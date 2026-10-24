Η Daily Mail προτείνει τρία βιβλία για την εβδομάδα, το ένα ελληνικό -«Καθηλώνει» λέει ο Λάνθιμος - iefimerida.gr

Η ελληνική τραγωδία κυριαρχεί στη λογοτεχνική μυθοπλασία των προτάσεων της Daily Mail. Οι προτάσεις βιβλίων αυτής της εβδομάδας η ελληνική τραγωδία κυριαρχεί.

Τα τρία βιβλία που προτείνει η Daily Mail για την εβδομάδα

Τα τρία βιβλία που προτείνει η Daily Mail είναι το «GJAK» του Δημοσθένη Παπαμάρκου που στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το «PARADISE BURNS» του Pol Guasch και το «FTER CARE» της Divya Maniar.

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Ο τίτλος «GJAK» σημαίνει «αίμα» (με την έννοια της «συγγένειας» που κυλάει στις φλέβες) και έχει σχεδιαστεί ως μια συλλογή προφορικών μαρτυριών Ελληνοαλβανών στρατιωτών που επέστρεψαν το 1922 στη νότια Ελλάδα μετά την ήττα στον τριετή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο.

Αυτό το μυθιστόρημα, που έγινε αμέσως κλασικό από την έκδοσή του το 2020, φτάνει στα αγγλικά χάρη στη μεταφράστρια Siân Valvis, η οποία το διάβασε εν μέσω καραντίνας και ήθελε απεγνωσμένα να το μοιραστεί με φίλους που δεν μιλούν ελληνικά, όπως εξηγεί ο πρόλογός της.

Παρότι το Γκιακ, το βιβλίο του Δημοσθένη Παπαμάρκου, κυκλοφορεί στις 27 Οκτωβρίου στη Μεγάλη Βρετανία από την Peirene Press, ήδη έχει αρχίσει μία μεγάλη κουβέντα και αναμονή γύρω από αυτό.

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Ο Λάνθιμος μιλά για καθηλωτικές ιστορίες

Μάλιστα με αφορμή την επικείμενη έκδοση του βιβλίου στη Βρετανία, ο Γιώργος Λάνθιμος σημειώνει

«Αίμα κληρονομημένο, αίμα δοσμένο, αίμα χυμένο στη γη. Οι πρωταγωνιστές αυτών των καθηλωτικών ιστοριών παλεύουν με την ηθική τους, τη συνείδησή τους και μεταξύ τους σε μια γλώσσα αρχικά ξένη, μα τελικά οικεία, γιατί τους ανήκει χωρίς να απολογείται».

Τρια βιβλία προτάσεις της Daily Mail

GJAK του Δημοσθένη Παπαμάρκου

GJAK του Δημοσθένη Παπαμάρκου

«Γκιακ» θα πει αίμα, δεσμός συγγένειας, φόνος για λόγους εκδίκησης, φυλή. Οι ήρωες στα διηγήματα του Παπαμάρκου, στρατιώτες που πολέμησαν στα άγρια πεδία των μαχών στη Μικρά Ασία, επιστρέφουν οριστικά αλλαγμένοι στον τόπο τους στη Λοκρίδα. Καθορισμένοι από ό,τι οφείλουν να κάνουν για την τιμή της κοινότητας, σύμφωνα με τον βαρύ νόμο του αίματος στο αυστηρό εθιμικό δίκαιο της κλειστής κοινωνίας τους, γίνονται θύτες και είναι ταυτοχρόνως θύματα. Αποσιωπημένα εγκλήματα και τραύματα, καταστροφή και αφανισμός, βιασμοί και δολοφονίες, στοιχειά και δαίμονες, ηθικές δοκιμασίες – ιστορίες ανομολόγητων πράξεων, στην προφορική γλώσσα του ρουμελιώτικου ιδιώματος, που εντέλει οδηγούν, έστω βίαια, τους ήρωες σε σύγκρουση με την κοινότητά τους και στην αναθεώρηση της ταυτότητάς τους.

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Οπως αναφέρει η Daily Mail, οι έντονες αναμνήσεις των στρατιωτών από τη σφαγή παρασύρουν τον αναγνώστη σε έναν ανεμοστρόβιλο που προφανώς βασίστηκε βαθιά στη λεξιλογική ευρηματικότητα της Siân Valvis. Τα ελληνικά δεν είναι η μόνη γλώσσα που μεταφράζει καθώς οι ομιλητές του βιβλίου χρησιμοποιούν επίσης μια αλβανική διάλεκτο, την αρβανίτικη.

Ένα μυθιστόρημα που μπορεί να διαβαστεί σε ένα απόγευμα, αλλά μένει για πολύ περισσότερο χρόνο.

PARADISE BURNS του Pol Guasch

PARADISE BURNS του Pol Guasch

Το δεύτερο μυθιστόρημά του Pol Guasch με δυστοπικό θέμα, που εκτυλίσσεται σε μια απόκοσμα στρατιωτικοποιημένη πόλη εξόρυξης, γνωστή μόνο ως «Κολονία», όπου ζουν οι εικοσάρηδες φίλοι Ρίτα και Λίτον, και η οποία μαστίζεται από πυρκαγιές και πανώλη.

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Η ερημιά στην οποία ζουν αναδύεται έμμεσα σε μια αφήγηση που εναλλάσσεται παιχνιδιάρικα μεταξύ διαφορετικών στυλ αφήγησης. Καθώς ανατρέχουμε στη φιλία του Λίτον με τη Ρίτα, η αυστηρότητα του κρυφά απροσδιόριστου σκηνικού φωτίζεται από λάμψεις τρυφερότητας καθώς και σεξουαλικής απελευθέρωσης, που καθίστανται επικίνδυνες από έναν θανατηφόρο ιό.

Ένα αλληγορικό ρέκβιεμ για τις ζωές που χάθηκαν από το AIDS, καθώς και μια ανησυχητικά ηχηρή επιστημονική φαντασία για τις ελπίδες της Γενιάς Ζ σε έναν κατεστραμμένο κόσμο - σαν ένα μετα-αποκαλυπτικό "Συζητήσεις με φίλους" για μια εποχή μόνιμης κρίσης.

AFTER CARE από την Divya Maniar

AFTER CARE από την Divya Maniar

Μία συγγραφέας από τη Σιγκαπούρη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

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Μια διαγωνιζόμενη σε εκπομπή γνωριμιών βυθίστηκε σε κατάθλιψη λόγω της ανωνυμίας μετά τη φήμη. Τα προβλήματά της ξεκινούν όταν επιστρέφει στο προσκήνιο μετά την αυτοκτονία ενός άλλου πρώην διαγωνιζόμενου, του εχθρού της στην οθόνη. Καθώς επικρίνεται από τους θαυμαστές της στο διαδίκτυο, η τροπή των γεγονότων της δίνει λόγο να είναι προσεκτική με τις επιθυμίες της, ειδικά όταν έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί σε ένα νέο, ακόμη πιο χειριστικό ριάλιτι σόου.

Η Divya Maniar απολαμβάνει τις δυνατότητες του θέματός της για σάτιρα, ωστόσο οι ανησυχίες της για την αλήθεια και την ηθική είναι σοβαρές, ακόμη και ένθερμες.