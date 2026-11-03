10+1 θεατρικές πρεμιέρες που αξίζουν: Documentary, κωμωδίες -Η επιστροφή του Θεόδωρου Τερζόπουλου - iefimerida.gr

Η θεατρική σκηνή της Αθήνας ανεβάζει ρυθμούς και αυτή την εβδομάδα με νέες παραστάσεις που έρχονται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των θεατρόφιλων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πρεμιέρα αυτη την εβδομάδα για το υπερθέαμα «Αννα Κερένινα». Μία παράσταση-ντοκουμέντο, βασισμένη σε ακαδημαϊκή έρευνα, αποκαλύπτει την ιστορία χιλιάδων παιδιών που δόθηκαν για υιοθεσία μεταπολεμικά. Η σκηνική μαρτυρία ενισχύεται από την παρουσία της ίδιας της ερευνήτριας και υιοθετημένων ατόμων.

Ένα έργο μυστηρίου ανασυνθέτει την υπόθεση εξαφάνισης ενός αγοριού σε μια επαρχιακή πόλη. Ένας ενήλικας πλέον πρωταγωνιστής επιστρέφει στα γεγονότα, προσπαθώντας να κατανοήσει το βάρος της μνήμης και της ενοχής που εξακολουθεί να κουβαλά.

Το εμβληματικό έργο του David Mamet επιστρέφει, αποδομώντας το αμερικανικό όνειρο μέσα από την ιστορία τριών ανδρών που σχεδιάζουν μια ληστεία. Οι σχέσεις τους δοκιμάζονται σε ένα περιβάλλον ηθικής διάβρωσης, βίας και ματαίωσης.

Η τραγωδία του Σοφοκλή για την παράνοια του πολέμου και την εκδίκηση επιστρέφει σε μια σκηνική σύνθεση του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Η παράσταση διερευνά την τρέλα, την προδοσία και την ενοχή με ελάχιστα μέσα.10 θεατρικές πρεμιέρες για την εβδομαδα

Από κλασικά έργα σε σύγχρονες ιστορίες, από δυνατές ερμηνείες μέχρι τολμηρές σκηνοθετικές προσεγγίσεις, 10+1 θεατρικές πρεμιέρες δίνουν τον τόνο στην πολιτιστική ατζέντα των ημερών και προσφέρουν αφορμή για έξοδο στο θέατρο.

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Οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας

Iστορίες εμπνευσμένες από αληθινά γεγονότα, documentary theatre, κωμωδίες και κλασικά δράματα κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

«Για Τρία Ψυγεία και Ένα Πλυντήριο», Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Η παράσταση-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το άγνωστο παιδομάζωμα της Ελλάδας του Ψυχρού Πολέμου έρχεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στις 6 Νοεμβρίου και για 8 μόνο παραστάσεις.

Η παράσταση βασίζεται στην επί 14 χρόνια, και εν εξελίξει, ακαδημαϊκή έρευνα της καθηγήτριας Gonda Van Steen του King's College London, η οποία αποκαλύπτει την ιστορία περισσότερων από 4.000 Ελληνόπουλων που δόθηκαν για υιοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ολλανδία κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Παιδιά που απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους, μητέρες που δεν έπαψαν ποτέ να ψάχνουν, και ενήλικοι που ακόμα και σήμερα αναζητούν την αλήθεια για την καταγωγή τους.

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Στη σκηνή, ένα καταξιωμένο καστ ηθοποιών διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων, ανάμεσά τους οι Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Κουκουράκης, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Νεφέλη Παπαδερού, Ειρήνη Λαμπράκη, Δέσποινα Λάβδα, Vic Holt και Nick Morrison Baker, σε σκηνοθεσία της Κυριακής Μήτσου, που συμμετέχει και ερμηνευτικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα και συγκίνηση προσδίδει η επί σκηνής παρουσία της ίδιας της καθηγήτριας Gonda Van Steen, της ερευνήτριας πίσω από ολόκληρο το έργο, καθώς και ανθρώπων που υπήρξαν οι ίδιοι υιοθετημένα παιδιά αυτής της ιστορίας, μετατρέποντας την παράσταση σε μια ζωντανή μαρτυρία. Η παράσταση παρουσιάζεται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ολλανδικά).

Πάνος Βλάχος «Άλεξ/Αλέξανδρος», Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Άλεξ/Αλέξανδρος» Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ένα αγόρι εξαφανίζεται χωρίς ίχνη. Η υπόθεσή του συγκλονίζει τη χώρα, κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και πυροδοτεί αμέτρητες εικασίες. Το σώμα του δεν βρίσκεται ποτέ. Μήνες αργότερα οι έρευνες οδηγούν σε μια ομάδα ανήλικων παιδιών.

Μια Μικρή Ιστορία για τη βία, της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου, σε σκηνοθεσία της Λητώς Τριανταφυλλίδου.

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Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση. Πλέον ενήλικας, επιστρέφει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Μέσα από ανακρίσεις, αναπαραστάσεις και θραύσματα μνήμης, επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες και να κατανοήσει το βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά.

Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται στο κέντρο αυτής της διαδρομής, ενώ περνά διαδοχικά μέσα από τις ενήλικες μορφές μιας πόλης που προσπαθεί να εξηγήσει, να αποσιωπήσει ή να μεταθέσει την ευθύνη για όσα συνέβησαν. Μαζί του, πέντε ανήλικοι ερμηνευτές μεταμορφώνονται διαρκώς σε θύματα και θύτες, μάρτυρες και συνεργούς, ανασυνθέτοντας μαζί του τα πρόσωπα, τις μνήμες και τα γεγονότα μιας ιστορίας που μοιάζει αδύνατο να ολοκληρωθεί.

Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης

«Αμερικάνικος βούβαλος», θέατρο Σημείο

Ο «Αμερικάνικος Βούβαλος» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί και το εμβληματικό έργο τού David Mamet και κρατά τη σκηνή ως πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα.

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Σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70 τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία - και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Γιώργος Νινιός συναντά έναν ήρωα αντιφατικό, σκληρό και ευάλωτο μαζί, έναν άνθρωπο παγιδευμένο ανάμεσα στην κυνικότητα και στην ανάγκη να πιστέψει ακόμη σε κάποιον δεσμό. Δίπλα του οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και “υπόγειας“ αγάπης.

Όλια Λαζαρίδου

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«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», Οικία Ιλίτς, Λαμψάκου 11, έναντι αμερικανικής πρεσβείας, 1ος όροφος

Μετά την επιτυχία των παραστάσεων και την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που εξάντλησε τις θέσεις για δύο σεζόν, η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει σε ένα νέο κύκλο παραστάσεων, από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026, τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου, σε έναν χώρο που διαμορφώνεται στην κατοικία την ίδια του Ιβάν Ιλίτς.

Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μία υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Μια ιστορία απλή, ενός ανθρώπου συνηθισμένου σαν κι εμάς. Με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία. Άραγε, πώς βιώνουμε σήμερα τη φθορά; Αυτός ο κοινός φόβος που παραμένει ταμπού γίνεται αντικείμενο συζήτησης και μοιράσματος. Γιατί ό,τι μοιράζεσαι, κάπως μαλακώνει. Ίσως.

«ΑΙΑΣ, η τρέλα», μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στον Αίαντα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου

«ΑΙΑΣ, η τρέλα» Θέατρο Άττις

Η παράσταση ΑΙΑΣ, η τρέλα, μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στον Αίαντα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, επιστρέφει από τις 5 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

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Η παράσταση Αίας, η τρέλα αποτελεί έναν σταθμό για το Θέατρο Άττις και πρωτοπαρουσιάστηκε το 2004. Τρεις ηθοποιοί, ελάχιστα αντικείμενα και λίγοι στίχοι συνθέτουν το σπουδαίο σύμπαν της τραγωδίας.

Στη φετινή εκδοχή ο Τάσος Δήμας επαναλαμβάνει την καθηλωτική ερμηνεία του, ενώ τη σκυτάλη από τους Μελέτη Ηλία και Σάββα Στρούμπο παίρνουν δυο νεότεροι ηθοποιοί: ο Σταύρος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Ντάσης.

Η παράσταση είναι αποτέλεσμα της έρευνας και του προβληματισμού της ομάδας Άττις πάνω στα μέγιστα θέματα που θέτει η τραγωδία, όπως η παράνοια του πολέμου, η βία, η προδοσία, η οργή, η τρέλα, η εκδίκηση, αλλά και η ενοχή, ένα στοιχείο που απουσιάζει από τον σύγχρονο κόσμο.

«Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

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«Αννα Καρένινα» Θέατρον ΙΜΕ

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει μία σύγχρονη απόδοση και διασκευή του κλασικού αριστουργήματος «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πέτρος Ζούλιας και την πρωτότυπη μουσική ο Στέφανος Κορκολής.

Τον ομώνυμο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα υποδυθεί η Λένα Παπαληγούρα. Στο ρόλο του συζύγου της, Καρένιν, ο Γιάννης Τσορτέκης.

Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν. Σε ένα σύντομο ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις και να διευθετήσει τα συζυγικά προβλήματα του αδερφού της, η Άννα θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση που θα της αλλάξει όλη της τη ζωή. Πρωταγωνιστούν: Λένα Παπαληγούρα, Γιάννης Τσορτέκης, Γιωργής Τσαμπουράκης, Γιώργος Ξούλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Καρακάση, Νεφέλη Κουρή, Μελίνα Λεφαντζή, Χρήστος Γιάνναρης, Δημήτρης Γαλάνης. Στο ρόλο της Βρόνσκαγια η Ηρώ Μουκίου

«Μάκμπεθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης»

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«Μακμπέθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης» Εθνικό Θέατρο

Η Πειραματική Σκηνή, με Υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει την περσινή της διαδρομή, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνομιλία ανάμεσα στις τέχνες.

Με τίτλο «Μάκμπεθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης», η Α’ Περίοδος της Πειραματικής Σκηνής —υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό του Ακύλλα Καραζήση—, αποπειράται να δραπετεύσει από τα ασφυκτικά όρια του Θεάτρου και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους συνάντησης με το κοινό.

Με αφετηρία τον Μακμπέθ και την Τρικυμία, δύο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, η Πειραματική Σκηνή υποδέχεται φέτος μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών — μια ζωγράφο—δραματουργό, έναν performer—ιστορικό, μια λυρική τραγουδίστρια, τρεις ηθοποιούς, έναν ακροβάτη-αφηγητή, μια χορεύτρια, έναν skipper κι έναν αρχαιολόγο.

Επί σκηνής (με αλφαβητική σειρά): Ακύλλας Καραζήσης (ηθοποιός), Μανούκ Καρυωτάκης (μουσικός—ηθοποιός), Κατερίνα Παπανδρέου (ηθοποιός), Σοφία Πουχτού (χορεύτρια—ηθοποιός), Γιάννης Σύριος (ηθοποιός), Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου (ηθοποιός). Μουσικός επί σκηνής: Λένια Ζαφειροπούλου (πιάνο)

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Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Τόνυ Δημητρίου, Θάλεια Παπακώστα

«Σκέφτομαι δυνατά» Μικρό Παλλάς

Δύο ζευγάρια, φίλοι! Μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι …όταν μιλούν! Όταν όμως σκέφτονται; Τί είναι αυτό που σκέφτονται και το ακούνε μόνο οι θεατές; Γιατί το νερό σαν νερό, γίνεται καθρέφτης, αλλά κάτω από την επιφάνειά του μπορείς να διακρίνεις τον βυθό.

Σκέφτονται δυνατά, ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις. Όταν τα φώτα σβήσουν, ξυπνάει το ερώτημα: Ποιος είμαι;

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

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Μαρία Λεκάκη Ζώγια Σεβαστιανού Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Μπανταδάκης Πέτρος Λιόντας Μάτα Παπασιδέρη

«Της γιαγιάς σου» Θέατρο Αργώ

Τι κοινό έχουν ένας θησαυρός, δύο κηδείες, ένα τραπεζάκι σαλονιού, δύο κολλητές και μια γιαγιά;

Η απάντηση θα δίνεται στο θέατρο Αργώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη το βράδυ, στην ανατρεπτική κωμωδία παρεξηγήσεων και οικογενειακών μυστικών, που παρουσιάζει η Core Productions σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και πρωτότυπο κείμενο του Πέτρου Λιόντα.

Η Μαρία μετά την κηδεία του άντρα της, ετοιμάζεται να σερβίρει την καθιερωμένη ψαρόσουπα στην κολλητή της φίλη Λουκία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το σχεδίασε. Κλέφτες εισβάλουν στο σπίτι της και η ληστεία του αιώνα, έχει μόλις ξεκινήσει. Οικογενειακά μυστικά, απρόσκλητοι επισκέπτες, απρόσμενοι έρωτες, απίθανες παρεξηγήσεις και ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού, μετατρέπουν το σαλόνι της Μαρίας σε .. πεδίο δράσης μιας καταιγιστικής κωμωδίας, γεμάτης περιπέτεια και σουρεαλιστικές καταστάσεις. Παίζουν: Μαρία Λεκάκη Ζώγια Σεβαστιανού Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Μπανταδάκης Πέτρος Λιόντας Μάτα Παπασιδέρη

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Χρήστος Σαπουντζής, Μαριλού Κατσαφάδου

«Η Επιστροφή του Χουντίνι» Θέατρο Διάνα

Ένα οικογενειακό τραπέζι στην κόψη του ξυραφιού. Μια οικογένεια που ξανασμίγει μετά από καιρό σε ένα δείπνο που πυροδοτεί έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η βραδιά μετατρέπεται σε πεδίο μάχης· παλιές πληγές ανοίγουν, μυστικά αποκαλύπτονται και οι ρόλοι του πατέρα, του γιου, του αδερφού και του προστάτη αρχίζουν να καταρρέουν.

Η “Επιστροφή του Χουντίνι” ξεκινά σαν μια σύγχρονη τολμηρή παραλλαγή της παραβολής του ασώτου και καταλήγει στην επιστροφή μιας ολόκληρης ταλαιπωρημένης γενιάς στον εαυτό της. Ποιος είναι τελικά ο μυστηριώδης επισκέπτης; Φεύγει κανείς πραγματικά για πάντα; Και το κυριότερο: τι ρόλο παίζει μέσα σε όλα αυτά ο μεγαλύτερος Μάγος όλων των Εποχών;

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Ο σκηνοθέτης Γιώργος Σουλειμάν, μετά το επιτυχημένο “Blue Train” συναντιέται και πάλι με τo σύμπαν του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και με τη σύμπραξη ενός εκρηκτικού κουαρτέτου ηθοποιών. Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Δημήτρης Πασσάς, Μαριλού Κατσαφάδου, Μάνος Τσαγκαράκης

Γιάννης Νιάρος

«Μπόμπυ ή άβολες κουβέντες με ζώα» Θεατρο Κιβωτός

Αφού τάραξε τα νερά της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής το έργο του Rob Hayes έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη, με τον Γιάννη Νιάρρο σε ένα προβληματικά οικείο, μετασυνουσιακό μονόλογο.

Ο Μπόμπυ είναι ειλικρινής με τους ερωτικούς συντρόφους του. Τρυφερός, φροντιστικός, και θαρραλέα ευάλωτος. Λίγοι μπορούν να βρουν το κουράγιο να ανοίξουν την καρδιά τους τόσο διάπλατα. Μπορεί να γίνει και ελαφρώς χειριστικός που και που, αλλά εντάξει, άνθρωπος είναι κι αυτός. Σε αντίθεση με τους ερωτικούς συντρόφους του, που είναι -στην κυριολεξία- ζώα.