμα, χιούμορ, νευρώσεις, έρωτες και… gazpacho. Ο Αλμοδόβαρ στην πιο παιχνιδιάρικη και απολαυστική του διάθεση, σε μια ταινία που παραμένει φρέσκια και εκρηκτική δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή. Παίζουν: Κάρμεν Μάουρα, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαρία Μπαράνκο, Χουλιέτα Σεράνο, Ρόσι ντε Πάλμα, Φερνάντο Γκιγιέν.

Αλέν Ντελόν

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Γυμνοί στον Ήλιο, Ρενέ Κλεμάν

Αλέν Ντελόν, Μεσόγειος, Ιταλία και ένα καλοκαίρι που κρύβει πολύ περισσότερα απ’ όσα δείχνει. Η κινηματογραφική μεταφορά του The Talented Mr. Ripley από τον Ρενέ Κλεμάν είναι ένα κομψό, αισθησιακό θρίλερ και ίσως η ταινία που συμπυκνώνει καλύτερα από όλες το «καλοκαίρι στο θερινό σινεμά».