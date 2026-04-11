To βιβλίο που κέρδισε το βραβείο Booker 2025 και 6 ακόμα νέα μυθιστορήματα για τα οποία μιλούν όλοι - iefimerida.gr

Δείτε τα βιβλία που συζητιούνται πιο πολύ και πρωταγωνιστούν στους βιβλιοφιλικούς κύκλους, στο Instagram, το Tik-Tok, τις λέσχες ανάγνωσης και το Goodreads.

Βιβλία που γίνονται viral. Συγγραφείς που τραβούν την προσοχή. Ιστορίες που μένουν αξέχαστες και συζητιούνται πολύ στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στις λέσχες ανάγνωσης. Το iefimerida ξεχώρισε τους τίτλους μεταφρασμένης λογοτεχνίας που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή.

Οντισιόν, Katie Kitamura, εκδ. Διόπτρα

Το βιβλίο ήταν στη βραχεία λίστα των βραβείων Booker 2025 και έτσι βρισκόταν όλη τη χρονιά πέρυσι στο προσκήνιο, διεθνώς, προκαλώντας συζητήσεις στα social media. Μπορεί η Katie Kitamura, να μην κατάφερε να πάρει το βραβείο -το οποίο απέσπασε ο Ντέιβιντ Σολόι- αλλά έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Το πολυσυζητημένο μυθιστόρημα, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη. Η ηρωίδα του είναι μια παντρεμένη διάσημη ηθοποιός που συναντά σε ένα εστιατόριο του Μανχάταν έναν γοητευτικό αλλά παράξενο νέο άντρα, τόσο νέο που θα μπορούσε να είναι γιος της. Ανατρεπτικό, καλογραμμένο, φίνο, το αφήγημα της Katie Kitamura παίζει με τα κάτοπτρα, τους ρόλους που παίζουμε οι άνθρωποι κάθε μέρα, τις ψευδαισθήσεις, τα μυστικά και τα ψέματα. Συναρπαστικό!

Βούτυρο, Ασάκο Γιουζούκι, εκδ. Πατάκη

Το ιαπωνικό αυτό μυθιστόρημα είναι εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία μιας μαύρης χήρας, της serial killer Κανάε Κιτζίμα, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Νο1 για καιρό στις λίστες με τα bestsellers των Sunday Times, το Βούτυρο της Ασάκο Γιουζούκι, είναι ένα βιβλίο-φαινόμενο με πάνω από 30 μεταφράσεις σε όλο τον κόσμο που έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Η αφήγηση συνδέει το φαγητό με το έγκλημα, τη γεύση με το πάθος, τη μαγειρική με την εγκληματολογία.

H ηρωίδα του, η Μανάκο Κάτζιι, είναι φυλακισμένη σε σωφρονιστικό ίδρυμα του Τόκιο, για τους φόνους τριών επιχειρηματιών που σαγήνευσε με το σπιτικό φαγητό της. Ο Τύπος έχει πάθει ντελίριο μαζί της, αλλά η ίδια αποφεύγει οποιαδήποτε επικοινωνία με δημοσιογράφο. Όταν η ρεπόρτερ Ρίκα Ματσίντα της ζητάει μια συνταγή για βραστό , η βοδινό η δολοφόνος δέχεται να τη συναντήσει στη φυλακή. Η επιρροή της Κάτζιι στη ζωή της Ματσίντα είναι τεράστια, οδηγώντας την σε νέα (επικίνδυνα) μονοπάτια.

Στα τέσσερα, Miranda July, εκδ. Αλεξάνδρεια

Μια αναπάντεχη απόφαση, ένας γάμος σε κρίση, ένα road trip που μένει ημιτελές, ένα μοτέλ από αυτά που συναντά κανείς λίγο έξω από την πόλη και ένας εραστής που κάνει μια γυναίκα στα 45 της χρόνια να κλειστεί σε ένα δωμάτιο μαζί του, εγκαταλείποντας σύζυγο και παιδί, για να ζήσει ελεύθερη τις φαντασιώσεις που επί δεκαετίες είχε απωθήσει.

Η Miranda Jylu έχει γίνει σταρ με αυτό το βιβλίο, τόσο που τη βρίσκεις από κάτω όποια πέτρα κι αν σηκώσεις: Φιγουράρει στη Vogue, στο New Yorker, τους Financial Times, το Vulture, αλλά και στα reels και τα stories των βιβλιοφάγων του Instagram. Ενώ ο σπουδαίος Νεοϋορκέζος συγγραφέας Τζορτζ Σάντερς το χαρακτηρίζει: «Συγκλονιστικό επίτευγμα».

Σάρκα, David Szalay, εκδ. Ψυχογιός

Το μυθιστόρημα που απέσπασε το βραβείο Booker 2025, κάνοντας τον Καναδό (μεγάλωσε στιο Λονδίνο και ζει στη Βιέννη) συγγραφέα Ντέιβιντ Σολόι, σούπερ σταρ σε μια νύχτα, σε όλο τον κόσμο. Ο Σολόι, στα 52 του χρόνια, ήταν γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά η Σάρκα ξεπέρασε τα σύνορα της Βρετανίας, καταφέρνοντας να γίνει το πιο πολυσυζητημένο βιβλίο τηων τελευταίων δύο χρόνων.

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός άντρα σε κρίση που βρίσκεται σε σύγκρουση τόσο με τον εαυτό του όσο και την εποχή του. Ο Ούγγρος Ίστβαν, μεγαλώνει απομονωμένος, κάνοντας παρέα με μια γυναίκα στην ηλικία της μητέρας του. Μετά από μια σειρά τραγικών γεγονότων θα βρεθεί από την φτώχεια στην καρδιά της ελίτ του Λονδίνου, με αδιανόητα πλούτη, αλλά θα παραμείνει ένας άνθρωπος σε βαθύτατη κρίση, ολότελα αποξενωμένος, στο σκηνικό μιας Ευρώπης που χάνει κι η ίδια την ταυτότητά της.

Αναχωρήσεις, Julian Barnes, εκδ. Μεταίχμιο

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός ενός σπουδαίου συγγραφέα που με τα δημοφιλή βιβλία του («Η Ιστορία του κόσμου σε 10 ½ κεφάλαια» και ο «Παπαγάλος του Φλωμπέρ» κ.ά.), χαρτογράφησε λογοτεχνικά, με το ιδιαίτερο αφηγηματικό του στυλ, τον μεταπολεμικό κόσμο. Το τρυφερό αυτό αφήγημα που έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον ίδιο, ένα φιλικό του ζευγάρι που γνώριζε από τα φοιτητικά του χρόνια, αλλά και ένα ιδιόρρυθμο Τζακ Ράσελ που γερνά με το δικό του στυλ, είναι ένα υβριδικό βιβλίο, κάτι ανάμεσα σε νουβέλα και memoir, εξομολόγηση και μυθοπλαστικό δοκίμιο περί μνήμης και γήρατος, στο οποίο ο Μπαρνς γράφει τον επίλογο της συγγραφικής του πορείας, παραδίδοντας το τελευταίο του έργο, στο οποίο αποκαλύπτει ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια: έναν καρκίνο του αίματος που αντιμετωπίζεται με συχνές νοσηλείες και ένα χάπι που θα παίρνει εφ’ όρου ζωής.

Η χαμηλότονη αυτή τελευταία αφήγηση του Μπαρνς δεν έχει εύκολη συγκίνηση, ούτε επικές στιγμές — είναι φλεγματική, βρετανική, φίνα. Με τη σιγουριά, την ηρεμία και το ψυχρό αίμα ενός ευφυούς ανθρώπου που έχει αποφασίσει να μην αφήσει το γήρας να του χαλάσει το στυλ, ο δημοφιλής Βρετανός συγγραφέας, κάνει μια έξυπνη αναδρομή στη ζωή τη δική του, χρησιμοποιώντας όμως το αφηγηματικό σχήμα ενός φιλικού του ζευγαριού.

Έχοντας ως άξονά του τη μνήμη αλλά και το το αλλόκοτο αυτό στοιχείο της ζωής που μας κάνει να δημιουργούμε σχέσεις, δεσμούς, φιλίες με άλλα έμβια όντα, που αλλάζουν καθώς αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα στο πέρασμα του χρόνου, ο Μπαρνς μιλά για τον έρωτα, το γάμο, τη φιλία, τη μοναχικότητα, τη μοναξιά, τη ρευστότητα της ζωής, το γήρας, την ασθένεια και το θάνατο.

Η επέτειος, Andrea Bajani, εκδ. 'Ικαρος

Το βιβλίο αυτό απέσπασε το βραβείο Strega 2025 και άνοιξε μεγάλες συζητήσεις στην Ιταλία για τη βία της πατριαρχίας, την ηρωική έξοδο από μια κακοποιητική οικογένεια και τη θεραπεία ενός 50άρη άνδρα που δέκα χρόνια πριν, μόλις πάτησε τα 40, αποφάσισε να κόψει κάθε είδους επαφή με τους τοξικούς γονείς του.

Το βιβλίο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τη Δήμητρα Δότση και κατευθείαν έκλεψε την παράσταση και στην ελληνική λογοτεχνική σκηνή, πρωτοστατώντας τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και στον Τύπο.

Δεν υπάρχει υποδιεύθυνση αντιμιμιδίων, QNTM, εκδ. Δώμα

«Αλησμόνητο, ιλιγγιωδώς ευφυές», το χαρακτηρίζει η εφημερίδα The Guardian, ενώ η Washington Post θεωρεί ότι η ιστορία που αφηγείται αυτό το βιβλίο επιστημονικής φαντασίας είναι αντάξια ενός Λάβκραφτ! Ο συγγραφέας με το ψευδώνυμο QNTM (Κουάντουμ), είναι ένας προγραμματιστής που στον ελεύθερο χρόνο του γράφει λογοτεχνία του φανταστικού. Το πραγματικό του όνομα είναι Sam Hughes.

Στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πρόσφατα από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Δέσποινας Κανελλοπούλου, η εφιαλτική φαντασία του Λάβκραφτ προσαρμόζεται στην εποχή του διαδικτύου. Ηρωίδα είναι η Μαρί Κουίν, επικεφαλής της επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Αντιμιμιδίων του Οργανισμού Αγνώστων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η οποία κατηγορείται για κατασκοπεία. Όμως όταν συναντά τον προϊστάμενό της εκείνος οχι μόνο ισχυρίζεται ότι δεν την γνωρίζει, αλλά ότι «Δεν υπάρχει Υποδιεύθυνση Αντιμιμιδίων» στον Οργανισμό.