Ακυρώθηκε η συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη στην Αγία Παρασκευή -Ο λόγος - iefimerida.gr

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε πως ακυρώνεται η συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη.

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί γι’ αυτό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στο Open Air Theater του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Πόλη Πολιτισμού 2025».

Οπως ανακοινώθηκε, η συναυλία ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους.

Ο Δήμος εξέφρασε την λύπη του για αυτή την εξέλιξη, ενώ για τους κατόχους εισιτηρίων, ανακοίνωσε τα εξής:

«Τα εισιτήρια που έχετε αγοράσει θα ακυρωθούν αυτόματα και θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στην κάρτα σας χωρίς να χρειαστεί εκ μέρους σας κάποια άλλη ενέργεια. Οι επιστροφές υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί από τις εμπλεκόμενες τράπεζες το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου».