Βραβεία Κριτικών Θεάτρου: Καταλειφός, Μοσχόπουλος, «Διόρθωση» -Οι κορυφαίες παραστάσεις, ολες οι διακρίσεις - iefimerida.gr

H Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών απένειμε την Πέμπτη, για τέταρτη χρονιά, τα βραβεία της θεατρικής περιόδου 2025-2026.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παράσταση «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ αναδείχθηκε Καλύτερη Παράσταση της Χρονιάς. Το βραβείο σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελένη Σκότη, ενώ ο Δημήτρης Καταλειφός κέρδισε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας για την παρουσία του στην παράσταση «Barrymore».

Στην κατηγορία της γυναικείας ερμηνείας βραβεύτηκαν εξίσου η Σοφία Κόκκαλη για το «I-ONE» και η Ιώβη Φραγκάτου για την «Ήμερη». Παράλληλα, ο σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου για τη συνολική του προσφορά.

Διακρίσεις απονεμήθηκαν σε νέους ταλαντούχους ηθοποιούς, με τους Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Στρατή Χατζησταματίου, Ζωή Μυλωνά και Ασημένια Βουλιώτη να βραβεύονται. Το βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου δόθηκε στον Βασίλη Μαγουλιώτη.

Βραβεία απονεμήθηκαν και σε τεχνικές κατηγορίες, τιμώντας μεταξύ άλλων τη Ρούλα Πατεράκη για τη δραματουργία και την Ελένη Μανωλοπούλου για την ενδυματολογία. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης έλαβε το βραβείο Καλύτερης Παράστασης Περιφερειακού Θεάτρου.

Βραβεία κριτικών θεάτρου

Στην κορυφή των θεατρικών διακρίσεων βρέθηκε η παράσταση «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Τάσου Πετρίτση, που παρουσιάστηκε στο θέατρο Ροές, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Παράστασης της Χρονιάς.

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Η διάκριση της σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελένη Σκότη για το έργο «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, ενώ το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απέσπασε ο Δημήτρης Καταλειφός για την παρουσία του στην παράσταση «Barrymore».

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Δημήτρης Καταλειφός (Barrymore – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο του Ουίλιαμ Λους, σκηνοθεσία: Φοίβος Σαμαρτζής, Θέατρο Άνεσις)

Στην κατηγορία γυναικείας ερμηνείας βραβεύτηκαν εξίσου η Σοφία Κόκκαλη για το «I-ONE» του Ιβάν Βιριπάγιεφ και η Ιώβη Φραγκάτου για την παράσταση «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης».

Ιώβη Φραγκάτου «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης»

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Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου απένειμαν στον σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλο για τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό θέατρο, ενώ τιμητικός έπαινος δόθηκε στον συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη.

Οι Νικητές των Βραβείων 2025-2026

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου: Θωμάς Μοσχόπουλος (για τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό θέατρο)

Στέφανος Βλάχος, Ερμής Μαλκότσης / Βραβείο Καλύτερης Παράστασης: Διόρθωση του Τόμας Μπέρνχαρντ

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης: Διόρθωση του Τόμας Μπέρνχαρντ (δραματουργία/σκηνοθεσία: Τάσος Πετρίτσης, παραγωγή: Αθώο Σώμα, Alberto Tutti, Θέατρο Ροές)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ελένη Σκότη (Το ψέμα του μυαλού του Σαμ Σέπαρντ, Σύγχρονο Θέατρο)

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Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Δημήτρης Καταλειφός (Barrymore – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο του Ουίλιαμ Λους, σκηνοθεσία: Φοίβος Σαμαρτζής, Θέατρο Άνεσις)

Σοφία Κόκκαλη (I-ONE)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Σοφία Κόκκαλη (I-ONE του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκηνοθεσία: Γκαλίν Στόεφ, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) και Ιώβη Φραγκάτου (Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης)

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Βραβείο Νέου Ηθοποιού: Νικολάκης Ζεγκίνογλου (Cleansed της Σάρας Κέιν, σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς) και Στρατής Χατζησταματίου (Τζόνι Μπλε του Γιωργή Τσουρή)

Βραβείο Νέας Ηθοποιού: Ζωή Μυλωνά (Γιοί και κόρες του Γιάννη Καλαβριανού) και Ασημένια Βουλιώτη (Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)

Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου: Βασίλης Μαγουλιώτης (Η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα, Θέατρο Προσκήνιο)

Πρώτο Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη του Θεάτρου Τέχνης: Στη Σοφία Αντωνίου η μεγάλη διάκριση

Βραβείο Δραματουργίας: Ρούλα Πατεράκη (Ο Ουρανός κατακόκκινος της Λούλας Αναγνωστάκη, Θέατρο Θησείον)

Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών: Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτόν (του Ανέστη Αζά)

Βραβείο Κίνησης / Χορογραφίας: Αντωνία Οικονόμου (Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, Φεστιβάλ Αθηνών)

Βραβείο Μουσικής – Μουσικού Σχεδιασμού: Μπλέιν Λ. Ρέινινγκερ (Ιβάνοφ! του Τσέχοφ, σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)

Βραβείο Ενδυματολογίας: Ελένη Μανωλοπούλου (Ντάμα Πίκα, σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας)

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Βραβείο Σκηνογραφίας: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη (ΑΜΛΕΤ (machine), σκηνοθεσία: Σοφία Αντωνίου, Θέατρο Πορεία)

Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού: Στέλλα Κάλτσου (Βάκχες)

Βραβείο Video Art: Παντελής Μάκκας (Astoria, σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Θέατρο Παλλάς)

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών (Γη της επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη)

Α' Τιμητικός Έπαινος: Πέτρος Μάρκαρης (Συγγραφέας – Μεταφραστής) / Β' Έπαινος: Όλγα Φαλεϊ