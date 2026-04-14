Αυλαία για 10 παραστάσεις: Πλούσιες επιλογές, έντονες συγκινήσεις -Οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας - iefimerida.gr

Μετά τη γιορτινή ανάπαυλα του Πάσχα οι θεατρικές σκηνές ξαναγεμίζουν και η αυλαία ανοίγει για μια σειρά από πολυαναμενόμενες πρεμιέρες που θα συζητηθούν.

Νέες παραγωγές, τολμηρές σκηνοθετικές προσεγγίσεις και δυνατές ερμηνείες έρχονται να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κοινού, σηματοδοτώντας μια περίοδο δημιουργικής αναγέννησης για το θέατρο.

Οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας

«Αρχιμάστορας Σόλνες», Θέατρο Τέχνης

O «Αρχιμάστορας Σόλνες», ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό θέατρο, και πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση. Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Απριλίου 2026.

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνα Σόλνες, η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου ξεκίνησε. Μαζί τους επί σκηνής ο Δημήτρης Δεγαΐτης, η Ισιδώρα Δωροπούλου, η Άνια Λεμπεντένκο και ο Θράσος Σταθόπουλος, ερμηνεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου η φιλοδοξία συγκρούεται με την ενοχή και ο πόθος για δημιουργία συναντά τον φόβο της φθοράς.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτυχημένος αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, ζει μια καλοδομημένη, πλουσιοπάροχη ζωή, η οποία όμως δεν μοιάζει καθόλου ευτυχισμένη. Έχει επιλέξει να σταματήσει να κατασκευάζει κτήρια με ψηλούς πύργους που προσπαθούν να φτάσουν τον Θεό και έχει αφοσιωθεί στο να κατασκευάζει «…σπίτια για ανθρώπους».

Ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία, την ενοχή και την ανάγκη για υπέρβαση, ο Σόλνες, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη μαγνητική δύναμη της Χίλντα, μιας νεαρής γυναίκας που τον προκαλεί να κοιτάξει ξανά προς τον ουρανό χτίζοντας «…κάστρα στον αέρα». Η αναπάντεχη άφιξη της Χίλντα, θα φέρει στην επιφάνεια το ανεκπλήρωτο όνειρο, την επιθυμία για ανύψωση και την τραγική μοίρα του ανθρώπου που θέλει να «χτίζει ψηλά» χωρίς να φοβάται την πτώση. Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης προσεγγίζει το έργο φωτίζοντας τον υπαρξιακό πυρήνα του κειμένου και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του δύναμη.

BACON, θέατρο Ανεσις

Μετά από μια θριαμβευτική πορεία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά κείμενα, το BACON ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή.

Τιμημένο με το Tony Craze Award, τρία Off West End Awards και το PRF/Film4 Award, το έργο αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην τοξική αρρενωπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας.

Το Bacon αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή. Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση. Το BACON αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία. Παίζουν: Γιώργος Μπένος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ. Σκηνοθεσία: Έμιλυ Λουίζου. Από 17 Απριλίου στο θέατρο Ανεσις.

«Συναίνεση» Σύγχρονο Θέατρο

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Επί σκηνής ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

«Κουκλίτσα» Εθνικό Θέατρο, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει από τις 16 Απριλίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Κτηρίου Τσίλλερ, την Κουκλίτσα, μια παράσταση βασισμένη στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουργιά. Μια επίσκεψη – σχεδόν μεταφυσική – στο εσωτερικό ενός από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.

Χριστούγεννα. Μέσα από παράθυρα και μισάνοιχτες πόρτες, αποκαλύπτεται το εσωτερικό ενός σπιτιού, σαν να το παρακολουθεί κανείς απ' έξω. Πίσω από τους τοίχους του, ο ρεαλισμός διαρρηγνύεται, φανερώνοντας ή αποκρύπτοντας – πάντοτε με χιούμορ καυστικό – σκοτεινές πτυχές, αμήχανες παύσεις, σκληρές πράξεις και λόγια που τολμούν τα πρόσωπα να αρθρώσουν. Μια αναμέτρηση διαρκής με την ανάγκη για διαφυγή και την παραδοξότητα της ανθρώπινης φύσης.

Στην καρδιά της σκοτεινής και ύπουλα βίαιης αυτής δημιουργίας, ανάμεσα στο ζευγάρι που έχει μια άνιση σεξουαλική σχέση και ζει σε κλίμα οικονομικής ανασφάλειας, κρύβεται ένα μυστικό. Η αποκάλυψή του και η σύγκρουση που ακολουθεί, φέρνει στην επιφάνεια βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα, στα οποία η ανθρώπινη νόηση – φύση αδυνατεί να βρει απαντήσεις.

Τα παιδιά της οικογένειας ζουν κυρίως έξω από το σπίτι, έξω από τον κόσμο των ενηλίκων, παρακολουθούν το σπίτι, το επιθυμούν και το φοβούνται. Είναι άλλοτε ήσυχα και απόκοσμα και άλλοτε φλύαρα και υπερκινητικά. Η υπηρέτρια και παραμάνα μοιάζει να φροντίζει τα παιδιά όπως ένας ιδιοκτήτης τα κατοικίδιά του. Ο τοκογλύφος γίνεται καταλύτης για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο γιατρός, που είναι και ο μοναδικός φίλος της οικογένειας, πρόκειται να πεθάνει. Η φίλη εισβάλλει ξαφνικά από το παρελθόν ζητώντας προστασία. Ο σύζυγος υπολογίζει συνεχώς αριθμούς, μετράει χρήματα και ζυγίζει τη Νόρα καθημερινά, ελέγχοντας το βάρος της. Η Νόρα τρώει ασταμάτητα και η συναισθηματική της πείνα εξελίσσεται σε κάτι δαιμονικό.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Άρης Αρμαγανίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας. Πρεμιέρα 16 Απριλίου

«ΛΕΟΝΑΡΝΤΑ» Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Καλογερόπουλου «ΛΕΟΝΑΡΝΤΑ» στο Φουαγιέ, για έξι παραστάσεις!

Η Λεονάρντα Τσιαντσιούλι, υπαρκτό πρόσωπο που έδρασε στην Ιταλία την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει σάρκα και οστά σε μια έμμετρη θεατρική παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στο χιούμορ και στο δράμα. Ένα δράμα καθαρό — σαν τα σαπούνια που έφτιαχνε η ομώνυμη ηρωίδα από τα θύματά της — γεγονός που την κατέταξε ως την πρώτη γυναίκα serial killer στην Ευρώπη.

Με βίντεο προβολές που ορίζουν τον σκηνικό χώρο, πρωτότυπη μουσική, τραγούδια και χορογραφίες, ξετυλίγεται το ξέφρενο ταξίδι της ζωής της Λεονάρντα, από τη γέννηση έως και τον θάνατό της.

Η παράσταση διατηρεί έντονα τα στοιχεία της μαύρης κωμωδίας και της σάτιρας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τα θύματα της διαβόητης αυτής γυναίκας. Μέσα από αποσπάσματα της ομολογίας της αποκαλύπτεται η στρεβλή της πεποίθηση πως, με φρικτές ανθρωποθυσίες, θα μπορούσε να προστατεύσει τον αγαπημένο της γιο από το σκοτάδι του πολέμου.

Παίζουν : Δημήτρης Γρηγοριάδης, Γιώργος Καλογερόπουλος, Βάσω Μανδύλη, Μαρία Μιχαηλίδου, Αιμιλία Ράπτη , Μαρίνα Σωκράτη, Εύη Τσακλάνου. Special Guest: Σάντρα Ρόσι

Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι, Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι, το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού, ανεβαίνει από τις 15 Απριλίου στο Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και μας μεταφέρει με μοναδικό τρόπο στο 1816 και στο πιο κρύο καλοκαίρι όλων των εποχών. Αυτό το αλλόκοτο καλοκαίρι μία παρέα νεαρών Άγγλων αριστοκρατών αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές τους στη λίμνη της Γενεύης. Ήταν ο Λόρδος Μπάιρον, ο γιατρός του, Τζον Πολιντόρι, ο Πέρσι Σέλλεϋ, η μελλοντική γυναίκα του Μαίρη και η αδερφή της Κλαιρ, όλοι έντονες προσωπικότητες και εκτός των κοινωνικών και ηθικών κανόνων της εποχής.

Σύντομα καταλαβαίνουν πως τα σχέδιά τους για καλοκαιρινές βόλτες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας του πολύ κακού καιρού και περνούν τα κρύα βράδια τους κλεισμένοι στη Βίλα Ντιοντάτι, με αφηγήσεις και αναγνώσεις ιστοριών τρόμου. Σιγά σιγά και ενώ αρχίζουν να γεννιούνται παιχνίδια σχέσεων, εξουσίας και επικίνδυνα ερωτικά δίπολα, τα όσα τρομακτικά γράφουν γίνονται μέρος της καθημερινότητας τους.

Σύντομα, ο Μπάιρον προτείνει να γράψουν τις δικές τους τρομακτικές ιστορίες. Εκείνες τις ημέρες η Μαίρη Σέλλεϋ έγραψε τον Φρανκενστάιν και ο Τζον Πολιντόρι τον Βρικόλακα, τον πρόγονο του Δράκουλα και της ρομαντικής λογοτεχνίας τρόμου.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρίνα Δημητριάδη, Θάνος Μάνος, Παναγιώτης Παυλίδης, Στέλιος Χρυσαφίδης. Αφήγηση: Γιώργος Γλάστρας

Δημοσθένης Παπαδόπουλος στο Μεγάλο Φαγοπότι

Το Μεγάλο Φαγοπότι, Θέατρο Συγγρού 33

Το εμβληματικό La Grande Bouffe (1973) του Marco Ferreri — μία από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου — μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή.

Το Μεγάλο Φαγοπότι επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη λαιμαργία, την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού· ζητήματα που σήμερα επιστρέφουν με νέα, επιτακτική ένταση.

Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με έναν και μόνο σκοπό: να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Μέσα από ένα ξέφρενο γλέντι που δοκιμάζει τα όρια του σώματος, της ηθικής και της επιθυμίας, οι ήρωες οδηγούνται ολοένα πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή — ή στη λύτρωση. Ένα συμπόσιο που ξεκινά ως παιχνίδι, αλλά αποκαλύπτει μια βαθύτερη, σκοτεινή πείνα: για νόημα, για επαφή, για υπέρβαση. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά): Ιφιγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους - Καζέπης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκαλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου. Πρεμιέρα: 15 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Συγγρού 33

«Τα κύματα» στο Θέατρο Noūs- Creative space

Έξι [και ένας] οι ήρωες και ηρωίδες Των κυμάτων της Βιρτζίνια Γουλφ (1931), στη σκηνή του θεάτρου Νους, βιώνουν την ύπαρξη ως ένα άθροισμα ζωών που τους περιστοιχίζουν. Ενδημούν το παρόν, με σταθερά τη μόνη μετρήσιμη ποιότητα που το σύμπαν τους παρέχει: τους ποικίλους ρυθμούς που γεννά το αέναο, θαλάσσιο κύμα. Οι σκέψεις και οι αντιλήψεις τους, που μοιάζουν με πελώριες πολύχρωμες ή σκιώδεις γιρλάντες λέξεων, ήχων και εικόνων, συνέχονται χωρίς να συνδιαλέγονται, όμοια με υδαρές μάζες που ρυθμικά κτυπούν στην ακτή και ρευστοποιούν ό,τι ψευδώς τα πλανημένα μας μάτια αντιλαμβάνονται ως ορισμένο, έλλογο, συμπαγές και αυτάρκες.

Η Τζίνυ, η Ρόντα και η Σούζαν, ο Μπέρναρντ, ο Νέβιλ και ο Λούις, είναι έξι δραματικά πρόσωπα, τα οποία λίγα χρόνια μετά τα πιραντελικά τους ανάλογα στο θεατρικό έργο Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα (1924), αναζήτησαν την ταυτότητά τους οπουδήποτε μέσα στο σύμπαν, πέρα από τον ψευδαισθησιακό και ματαιωμένο ανθρωποκεντρικό κόσμο. Οι επαφές τους με τον έβδομο ήρωα στο βιβλίο της Γουλφ, τον Πέρσιβαλ, πρόσωπο υπαρκτό αποκλειστικά μέσα στα λόγια τους, και ο αιφνίδιος θάνατος του, λειτούργησε ως καταλύτης στην πορεία όλων μέσα στο έργο, καθώς τους μετατόπισε οριστικά σε καινοφανή περιβάλλοντα, αδιαμεσολάβητα από την ανθρώπινη υπεροψία.

Ερμηνεύουν: Αθηνά Καραγιώτη, Αναστασία Τζελέπη, Άντα Γιαννουκάκη, Μέμος Ρούσσος, Απόστολος Μαλεμπιτζής, Ένκε Φεζολλάρι

«Ο Αφρός των Ημερών», Studio Μαυρομιχάλη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν «Ο Αφρός των Ημερών», ένα από τα σημαντικότερα και πιο ποιητικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, ανεβαίνει από τις 14 Απριλίου, στο Studio Μαυρομιχάλη.

Στην επέτειο 80 χρόνων από τη συγγραφή του, η Μαριτίνα Πάσσαρη και η ομάδα BLOOM ανεβάζουν το αριστούργημα του Βιάν με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών: Αθανασία Κουρκάκη, Γιώργο Μπουφίδη, Στρατή Νταλαγιώργο, Νικόλα Παπούλια, Ντόνα Πετροπούλου και την ίδια τη σκηνοθέτρια επί σκηνής.

Σε έναν κόσμο όπου η φαντασία και η πραγματικότητα συνυπάρχουν, ο νεαρός και εύπορος Κόλιν ζει μια παράξενη και χαρούμενη ζωή γεμάτη τζαζ, παράδοξα αντικείμενα και ζώα που μιλούν, μαζί με τον φίλο και μάγειρά του Νικολά και την εκκεντρική φίλη του Ιζίς. Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει τη Χλόη και την ερωτεύεται, γιατί του θυμίζει μια αγαπημένη μελωδία του Ντιουκ Έλινγκτον.

Παράλληλα, ο φίλος του Τσικ παρασύρεται από την εμμονή του με τα βιβλία ενός διάσημου φιλοσόφου, ενώ η Αλίζ βλέπει ανήμπορη αυτή την προσκόλληση να καταστρέφει τη ζωή τους. Όταν η Χλόη αρρωσταίνει από ένα νούφαρο που μεγαλώνει στους πνεύμονές της, ο κόσμος γύρω τους σκοτεινιάζει και η αρχική ελαφρότητα συγκρούεται με μια παράλογη πραγματικότητα.

ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ, Fabrica Athens

Την Τετάρτη 15/6 κάνει πρεμιέρα το ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ, mια σκηνική σύνθεση βασισμένη νουβέλα του Walter M. Miller Jr. “The Darfsteller” από την Fabrica Athens - Multi-Active Theater Group σε Θεατρική διασκευή και σκηνοθετική σύλληψη του Θανάση Δόβρη. Η παράσταση θα παίζεται μέχρι τις 2 Μαίου, διαφορετικές μέρες.

Σε έναν μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από άψογες, αλάνθαστες παρουσίες τεχνητής νοημοσύνης σε υλικό σώμα, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να σιωπήσει. Επιμένει να διεκδικεί τη σκηνή, ως φορέας μιας βαθιάς ανάγκης: να εκτεθεί, να πράξει, να υπάρξει μπροστά σε άλλους.

Η τεχνολογία δεν εμφανίζεται ως αντίπαλος, αλλά ως περιβάλλον — ένα πεδίο όπου το ερώτημα δεν είναι «ποιος υπερισχύει», αλλά «τι σημαίνει παρουσία». Το ερώτημα δεν είναι αν ο άνθρωπος θα «νικήσει» τη μηχανή, αλλά τι σημαίνει να παραμένεις ζωντανός μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί χωρίς εσένα. Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος, Ιωσήφ Καμπουράκης, Φάνης Κατέχος, Ναυσικά Κοριαλού, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Δάφνη Χασούρου