Ο Bruce Dickinson των Iron Maiden 1η Ιουλίου στο Markopoulo Complex, πότε αρχίζει η προπώληση - iefimerida.gr

Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον Bruce Dickinson για συναυλία την Πέμπτη 1 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Bruce Dickinson, πέρα από τη διαδρομή του στους Iron Maiden, έχει αναπτύξει μια αξιοσημείωτη προσωπική καριέρα. Το τελευταίο του άλμπουμ, "The Mandrake Project" (2024), γνώρισε παγκόσμια εμπορική επιτυχία, οδηγώντας σε μια sold-out παγκόσμια περιοδεία.

Το 2027 επιστρέφει με την περιοδεία "PsychoGod Tour", παρουσιάζοντας υλικό από το νέο του άλμπουμ που ηχογραφείται ήδη. Στο πλευρό του θα έχει μια καταξιωμένη μπάντα με μουσικούς όπως οι Chris Declercq και Tanya O'Callaghan.

Διατίθενται ειδικά VIP εισιτήρια με προνομιακές παροχές, καθώς και μια προσφορά συνδυαστικού εισιτηρίου. Η προσφορά περιλαμβάνει την εμφάνισή του μαζί με τη συναυλία των Judas Priest, παρέχοντας έκπτωση 30 ευρώ στο κοινό.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Markopoulo Complex, έναν χώρο σχεδιασμένο για μεγάλες παραγωγές. Για τις ανάγκες του φεστιβάλ θα στηθούν δύο σκηνές, με τη δεύτερη να είναι στεγασμένη για την προστασία του κοινού.

Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή του The Mandrake Project, ο εμβληματικός frontman των Iron Maiden έρχεται ξανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της PsychoGod Tour, με ολοκαίνουργιο υλικό και αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία (και ίσως όχι μόνο!), επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες φωνές στην ιστορία του heavy metal. Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

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Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €68, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Από τις πολυσχιδείς προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Από την ένταξή του στους Iron Maiden το 1982, ο Bruce Dickinson έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσχιδείς προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τραγουδιστής, συνθέτης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, επιχειρηματίας, αλλά και πιστοποιημένος πιλότος και πρωταθλητής ξιφασκίας, έχει διαμορφώσει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής. Παράλληλα με την παρουσία του πίσω από το μικρόφωνο ενός από τα σπουδαιότερα metal συγκροτήματα όλων των εποχών, έχει αναπτύξει μια εξίσου αξιοσημείωτη προσωπική καριέρα.

Η δισκογραφική του διαδρομή μακριά από τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1990 με το «Tattooed Millionaire» και συνεχίστηκε με πέντε ακόμη άλμπουμ μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Το 2024 κυκλοφόρησε το «The Mandrake Project», το οποίο γνώρισε θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, σημειώνοντας παράλληλα μεγάλη εμπορική επιτυχία και οδηγώντας σε μια παγκόσμια περιοδεία με πολλές sold out εμφανίσεις.

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Το 2027 ο Bruce Dickinson επιστρέφει με την PsychoGod Tour, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του υλικό μαζί με αγαπημένα τραγούδια από την έως τώρα δισκογραφική του πορεία. Η περιοδεία θα συμπέσει με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027 και του οποίου η ηχογράφηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο πλευρό του βρίσκονται οι κιθαρίστες Chris Declercq και Philip Näslund, η μπασίστρια Tanya O'Callaghan, ο Mistheria στα πλήκτρα και ο Dave Moreno στα ντραμς.

VIP εισιτήρια

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη η πρώτη ειδική προσφορά του Release Athens 2027 για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:

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Bruce Dickinson & more TBA (1/7, Markopoulo Complex) + Judas Priest & more TBA (14/7, Markopoulo Complex) προς €100 (κέρδος €30)

Όσοι έχουν ήδη αποκτήσει εισιτήριο για την ημέρα των Judas Priest μπορούν να το αναβαθμίσουν στην παραπάνω προσφορά στέλνοντας email στο support@releaseathens.gr με τίτλο «TICKET UPGRADE / JUDAS PRIEST», από το email που το αγόρασαν και να το επισυνάψουν.

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 211 770 0000 / Online: releaseathens.gr + more.com / Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν πάρκινγκ. Σε αυτόν έχει πρόσβαση και ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

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Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο φεστιβάλ.

Markopoulo Complex

Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχθεί μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις.

Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον.