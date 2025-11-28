Black Friday στο θέατρο: Πέντε «δυνατές» παραστάσεις σε προσφορά, για όλα τα γούστα - iefimerida.gr

Από σήμερα και για αυτό το τριήμερο, το Θέατρο Πορεία συμμετέχει στη Black Friday με μια ειδική προσφορά -25% σε όλες τις παραστάσεις του.

Black Friday στο θέατρο

Η Black Friday στο θέατρο Πορεία αφορά στις παραστάσεις «Ηλέκτρα εντός», «Οταν έκλαψε ο Νίτσε», «PRIMA FACIE», «Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι» μία παράσταση που έχει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο και η παράσταση για όλη την οικογένεια «Ο κουρέας της Σεβίλλης».

Η προσφορά είναι για online αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το Σάββατο 29/11. Από την προσφορά εξαιρούνται οι ημερομηνίες της εορταστικής περιόδου (23/12 εως 6/1) και η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Οι παραστάσεις αναλυτικά

Κλυταιμνήστρα η Αγλαΐα Παππά

«Ηλέκτρα εντός»

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, έπειτα από την άκρως επιτυχημένη παρουσίασή της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, προσαρμόζεται για το κλειστό θέατρο και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου ΠΟΡΕΙΑ με την Λουκία Μιχαλοπούλου στον ομώνυμο ρόλο και πλαισιωμένη από έναν ανανεωμένο θίασο.

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά): Παιδαγωγός: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη, Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου, Κλυταιμνήστρα: Αγλαΐα Παππά, Ορέστης: Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πυλάδης: Περικλής Σιούντας, Αίγισθος: Δημήτρης Τάρλοου, Δύο γυναίκες: Ελένη Βλάχου, Ιωάννα Λέκκα. Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μυσιρλής

Prima Facie

Με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller που έχουν ήδη παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας με σαρωτική επιτυχία, σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον συγκλονιστικό ρόλο της δικηγόρου Tessa Ensler.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε και ο Αυστριακός γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου

Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Δύο μεγάλες προσωπικότητες του 19ου αιώνα σε κρίση μέσης ηλικίας. Μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Επί σκηνής ξετυλίγεται η ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, δύο ανθρώπους που ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και αδυναμίες.

Ο Νίτσε θα κλάψει, αλλά και ο Μπρόιερ θα λυτρωθεί. Η διαδικασία της κατανόησης της ανθρώπινης ψυχής έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αστυνομικής ιστορίας: αναζήτηση στοιχείων, απρόβλεπτες εξελίξεις, εμφάνιση σχεδόν ανυπέρβλητων εμποδίων, ακόμα και κίνδυνο θανάτου.

Τρεις άντρες ζωντανεύουν το έργο, πότε ως αφηγητές και πότε υποδυόμενοι ρόλους. Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Mάνος Βαβαδάκη

Φίγκαρο ο Δημήτρης Κουρούμπαλης

Ο κουρέας της Σεβίλλης

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης», μια παράσταση πολυθέαμα για παιδιά, σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία-κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου. Μια ευφάνταστη προσαρμογή για παιδιά, που βασίζεται στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί.

Ζωντανά επί σκηνής απολαμβάνουμε αγαπημένες μελωδίες από τους χαρισματικούς ηθοποιούς-ερμηνευτές, με ειδική εκπαίδευση στο λυρικό τραγούδι, οι οποίοι ενσαρκώνουν μοναδικά τους ρόλους, τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν όλα τα μουσικά όργανα. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Κουρούμπαλης, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Σμέρος, Μαρία Κατριβέση, Ηλίας Μανιατόπουλος.



Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι

Το Πορτρέτο του Dorian Gray του Όσκαρ Γουάιλντ, στη βραβευμένη εκδοχή του Kip Williams, μετά τη θριαμβευτική του πορεία στο West End και το Broadway, ανεβαίνει στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου με πρωταγωνίστρια τη Νάντια Κοντογεώργη.

Μια γυναίκα. Είκοσι έξι καθρέφτες. Είκοσι έξι φωνές που συγκρούονται μέσα στο ίδιο σώμα.