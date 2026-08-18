Αλέξης Σταμάτης: Ανεβαίνει στη σκηνή το τελευταίο, ανέκδοτο, θεατρικό του έργο - iefimerida.gr

Η «Σαπφώ» είναι το έργο που έμελλε να είναι το «κύκνειο άσμα» του Αλέξη Σταμάτη. Ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας.

Μετά τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη πρωταγωνιστεί στη «Σαπφώ», το τελευταίο, ανέκδοτο, θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, στο Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου». Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις30 Νοεμβρίου.

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Μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, η παράσταση του Αλέξη Σταμάτη επιχειρεί να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις.

«Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου πως ο Αλέξης δεν θα ήταν μαζί μας»

Όπως αναφέρει η Νικαίτη Κοντούρη, η «Σαπφώ» του Αλέξη Σταμάτη σπάει την «ιερή σιωπή» που της επέβαλε η Ιστορία -η γραμμένη μόνον από άνδρες- και διεκδικεί με όλη της τη δύναμη τη θέση που ανήκει στο σώμα, την επιθυμία της σάρκας, τον απόλυτο έρωτα, την πλήρη ελευθερία του λόγου, την παντελή έλλειψη ντροπής, την άγρια ομορφιά στους στίχους και το τραγούδι, την αψάδα και τον βαθύτερο πόνο της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Αλέξης Σταμάτης, πριν ταξιδέψει στο αιώνιο Φως, άφησε μαζί με όλη του την εργογραφία και ένα επιπλέον πολύτιμο δώρο, τον θεατρικό μονόλογο «Σαπφώ».

Η «Σαπφώ» έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συμπυκνωμένου ποιητικού θεατρικού κειμένου, που «σου παίρνει την ψυχή» από την πρώτη στιγμή.

Ο πλούτος των συναισθημάτων που γεννιούνται από τις λέξεις του κειμένου, αποκαλύπτει τον άνθρωπο Σαπφώ (όχι απλώς την Ποιήτρια ή το Σύμβολο), έτσι όπως δεν την είχαμε ως τώρα φανταστεί».

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Ο Αλέξης Σταμάτης, πριν ταξιδέψει στο αιώνιο Φως, άφησε μαζί με όλη του την εργογραφία κι ένα επιπλέον πολύτιμο δώρο, τον θεατρικό μονόλογο «Σαπφώ»

«Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου πως ο Αλέξης δεν θα ήταν μαζί μας σε όλη τη διάρκεια των προβών και στη συνέχεια στη χαρά των γενικών δοκιμών και της πρεμιέρας της "Σαπφώς", τον Νοέμβριο, στο θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου - Μαριάννα Τόλη». Φτάσαμε μόνον στα μισά. Αρκετός χρόνος για να τον αγαπήσεις όχι μόνο σαν άνθρωπο και συγγραφέα, αλλά και σαν συνεργάτη, ανοιχτό στις προτάσεις, στις παρατηρήσεις, στο καλύτερο. Τον ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία του, καταλήγει στο σημείωμά της η Νικαίτη Κοντούρη.

Τη Σαπφώ υποδύεται η Κόρα Καρβούνη

Συγγραφέας: Αλέξης Σταμάτης / Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Σκηνικά - κοστούμια: Τότα Πρίτσα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση - Ηχοτοπία: Νίκος Πατρελάκης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου / Βοηθός σκηνοθέτις: Ερμιόνη Γκαρραμόνε

Φωτογραφίες promo: Πάνος Γιαννακόπουλος

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

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Ερμηνεύει η Κόρα Καρβούνη

Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός ΛΥΚΟΦΩΣ - Γ. Λυκιαρδόπουλος

Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου» / Προφήτου Δανιήλ 3 & Πλαταιών, Αθήνα

2110132002

Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων ανά παράσταση σε προνομιακή τιμή

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vassilakou-sappho/

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