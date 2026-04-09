79ο Φεστιβάλ Καννών: Βετεράνοι δημιουργοί και διεθνείς «πρωτάρηδες» διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα -Το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, οι Κάννες φιλοξενούν 2.541 ταινίες από 141 χώρες, με την Αμερική να συμμετέχει λιγότερο σε σχέση με παλιότερα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο Ίρις Κνόμπλοχ και τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τιερί Φρεμό, με τη φετινή διοργάνωση να διεξάγεται από 12 έως 23 Μαΐου και να δίνει προτεραιότητα στο διεθνές σινεμά.

Είκοσι μία ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα, ανάμεσά τους έργα των Ασγκάρ Φαραντί, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πάβελ Παβλικόφσκι, 'Αιρα Σακς, Χιροκάζου Κόρε-Έντα, Λάζλο Νέμες, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ και Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι.

Κάννες: Το διαγωνιστικό πρόγραμμα

Στο επίσημο διαγωνιστικό ξεχωρίζουν ταινίες όπως το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Κριστιάν Μουνγκίου «Fjord», το θρίλερ δράσης «Hope» του Να Χονγκ-ιν, το γαλλόφωνο «Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαραντί, το δράμα εποχής «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι και η ισπανόφωνη δραμεντί «Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Οι ταινίες καλύπτουν διάφορα είδη και τοποθεσίες, από απομονωμένες νορβηγικές πόλεις έως τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '80.

«Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι / Φωτογραφία: AP

﻿Εκτός διαγωνιστικού﻿

Στα μη διαγωνιστικών τμήματα περιλαμβάνονται έργα όπως το «Her Private Hell» του Νίκολα Βίντινγκ Ρεφν, το «Diamond» του 'Αντι Γκαρσία, το ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον «John Lennon: The Last Interview» του Στίβεν Σόντερμπεργκ και το «Avedon» του Ρον Χάουαρντ.

﻿One-way night coach και ειδικές προβολές

﻿Το τμήμα Cannes Première θα φιλοξενήσει ταινίες όπως το «One-Way Night Coach». Παράλληλα, στις Ειδικές Προβολές θα παρουσιαστούν έργα όπως το «Les Survivants du Che» του Κριστόφ Ρεβέιγ και το «Les Matins Merveilleux» της Αβρίλ Μπεσόν, προσφέροντας ποικιλία θεμάτων και μορφών κινηματογράφου.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας της δημιουργίας, ενώ οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καθορίσει τους κανόνες του κινηματογράφου. Με 2.541 υποβληθείσες ταινίες από 141 χώρες, το φεστιβάλ παραμένει ζωντανό και ακμαίο, συνδυάζοντας ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή, προσφέροντας πλατφόρμα για διεθνή δημιουργικά έργα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Νάντια Μπακοπούλου