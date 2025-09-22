Art Athina: Στη Μυρτώ Ξανθοπούλου το βραβείο νέου καλλιτέχνη, εκπροσωπείται από την Citronne - iefimerida.gr

H Μυρτώ Ξανθοπούλου που εκπροσωπείται από τη Citronne gallery είναι η νικήτρια του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη.

Το βραβείο απονέμεται για τέταρτη χρονιά και αποσκοπεί ως θεσμός της φουάρ στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Art Athina Young Artist Award

Το βραβείο, που συνίσταται στην ατομική παρουσίαση της δουλειάς του εικαστικού στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά εντός του 2026, ανακοίνωσε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και εκπρόσωπος του MOMus, Γιάννης Μπόλης.

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Γιάννα Γραμματοπούλου, Ελένη Μυλωνά, Γιάννης Μπόλης, Χριστόφορος Μαρινός, Άννα Μυκονιάτη, Μυρτώ Ξανθοπούλου



Βάσει των όρων συμμετοχής στο θεσμό, δυνατότητα υποψηυφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, ενώ η Art Athina συνεργάζεται για τέταρτη φορά με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο απετέλεσαν οι:

Πολύνα Κοσμαδάκη (Ιστορικό της Τέχνης και Επιμελήτρια Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη)

Χριστόφορο Μαρίνο (Ιστορικό της Τέχνης και Επιμελητή)

Θούλη Μισιρλόγλου (Ιστορικό της Τέχνης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης)

Γιάννη Μπόλη (Ιστορικό της Τέχνης και Προϊστάμενο του Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής του MOMus-Μουσείου Άλεξ Μυλωνά)

Άννα Μυκονιάτη (Ιστορικό της Τέχνης και Επιμελήτρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Το έργο της Μυρτώς Ξανθοπούλου TΕΡΜΑ, 2025, 87Χ72 εκ., μικτή τεχνική

Σκεπτικό της επιτροπής για το βραβείο στη Μυρτώ Ξανθοπούλου

Σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής, το έργο της Μυρτώς Ξανθοπούλου αναπτύσσεται με συνέπεια και συνοχή και χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα και την πολλαπλότητα των καλλιτεχνικών του μέσων – εγκαταστάσεις, κατασκευές, σχέδια, βίντεο, performances. Δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη χρήση της γλώσσας ως εκφραστικού εργαλείου, ενώ τα κάθε είδους αναλώσιμα υλικά και τα μιας χρήσης καθημερινά αντικείμενα αποτελούν βασικό στοιχείο της δουλειάς της.

Με αναστοχαστική και ταυτόχρονα μελαγχολική ή παιγνιώδη διάθεση δημιουργεί περιβάλλοντα από μικρές χειρονομίες στα οποία ανατρέπει και μεταμορφώνει τα δεδομένα της πραγματικότητας, αποτυπώνοντας παράλληλα τη δύναμη της λεπτομέρειας και του ελαχίστου καθώς και τη σωματική εμπλοκή της με τα υλικά.

Η έννοια του αρχείου, τα πολλαπλά νοήματα και τα δίπολα των αντιθέσεων παίζουν, επίσης, καθοριστικό ρόλο στις προτάσεις της. Η βράβευσή της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο της στον χώρο ενός μουσείου, του MOMus- Μουσείου Άλεξ Μυλωνά, το οποίο υποδέχεται, με χαρά, την εικαστικό.

Η Μυρτώ Ξανθοπούλου γεννήθηκε στο Ελσίνκι το 1981. Zει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε καλές τέχνες στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, και ιστορία τέχνης στο Deree. Τα έργα της χαρακτηρίζονται από τα καθημερινά, συχνά ευτελή υλικά, το χειρωνακτικό στοιχείο, και τη χρήση του λόγου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις, σχέδια, κατασκευές και βίντεο που επιχειρούν να αρθρώσουν μια ποιητική του ασήμαντου και του οικείου, του ασήκωτου και του ασόβαρου. Το 2022 παρουσίασε την πέμπτη ατομική της έκθεση στην Αθήνα, με τίτλο ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ(δεν έχω στυλό), σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, ενώ έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και πρότζεκτ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μουσεία, γκαλερί και ανεξάρτητους καλλιτεχνικούς χώρους. Το 2020 έλαβε το SNF ARTWORKS fellowship.

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Photo credits: Γιάννης Μποζιάρης, Δημήτρης Ταϊρης

