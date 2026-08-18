Για πρώτη φορά Αφρικανή τραγουδίστρια αποκτά αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ -Ποια είναι η Ανζελίκ Κιντζό - iefimerida.gr

Η Ανζελίκ Κιντζό (Angélique Kidjo) θα γίνει η πρώτη Αφρικανή τραγουδίστρια που αποκτά το δικό της αστέρι στη διάσημη «Λεωφόρο της Δόξας» (Walk of Fame) του Χόλιγουντ.



Η Γαλλο-Μπενινέζα καλλιτέχνιδα, κάτοχος πέντε βραβείων Grammy, θα τιμηθεί σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου, με αστέρι για την καριέρα της, κατά τη διάρκεια τελετής στο Λος Άντζελες.

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Η Ανζελίκ Κιντζό «συνέβαλε στο να ανοίξει ο δρόμος για τους Αφρικανούς καλλιτέχνες στη διεθνή σκηνή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλυγουντ, το οποίο επιλέγει τους βραβευθέντες στη «Λεωφόρο της Δόξας».

Η Κιντζό, με διεθνή καριέρα που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια, θα πλαισιώνεται στην τελετή απονομής του αστεριού από τον Αμερικανό ηθοποιό Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και τον παραγωγό Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ (Harvey Mason Jr), επικεφαλής των βραβείων Grammy, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

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«Πολλοί άλλοι θα ακολουθήσουν»

Η απονομή του αστεριού είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι του 2025, και είχε γεμίσει με «χαρά» την 66χρονη τραγουδίστρια. «Είμαι σίγουρα η πρώτη Αφρικανή τραγουδίστρια που αποκτά αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι δεν θα είμαι η τελευταία», είχε δηλώσει η ίδια στο AFP.

«Πολλοί άλλοι θα ακολουθήσουν, κι αυτό γεμίζει την καρδιά μου με χαρά» είχε πει χαρακτηριστικά η Κιντζό.

Η βράβευση αυτή συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την 5 φορές κάτοχο βραβείου Grammy. Τον Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «HOPE!!», αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας της, Ιβόν (Yvonne).

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Ο Φάρελ Ουίλιαμς και η Ανζελίκ Κιντζό στα 68α ετήσια βραβεία Grammy, 1 Φεβρουαρίου 2026, Λος Άντζελες. (Φωτογραφία από Jordan Strauss / Invision / AP)

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 κομμάτια με συμμετοχές από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Pharrell Williams, Nile Rodgers, Davido, Ayra Starr και Quavo.

Ποια είναι η Ανζελίκ Κιντζό

Γεννήθηκε στο Μπενίν της Δυτικής Αφρικής και τη δεκαετία του 1980 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου και την εντόπισε και ανέδειξε ο Κρις Μπλάκγουελ (Chris Blackwell), παραγωγός του Μπομπ Μάρλεϊ (Bob Marley).

Η μουσική της Κιντζό συνδυάζει αριστοτεχνικά διάφορες επιρροές, «παντρεύοντας» παραδοσιακούς αφρικανικούς ρυθμούς με είδη όπως η afro-funk, ρέγκε, σάλσα, σουλ, τζαζ και ποπ, επανεκτελώντας από το Μπολερό του Ραβέλ μέχρι Talking Heads.

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Η Ανζελίκ Κιντζό στην απονομή του Βραβείου Gershwin, το οποίο τιμά τη συνολική προσφορά ενός μουσικού στην ποπ μουσική, Ουάσιγκτον, 1η Μαρτίου 2023 (AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades, Αρχείο)

Πιο πρόσφατα, συνεργάστηκε με τα μεγάλα ονόματα της νιγηριανής afrobeat, τον Davido και τον Burna Boy.

Πέρα από τη μουσική, η Κιντζό συνεχίζει ενεργά το ανθρωπιστικό της έργο μέσα από το Ίδρυμα Batonga, το οποίο ίδρυσε το 2006, με σκοπό την εκπαίδευση και την οικονομική ενδυνάμωση νεαρών κοριτσιών στο Μπενίν και στη Σενεγάλη.

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Είναι, επίσης, τακτική προσκεκλημένη σε διεθνείς συνόδους κορυφής, όπως το Φόρουμ του Νταβός, ενώ υπηρετεί ως πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF και του OXFAM.