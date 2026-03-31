«Cape Fear»: Η Έιμι Άνταμς και ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο εκρηκτικό τρέιλερ του νέου ριμέικ της γνωστής ταινίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Apple TV+ έδωσε στη δημοσιότητα ένα συναρπαστικό teaser για το ριμέικ του «Cape Fear», με πρωταγωνιστές τους Έιμι 'Ανταμς, Πάτρικ Γουίλσον και Χαβιέ Μπαρδέμ.

Η φιλόδοξη σειρά των 10 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου με διπλό επεισόδιο, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή έως και τις 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «μια καταιγίδα έρχεται για τους ευτυχισμένους δικηγόρους Anna ('Ανταμς) και Tom Bowden (Γουίλσον), όταν ο Max Cady (Μπαρδέμ), ένας διαβόητος δολοφόνος που οι ίδιοι έστειλαν στη φυλακή, αποφυλακίζεται και ζητά εκδίκηση».

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, το «Cape Fear» διαθέτει μια μακρά δημιουργική διαδρομή η οποία ξεκίνησε το 1957 με το μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ, «The Executioners». Η ιστορία του ενέπνευσε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του 1962 με τους Γκρέγκορι Πεκ (Gregory Peck) και Ρόμπερτ Μίτσαμ (Robert Mitchum). Ακολούθησε το θρυλικό ριμέικ του Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) το 1991 με τους Νικ Νόλτε (Nick Nolte), Τζέσικα Λανγκ (Jessica Lange) και Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro).

Στην παραγωγή της νέου ψυχολογικού θρίλερ συμμετέχουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί ο Σκορσέζε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ο οποίος ήταν παραγωγός και στην ταινία του 1991. Ο Νικ Αντόσκα αναλαμβάνει χρέη showrunner και παραγωγού μαζί με τους 'Αλεξ Χέντλουντ, Ντάριλ Φρανκ και Τζάστιν Φάλβεϊ.

Τους τρεις πρωταγωνιστές πλαισιώνουν οι Λίλι Κόλιας, Μάλια Πάιλς, Σ.Σ.Χ. Πάουντερ και ο γιος της Κέιτ Γουίνσλετ, Τζο 'Αντερς.

Τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου υπογράφει ο Μόρτεν Τίλντουμ, ο οποίος συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός.

