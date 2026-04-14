Φωτογραφίες από το Αιγαίο του '50 και του '60 -Η Πάρος τελείως αλλιώς, ανέγγιχτη από τον τουρισμό - iefimerida.gr

Το φωτογραφικό έργο του Robert McCabe αποτελεί σήμερα μια πολύτιμη οπτική μαρτυρία της μεταπολεμικής Ελλάδας και της αυθεντικής ζωής στα ελληνικά νησιά.

Μέσα από τον φακό του Robert McCabe ο επισκέπτης ταξιδεύει στα νησιά του Αιγαίου από τη δεκαετία του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε μια Ελλάδα πριν από την έκρηξη του τουρισμού και την έλευση των σύγχρονων μεταφορών.

Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν ανθρώπους λιτούς και περήφανους, που ζουν και εργάζονται μέσα σε ένα αυθεντικό, ανεπιτήδευτο τοπίο. Παιδιά που παίζουν σε χωμάτινες αυλές, γυναίκες στο κατώφλι των σπιτιών τους, ψαράδες που επιστρέφουν από το πέλαγος, μικρές στιγμές καθημερινότητας μετατρέπονται σε διαχρονικές εικόνες.

Παράλληλα, οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν την αθωότητα νησιών, όπως η Πάρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, πολύ πριν μεταμορφωθούν σε κοσμοπολίτικους προορισμούς.

Νέες φωτογραφίες του Robert McCabe

Αυτή την εποχή στον χώρο Τέχνης «Porto Aoussa» στη Νάουσα της Πάρου, φιλοξενείται η έκθεση «Αναμνήσεις από το Αιγαίο» του διεθνούς φήμης φωτογράφου Robert A. McCabe, με 82 επιλεγμένες φωτογραφίες που ο ίδιος ο δημιουργός επέλεξε ειδικά για την Πάρο, σε συνεργασία με τον επιμελητή της έκθεσης Κώστα Βιδάκη.

Η έκθεση «Αναμνήσεις από το Αιγαίο» δεν αποτελεί απλώς ένα αρχείο εικόνων μιας περασμένης εποχής. Είναι ένα συγκινητικό ταξίδι στον χρόνο και μια υπενθύμιση της απλότητας, της ανθρώπινης επαφής και της αυθεντικότητας που χαρακτήριζαν τα ελληνικά νησιά.

Δείτε τις φωτογραφίες που επέλεξε ο ιδιος ο McCabe για τη νέα έκθεση﻿

Το φωτογραφικό έργο του Robert McCabe αποτελεί σήμερα μια πολύτιμη οπτική μαρτυρία της μεταπολεμικής Ελλάδας και της αυθεντικής ζωής στα ελληνικά νησιά

Oι φωτογραφίες αποκαλύπτουν την αθωότητα νησιών πριν γίνουν τουριστικοί προορισμοί

Η Πάρος του '60

Χαρούμενα παιδιά στην Πάρο του '60

Καθημερινότητα

Ο Robert A. McCabe γεννήθηκε το 1934 στο Σικάγο και μεγάλωσε στο Rye της Νέας Υόρκης. Άρχισε να φωτογραφίζει σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν ο πατέρας του τού χάρισε μια Kodak Baby Brownie. Το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1954, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Princeton, ένα ταξίδι που έμελλε να καθορίσει ολόκληρη τη φωτογραφική του πορεία. Στις επόμενες επιστροφές του στη χώρα, ταξίδεψε εκτενώς στο Αιγαίο φωτογραφίζοντας τα ελληνικά νησιά, ενώ το 1957 πραγματοποίησε σειρά φωτογραφιών για το National Geographic.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε σημαντικά μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μπενάκη, ενώ φωτογραφίες του έχουν εκτεθεί σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2026, παρουσιάστηκε στον χώρο της γκαλερί Αίθουσα Τέχνης Αθηνών φωτογραφικό του λεύκωμα και μια παράλληλη έκθεση με τίτλο «Οι Δελφοί τη δεκαετία του 1950 με τον φακό του Robert McCabe», που αποτυπώνει το δελφικό τοπίο και τα μνημεία του μέσα από το χαρακτηριστικό «απολλώνιο φως» που αιχμαλωτίζει ο φακός του καλλιτέχνη.

«Αναμνήσεις από το Αιγαίο». Καλλιτέχνης: Robert A. McCabe Διάρκεια έως 30 Σεπτεμβρίου 2026/

📍 Χώρος Τέχνης, Νάουσα Πάρος

🎟 Ελεύθερη είσοδος