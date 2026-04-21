Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην Αίγυπτο μούμια με ένα απόσπασμα της Ιλιάδας! - iefimerida.gr

Μπροστά σε μία σπουδαία ανακάλυψη βρέθηκαν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, όταν αποκάλυψαν ένα σπάνιο ρωμαϊκό νεκροταφείο με μούμιες.



Η αιγυπτο-ισπανική αρχαιολογική αποστολή, με επικεφαλής τη Δρ. Maite Mascort και τη Δρ. Ester Pons Mellado από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και το Ινστιτούτο της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής, ανακάλυψε έναν σπάνιο τάφο της ρωμαϊκής εποχής στην τοποθεσία El-Bahnasa, γνωστή στην αρχαιότητα ως Οξύρρυγχος.

Μούμιες και σαρκοφάγοι αποκαλύπτουν ποικίλες ταφικές πρακτικές



Οι ανασκαφές έφεραν στο φως αρκετές μούμιες που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο. Ορισμένες ήταν τυλιγμένες με λινούς επιδέσμους διακοσμημένους με γεωμετρικά μοτίβα, ενώ άλλες είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ζωγραφισμένες ξύλινες σαρκοφάγους. Τα ευρήματα αυτά αντικατοπτρίζουν διαφορετικά ταφικά έθιμα της εποχής.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ήταν τρεις γλώσσες από χρυσό και μία από χαλκό, τοποθετημένες μέσα στα στόματα των νεκρών. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν μέρος ταφικών τελετουργιών που συνδέονται με αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή, πιθανώς για να βοηθήσουν τους νεκρούς να μιλούν ενώπιον θεϊκών όντων.

Εντοπίστηκαν επίσης ίχνη φύλλων χρυσού σε ορισμένες μούμιες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό υποδηλώνει πως κάποιοι νεκροί έτυχαν ιδιαίτερης μεταχείρισης μετά τον θάνατο, πιθανώς λόγω κοινωνικής θέσης ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Σπάνιος πάπυρος της Ιλιάδας βρέθηκε μέσα σε μία από τις μούμιες



Μέσα σε μία από τις μούμιες, η ομάδα ανακάλυψε επίσης έναν σπάνιο πάπυρο που περιέχει απόσπασμα από τη Β’ ραψωδία της Ιλιάδας του Ομήρου. Το κείμενο περιλαμβάνει μέρος του «Καταλόγου των Νεών», όπου απαριθμούνται οι ελληνικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην εκστρατεία κατά της Τροίας.

Μία από τις χρυσές γλώσσες που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στη ρωμαϊκή Αίγυπτο και ενισχύει την πολιτιστική αξία του χώρου.

Πρόσθετοι θάλαμοι αποκαλύπτουν σύνθετες ταφικές πρακτικές



Περαιτέρω ανασκαφή ανατολικά ενός κοντινού πτολεμαϊκού τάφου αποκάλυψε ένα όρυγμα με τρεις θαλάμους κατασκευασμένους από ασβεστόλιθο.

Στον πρώτο θάλαμο, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα αγγείο που περιείχε αποτεφρωμένα λείψανα ενήλικα, μαζί με τα οστά ενός βρέφους και το κεφάλι ενός αιλουροειδούς, όλα τυλιγμένα σε υφασμάτινα απομεινάρια. Ο δεύτερος θάλαμος περιείχε αποτεφρωμένα λείψανα δύο ατόμων και παρόμοια οστά ζώων, γεγονός που υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες τελετουργικές πρακτικές.

Νοτιότερα, η ομάδα εντόπισε πήλινα και χάλκινα ειδώλια, μεταξύ των οποίων απεικονίσεις του Αρποκράτη και του Έρωτα. Τα αντικείμενα αυτά αντικατοπτρίζουν ένα μείγμα αιγυπτιακών και ελληνορωμαϊκών θρησκευτικών παραδόσεων.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Sherif Fathy δήλωσε ότι η ανακάλυψη προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών ευρημάτων στη Μίνια και αναδεικνύει τον πλούτο της αιγυπτιακής πολιτιστικής κληρονομιάς σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι οι συνεχιζόμενες εργασίες στον χώρο αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερα για τη ζωή και τον θάνατο στη ρωμαϊκή Αίγυπτο.