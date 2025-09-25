Αναβάλλεται η sold out συναυλία του Mulatu Astatke στο Θέατρο Βράχων -Τι θα γίνει με τα εισιτήρια - iefimerida.gr

Αναβάλλεται η συναυλία του Mulatu Astatke, του θρυλικού πρωτοπόρου της τζαζ, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη στο Θέατρο Βράχων.

Συγκεκριμένα η sold out συναυλία του Mulatu Astatke, που ήταν προγραμματισμένη για απόψε αναβλήθηκε, λόγω αδιαθεσίας του καλλιτέχνη. Η συναυλία θα μεταφερθεί για τον Νοέμβριο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση για τη συναυλία του Mulatu Astatke

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η επερχόμενη SOLD OUT συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα μεταφέρεται για το μήνα Νοέμβριο.

Ο κος Astatke ένιωσε αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες και, μετά την πρόσφατη συναυλία του στο Παρίσι και ιατρική εξέταση, του έχει συστηθεί (παρά την σθεναρή αντίστασή του) να μην ταξιδέψει και να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 72 ώρες.

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε στενά με το management του Mulatu Astatke για να επιβεβαιώσουμε τη νέα ημερομηνία για τη συναυλία του, και θα σας ενημερώσουμε εντός των επόμενων ημερών. Παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας καθώς θα παραμείνουν έγκυρα για την επαναπρογραμματισμένη συναυλία, όπου και θα δοθεί η δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου σε όσους δεν επιθυμούν να παραβρεθούν.

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Η υγεία του κ. Astatke είναι η βασική μας προτεραιότητα. Εκτιμούμε τη συνεχή υποστήριξή σας και ευελπιστούμε να σας δούμε στη νέα ημερομηνία του Νοεμβρίου, που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα» Team Plisskën

Mulatu Astatke ο «πατέρας» της «Ethio Jazz»

Ο Mulatu Astatke είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους μουσικούς και ενορχηστρωτές της Αιθιοπίας, γνωστός κυρίως για τη ριζική αλλαγή που έφερε στη μουσική της χώρας κατά τη διάρκεια της εποχής του «Swinging Addis» στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τη δεκαετία του 1970. Είναι ο θρυλικός «πατέρας» της μουσικής που ονόμασε «Ethio Jazz».