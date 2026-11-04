Αλέξανδρος Ιωάννου: Ο εγγονός του Ευάγγελου Αβέρωφ συνεχίζει τo πάθος του παππού του με τα κρασιά -Οι αναμνήσεις - iefimerida.gr



Για τον Αλέξανδρο Ιωάννου το οινοποιείο στο Μέτσοβο δεν είναι απλώς μια οικογενειακή επιχείρηση είναι ένας τόπος γεμάτος παιδικές αναμνήσεις, εικόνες και μυρωδιές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αλέξανδρος Ιωάννου ανακαλεί τις παιδικές του αναμνήσεις από το οινοποιείο στο Μέτσοβο με τον τρύγο, δίπλα στον παππού του Ευάγγελο Αβέρωφ, και την αποθήκη να μετατρέπεται σε έναν φανταστικό κόσμο παιχνιδιού γεμάτο κάστρα και τούνελ φτιαγμένα από στοιβαγμένα χαρτοκιβώτια.

Σημείο καμπής για τον ίδιο αποτέλεσε η δημιουργία του ξενοδοχείου Κατώγι Αβέρωφ το 2007, μια πρωτοποριακή κίνηση που συνδύασε το οινοποιείο με τη φιλοξενία. Αυτή η ολοκληρωμένη εμπειρία τον προσέλκυσε σταδιακά, οδηγώντας τον να αναλάβει ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η φιλοσοφία πίσω από το ξενοδοχείο δεν ήταν αμιγώς κερδοσκοπική, αλλά η δημιουργία μιας βιωματικής εμπειρίας. Στόχος είναι οι επισκέπτες να συνδεθούν με την ιστορία του κρασιού και του τόπου

Το οινοποιείο εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό όραμα του Ευάγγελου Αβέρωφ για το Μέτσοβο. Το σχέδιο περιλάμβανε υποδομές όπως το Τυροκομείο, την Πινακοθήκη και ένα από τα πρώτα λιφτ που διατηρούν την περιοχή ζωντανή.

Ενας χώρος που γνώρισε από μικρός και που σταδιακά έγινε μέρος της δικής του ζωής. Εγγονός του Ευάγγελου Αβέρωφ, γιος της Τατιάνας Αβέρωφ και του Σωτήρη Ιωάννου, μεγάλωσε ανάμεσα στα χαρτοκιβώτια της αποθήκης του παππου, στους τρύγους και στους ανθρώπους που εργάζονταν εκεί.

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Ο Αλέξανδρος Ιωάννου δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη στο Μέτσοβο

Χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο Μέτσοβο για να αναλάβει πλέον ενεργό ρόλο στην επιχείρηση συνδέοντας την ιστορία της οικογένειάς του με μια σύγχρονη προσέγγιση στην οινοποιία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό του τόπου.

«Πολύ χαρακτηριστικές εικόνες που θυμάμαι με τον παππού του είναι ο τρύγος, που είχε πολύ τζέρτζελο για τα μάτια ενός παιδιού. Ήταν σε βουνό, είχε κόσμο», λέει στο iefimerida ο Αλέξανδρος Ιωάννου, ανακαλώντας τις πρώτες του μνήμες από το Μέτσοβο.

Θυμάται να περνά πολλές ώρες στο οινοποιείο, ακόμη και μόνος του, μετατρέποντας την αποθήκη σε έναν φανταστικό κόσμο παιχνιδιού, όπως η ιστορική σφραγίδα του Ευάγγελου Αβέρωφ που υπέγραφε τα κρασιά.

Δείτε τι λέει ο Αλέξανδρος Ιωάννου στο iefimerida

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«Τα χαρτοκιβώτια, στοιβαγμένα σε σειρές, γίνονταν τούνελ και κάστρα», χώροι που έφτιαχνε με τη φαντασία του και μέσα στους οποίους μπορούσε να χάνεται για ώρες. Είναι οι αναμνήσεις που κουβαλά ο Αλέξανδρος Ιωάννου από την εποχή που το οινοποιείο ήταν πρώτα απ' όλα ένας τόπος εξερεύνησης και παιχνιδιού.

«Το κρασί συνδέεται με φίλους, με κοινές στιγμές, με το φαγητό και με τις αναμνήσεις που δημιουργούνται γύρω από ένα τραπέζι» λέει στο iefimerida ο Αλέξανδρος Ιωάννου

Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να βλέπει τον χώρο διαφορετικά. Μια σημαντική αλλαγή ήρθε το 2007, όταν δημιουργήθηκε η ξενοδοχειακή μονάδα Κατώγι Αβέρωφ ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για την επιχείρηση.

«Ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό», θυμάται, περιγράφοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεε το οινοποιείο με τη φιλοξενία, τις ξεναγήσεις και τη γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού. Η ιδέα αυτή τον προσέλκυσε σταδιακά, ώσπου άρχισε να ασχολείται πιο ενεργά με την οικογενειακή δραστηριότητα.

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Ο Αλέξανδρος Ιωάννου μιλά για τον παππού του Ευάγγελο Αβέρωφ και το όραμά του, που συνεχίζει στο Μέτσοβο / iefimerida

«Γνώριζα από νωρίς ότι ο προορισμός μου ήταν το Μέτσοβο»

Πριν επιστρέψει οριστικά στο Μέτσοβο, θέλησε να εργαστεί και αλλού, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και να δει πώς λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως λέει στο iefimerida, γνώριζε ότι ο προορισμός του ήταν το Μέτσοβο.

Η απόφαση να αφήσει την Αθήνα και να εγκατασταθεί στην επαρχία δεν ήταν τελικά τόσο δύσκολη όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είχε δίπλα του τη σύντροφό του, αλλά και ότι η καθημερινότητα στο οινοποιείο και στο ξενοδοχείο προσφέρει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων.

Tο εμβληματικό κρασί Κτημα Αβέρωφ / iefimerida

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Ένα οινοποιείο που γίνεται βιωματική εμπειρία

«Δεν κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα», εξηγεί περιγράφοντας μια δουλειά που συνδυάζει διαφορετικές αρμοδιότητες, από την παραγωγή και την εμπορική δραστηριότητα έως τη φιλοξενία και την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Το οινοποιείο, με ιστορία που ξεκινά το 1959, διαθέτει ήδη τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Το ξενοδοχείο, αντίθετα, απαιτεί άμεση προσωπική παρουσία και επαφή με τον κόσμο.

«Η φιλοσοφία της οικογένειας ήταν πάντα να φέρει τον κόσμο κοντά στο κρασί και στην ιστορία του οινοποιείου» / iefimerida

«Η δημιουργία του ξενοδοχείου, εξαρχής, δεν αντιμετωπίστηκε ως μια επένδυση με αποκλειστικό στόχο το κέρδος.

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Σωτήρης Ιωάννου Πρόεδρος, Αλέξανδρος Ιωάννου CEO Κατώγι Αβέρωφ

Η φιλοσοφία της οικογένειας ήταν διαφορετική, να φέρει τον κόσμο κοντά στο κρασί και στην ιστορία του οινοποιείου, προσφέροντας μια εμπειρία που θα τον έκανε να συνδεθεί ουσιαστικά με τον τόπο και τα προϊόντα του» τονίζει ο Αλέξανδρος Ιωάννου.

«Η λογική του πατέρα μου Σωτήρη Ιωάννου ήταν ότι δεν πρόκειται για ένα κερδοσκοπικό εγχείρημα. Είναι σαν να κάνεις δαπάνες για μάρκετινγκ. Πόσο θα σου κόστιζε να προβάλλεις τη δουλειά σου τόσο καλά και τόσο άμεσα σε ένα τόσο ευρύ κοινό;» εξηγεί.

To μπαρ στο κοινοχρηστο σαλόνι του ξενοδοχείου Κατώγι Αβέρωφ

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«Σήμερα, το οινοποιείο υποδέχεται περίπου 20.000 επισκέπτες τον χρόνο. Στόχος δεν είναι απλώς να δοκιμάσουν ένα κρασί, αλλά να γνωρίσουν την ιστορία της επιχείρησης, να περιηγηθούν στον χώρο, να καταλάβουν πώς παράγεται το κρασί και να φύγουν έχοντας αποκτήσει μια προσωπική σχέση για αυτό που δοκίμασαν.

To φροντισμένο πρωϊνό του ξενοδοχείου με χειροποίητα γλυκά και πίτες, γαλακτοκομικά του Ιδρύματος Τοσίτσα και ζεστή σούπα για τα κρύα πρωϊνά του Μετσόβου / iefimerida

«Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης φαίνεται και στην αφοσίωση των επισκεπτών. Πολλοί επιστρέφουν κάθε χρόνο, τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο οινοποιείο.

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Θέλουμε να έρθουν, να ζήσουν μια εμπειρία, να μάθουν την ιστορία μας, να μαγευτούν και τελικά να συνεχίσουν να αγαπούν το Κατώγι ακόμα και όταν φύγουν από εδώ», λέει ο Αλέξανδρος Ιωάννου.

Δείτε τον χώρο για τις γευσιγνωσίες

Για τον Αλέξανδρο Ιωάννου αυτή η ανθρώπινη διάσταση είναι καθοριστική. «Το κρασί δεν είναι ένα προϊόν που καταναλώνεται αποκομμένα από την εμπειρία της ζωής. Το κρασί συνδέεται με φίλους, με κοινές στιγμές, με το φαγητό και με τις αναμνήσεις που δημιουργούνται γύρω από ένα τραπέζι. Μάλιστα όταν αυτή η εμπειρία συνδυάζεται με ένα ταξίδι, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία».

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Μιά ξενάγηση στην κάβα και το ιστορικό αρχείο του Κτήματος

«Το κρασί συνδέεται με φίλους, με κοινές στιγμές, με το φαγητό και με τις αναμνήσεις που δημιουργούνται γύρω από ένα τραπέζι»

«Πέρα από τις παραγωγές μεθόδους και το τι γίνεται στα βαρέλια και σε διάφορα στάδια της παραγωγής, πολύ σημαντική είναι η ιστορία που μοιραζόμαστε με τους επισκέπτες μας για το πώς δημιουργήθηκε το οινοποιείο».

Αξίζει να τονίσουμε ότι δεν ήταν απλά και μόνο ένα εγχείρημα από μόνο του, αλλά εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής, όπου ο δημιουργός του, Ευάγγελος Αβέρωφ, έφτιαξε πολλές υποδομές.

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Ο Αλέξανρος Ιωάννου στην ιστορική κάβα των κρασιών του κτήματος Κατώγι Αβέρωφ

«Ο Ευάγγελος Αβέρωφ έφτιαξε το Τυροκομείο του Ιδρύματος στο Τοσίτσα που βγάζει το Μετσοβόνε και άλλα πολλά ξεχωριστά τυριά.

Η Πινακοθήκη Αβέρωφ με μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης ελληνικής τέχνης στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο Μέτσοβο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν μικρό τόπο σαν αυτόν.

Το λαογραφικό μουσείο του Ιδρύματος στο Τοσίτσα, επίσης ένα πολύ ωραίο μουσείο με τρομερή ξενάγηση, που κάποιος μπορεί να καταλάβει το πώς ζούσαν οι άνθρωποι εδώ εκείνα τα χρόνια τα παλιά.

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Επίσης ο παππούς έφτιαξε ένα από τα πρώτα λιφτ, ένα αέριο λιφτ στην Ελλάδα το 1968, το τελεφερίκ και πάρα πολλά άλλα έργα που τελικά ήταν μέρη ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής το οποίο πρακτικά κρατάει το Μέτσοβο ζωντανό πάρα πολλά χρόνια μετά από τη δημιουργία όλων αυτών».

Δείτε τι λέει στο iefimerida ο Αλέξανδρος Ιωάννου﻿