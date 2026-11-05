Με το βλέμμα στην …έρημο άνοιξε η αυλαία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης -Διεθνείς παρουσίες και 258 ταινίες - iefimerida.gr

«Χωρίς το σινεμά η ζωή μας θα ήταν μια απέραντη έρημος», είπαν από τη σκηνή του Ολύμπιον ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και σκηνοθέτης Κωστής Μαραβέγιας και η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, ανοίγοντας την αυλαία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι δύο καλλιτέχνες, που παρουσίασαν την τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης, έκαναν ένα λογοπαίγνιο με το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ, προαναγγέλλοντας παράλληλα την παρουσία στην πόλη του Ισπανού σκηνοθέτη Όλιβερ Λάσε, δημιουργού της ταινίας «Sirãt», η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες.

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Ο Όλιβερ Λάσε εμπνεύστηκε το μεγάλο αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο», επιλέγοντας 17 ταινίες που εξερευνούν την έρημο ως κινηματογραφικό τοπίο, αλλά και ως σύμβολο του αγώνα για επιβίωση. Το αφιέρωμα επεκτείνεται και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, με μια πολυμεσική εγκατάσταση και ένα οπτικοακουστικό έργο.

Συνολικά, στο 67ο ΦΚΘ θα προβληθούν 258 ταινίες, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έξι αφιερώματα και εκθέσεις, να συμμετάσχει σε πάρτι και να παρακολουθήσει είκοσι ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρία ισότιμα διαγωνιστικά τμήματα, ενώ σημαντική θέση κατέχει και η Αγορά, το αναπτυξιακό σκέλος του φεστιβάλ, που φέρνει στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο, με στόχο την προετοιμασία νέων ταινιών και τη σύναψη σημαντικών οικονομικών συμφωνιών για το ελληνικό σινεμά. Ambassador της φετινής Αγοράς θα είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος θα παρουσιάσει και υλικό από την επόμενη σεζόν του Maestro.

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Η διαδρομή προς τα «Ευρωπαϊκά Όσκαρ» -Τρεις τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι

Μια σημαντική διεθνή διάσταση αποκτά φέτος η διοργάνωση, καθώς τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα αποκαλούμενα και «Ευρωπαϊκά Όσκαρ», θα απονεμηθούν τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Η διαδρομή προς τη μεγάλη αυτή κινηματογραφική βραδιά ωστόσο, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν επίσημα οι υποψηφιότητες, μέσω βιντεοσύνδεσης από το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ), το οποίο πρόσφατα παραδόθηκε ξανά στο κοινό. Την παρουσίαση θα αναλάβουν οι ηθοποιοί Κλέλια Ανδριολάτου και ο Ολλανδός Γιος Μπράουερς (Joes Brauers), ενώ η τελετή θα αναμεταδοθεί στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα απονεμηθούν επίσης τρεις τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι, για τη συνολική προσφορά τους στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό, στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, στον εικαστικό, ηθοποιό, περφόρμερ και παρουσιαστή 'Άγγελο Παπαδημητρίου και στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό.

Στήριξη και πρωτοβουλίες για το σινεμά και τους κινηματογράφους

Την υποστήριξη των φορέων που συμβάλλουν στη διοργάνωση ανέδειξαν και οι δύο παρουσιαστές, ευχαριστώντας το ανθρώπινο δυναμικό του φεστιβάλ, το υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς, τους φορείς, τους χορηγούς και τους υποστηρικτές του.

Εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος απουσίαζε στην Καλαμάτα λόγω των εργασιών του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης αναφέρθηκε στη σταθερή και έμπρακτη στήριξη του δήμου σε έναν θεσμό που τιμά την πόλη και αναδεικνύει την εξωστρέφεια και τη διαχρονική πολιτιστική δυναμική της. «Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος της ενότητας Meet the Neighbours, απονέμουμε για δεύτερη χρονιά το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση περισσότερο συμβολική, ως ελάχιστη ανταπόδοση σε όλα όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ σε μια πόλη, που όπως έλεγε ο αείμνηστος Θεόδωρος Αγγελόπουλος, "δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα ιδεώδες κινηματογραφικό σκηνικό"», τόνισε ο κ. Γάκης.

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Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιούτικας υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το Φεστιβάλ εδώ και 14 χρόνια, τόσο μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ όσο και με άλλες πρωτοβουλίες. Με αφορμή, όμως, τη φετινή κινηματογραφική γιορτή, επέλεξε να ανακοινώσει μια νέα προσπάθεια για τη διάσωση των ιστορικών κινηματογράφων της περιοχής, εκφράζοντας τη θλίψη του για την αλλαγή χρήσης πολλών συνοικιακών αιθουσών, που μετατράπηκαν σε πάρκινγκ ή σούπερ μάρκετ. «Ανακοινώνω σήμερα ότι ξεκινώ επαφές με τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία αλλά και με όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο να διασώσουμε τους λιγοστούς ιστορικούς κινηματογράφους οι οποίοι μας έχουν απομείνει. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία», είπε, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημήτρης Μιχαλάκης, εκπροσωπώντας τον μεγάλο χορηγό του φεστιβάλ, την Telecom. «Είναι για εμάς στον Όμιλο ΟΤΕ πολύ μεγάλη χαρά που για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά στηρίζουμε τον θεσμό αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε πολύ κοντά στον δημιουργό», ανέφερε.

Η πολιτική διάσταση του «Μινώταυρου»

Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Μινώταυρος» (2026) του σπουδαίου δημιουργού Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η οποία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ.

Για την ταινία μίλησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, εξηγώντας ότι, αν και στην αφετηρία της βρίσκεται ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα, ο Ζβιάγκιντσεφ αντιστρέφει τη διάσταση της ιστορίας. Στο επίκεντρό της βρίσκεται ένα ερωτικό τρίγωνο: ένας πλούσιος άνδρας, παντρεμένος με μια όμορφη γυναίκα που τον απατά, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Η ταινία βασίζεται σε μια ελεύθερη διασκευή της «Άπιστης συζύγου» του Κλοντ Σαμπρόλ. «Εδώ όμως ο Ζβιάγκιντσεφ το κάνει πολιτικό. Μιλάει για αυτό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στο background, δηλαδή, θα δούμε όλη αυτή τη φρίκη που διαδραματίζεται όχι πολύ μακριά από μας», σημείωσε ο κ. Ανδρεαδάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Ρώσος σκηνοθέτης είναι αυτοεξόριστος και αντικαθεστωτικός.

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Λίγο πριν από την προβολή, τέσσερις φοιτήτριες κινηματογράφου του ΑΠΘ ανάρτησαν πανό και διάβασαν κείμενο, ζητώντας να γίνει «σαμποτάζ στη βιομηχανία του θεάματος».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το πάρτι έναρξης στην Αποθήκη Γ, όπου ακολούθησε συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

ΑΠΕ ΜΠΕ