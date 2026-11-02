 Ασλανίδου, Ζήνα, Σαμόλης: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στις 30 Νοεμβρίου στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος - iefimerida.gr
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Ασλανίδου, Ζήνα, Σαμόλης: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στις 30 Νοεμβρίου στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος

Ασλανίδου, Ζήνα, Σαμόλης: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στις 30 Νοεμβρίου στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος
Ασλανίδου, Ζήνα, Σαμόλης: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στις 30 Νοεμβρίου στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος
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Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα και Γρηγόρης Σαμόλης ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία για τη στήριξη του Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες, μία σκηνή και ένας κοινός σκοπός: η αγάπη και η προσφορά στον συνάνθρωπο.
Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 20:30, το Christmas Theater φιλοξενεί τη φιλανθρωπική συναυλία «Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο», με τη συμμετοχή της Μελίνας Ασλανίδου, της Πέγκυς Ζήνα και του Γρηγόρη Σαμόλη, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.

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Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Αννουσάκειο Ίδρυμα, υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Τρεις αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού συναντιούνται επί σκηνής για μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και συγκίνηση, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα, με έδρα την Κίσαμο Χανίων, αποτελεί εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια έναν σημαντικό φορέα κοινωνικής προσφοράς. Υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις περίθαλψης, αποκατάστασης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η συναυλία της 30ής Νοεμβρίου αποτελεί μια πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης αυτού του πολύτιμου έργου, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους για έναν κοινό, ουσιαστικό σκοπό.

Η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα και ο Γρηγόρης Σαμόλης μάς προσκαλούν να γίνουμε όλοι μέρος μιας βραδιάς αφιερωμένης στην αγάπη, την ελπίδα και τον άνθρωπο.

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Χορηγός Επικοινωνίας: Next Step Media
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/filanthropiki-synaulia-aslanidou-zina-samolis/

Πληροφορίες εκδήλωσης

  • Τίτλος: «Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο»
  • Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026
  • Ώρα έναρξης: 20:30
  • Χώρος: Christmas Theater, Αθήνα
  • Συμμετέχουν: Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα, Γρηγόρης Σαμόλης
  • Διοργάνωση: Αννουσάκειο Ίδρυμα
  • Υπό την αιγίδα: Δήμος Γαλατσίου
  • Σκοπός: Στήριξη του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου
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