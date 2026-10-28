Στην Σοφία Αντωνίου το βραβείο νέας σκηνοθεσίας του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν -Η παράσταση που ξεχώρισε - iefimerida.gr

Η Σοφία Αντωνίου αναδείχθηκε νικήτρια του πρώτου Βραβείου Νέας Σκηνοθέτιδος/ Νέου Σκηνοθέτη του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Βραβείο Νέας Σκηνοθέτιδος/Νέου Σκηνοθέτη

Η Σοφία Αντωνίου ξεχώρισε για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Άμλετ (machine)», παραγωγής Masterskaya Productions, που παρουσιάστηκε το 2026 στο Θέατρο Πορεία.

Ο Γιάννης Χουβαρδάς απένειμε το Βραβείο στη νέα σκηνοθέτιδα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γενιά δημιουργών του ελληνικού θεάτρου

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Η πρώτη τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθέτιδων και σκηνοθετών.

Το Βραβείο στη Σοφία Αντωνίου απένειμε ο σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς

Ποιοι ήταν υποψήφιοι

Στη διάρκεια της βραδιάς παρουσιάστηκαν οι πέντε υποψήφιοι και υποψήφιες, με κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής να αναλαμβάνει την παρουσίαση ενός δημιουργού. Η διαδικασία ακολούθησε την αλφαβητική σειρά των μελών της επιτροπής και των υποψηφίων, δίνοντας την ευκαιρία να αναδειχθεί το έργο καθενός ξεχωριστά.

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Συγκεκριμένα, ο Μάνος Βαβαδάκης παρουσίασε τον Κωνσταντίνο Αβράμη, υποψήφιο για την παράσταση «Ο παρείσακτος», η Μαριάννα Κάλμπαρη τη Σοφία Αντωνίου για το «Άμλετ (machine)», ο Γιώργος Κουτλής τη Νοεμή Βασιλειάδου για τις «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι», η Γεωργία Μαυραγάνη την Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για τη «Λυγερή» και ο Γιάννης Μόσχος τον Δημήτρη Χαραλαμπόπουλο για την παράσταση «Μα γκραν’ μα».

Το Βραβείο στη Σοφία Αντωνίου απένειμε ο σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, ο οποίος τόνισε ότι ο θεσμός αυτός λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος μεταξύ των νεότερων και τον παλαιότερων γενεών.

Μία ακόμη σημαντική είδηση είναι η ανακοίνωση της Μαριάννας Κάλμπαρη για την έναρξη, από τη φετινή σεζόν, της Σκηνής Νέων Δημιουργών και του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) του Θεάτρου Τέχνης

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννα Κάλμπαρη, στην έναρξη της βραδιάς, παρουσίασε το θεσμό και τους λόγους για τους οποίους το Θέατρο Τέχνης αποφάσισε να αναλάβει και να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, μετά από πρόταση του Γιάννη Μόσχου. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μόσχος μίλησε για την ανάγκη να στηρίξει η πολιτεία τους νέους καλλιτέχνες αλλά και να αναμορφωθεί ο θεσμός των επιχορηγήσεων.

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Tο Βραβείο φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς

Η καθιέρωση του νέου Βραβείου συνεχίζει την παρακαταθήκη του Καρόλου Κουν, ο οποίος πίστευε στους νέους καλλιτέχνες, ενθάρρυνε τον πειραματισμό και αντιμετώπιζε το θέατρο ως μια διαδικασία διαρκούς αναζήτησης και μαθητείας.

Tο Βραβείο, που φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, προσφορά ανώνυμου δωρητή που εξασφάλισε ο Γιάννης Μόσχος.

Μία ακόμη σημαντική είδηση είναι η ανακοίνωση της Μαριάννας Κάλμπαρη για την έναρξη, από τη φετινή σεζόν, της Σκηνής Νέων Δημιουργών και του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) του Θεάτρου Τέχνης, με στόχο την έμπρακτη στήριξη νέων δημιουργών και την εξασφάλιση χρόνου και χώρου για καλλιτεχνική έρευνα και ανάπτυξη. Τον πρώτο κύκλο του προγράμματος εγκαινιάζουν ο Κωνσταντίνος Αβράμης και η ομάδα dispositif, στο πλαίσιο μιας ήδη δρομολογημένης συνεργασίας, με αφορμή τα «Εκατό χρόνια μοναξιά» του Gabriel García Márquez. Με την ολοκλήρωση του residency, η dispositif. θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο νεοελληνικό έργο, εμπνευσμένο από την κληρονομιά του Κολομβιανού πολιτισμού και γραμμένο ειδικά για τη σκηνή του Υπογείου.

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Από την επόμενη χρονιά, το residency θα συνδέεται σταθερά με το Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδας του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Έτσι, η φετινή νικήτρια, Σοφία Αντωνίου, πέρα από το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2027-28, ώστε να προετοιμάσει και να παρουσιάσει τη νέα της παράσταση στο Θέατρο Τέχνης στο τέλος της θεατρικής περιόδου.

Η δυνατότητα αυτή θα προσφέρεται πλέον σε κάθε βραβευόμενο πρόσωπο τη χρονιά που ακολουθεί τη βράβευσή του, δίνοντας ουσιαστική συνέχεια στη διάκριση και τον απαραίτητο χρόνο για την επόμενη δημιουργική του πρόταση.

Υπενθυμίζουμε ότι το Βραβείο Νέας Σκηνοθέτιδος/Νέου Σκηνοθέτη του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων κάθε Σεπτέμβριο και την τελετή απονομής τον Οκτώβριο.

Με την πρώτη αυτή απονομή, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση στην ανάδειξη νέων δημιουργών, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα του ιδρυτή του Καρόλου Κουν, επενδύοντας, παράλληλα, στις επόμενες γενιές του ελληνικού θεάτρου.