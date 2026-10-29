Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πάει στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα ο Μίλτος Ζαμπάρας -Η έδρα στον Γιώργο Βαρεμένο - iefimerida.gr

Με ανάρτηση βίντεο στα social media ο Μίλτος Ζαμπάρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πλέον βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στην ανάρτησή του αναφέρει πως «το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις. Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις.Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ».

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«Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ» τονίζει ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Οι επιλαχόντες του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία

Σημειώνεται πως μετά την παραίτηση Ζαμπάρα πρώτος επιλαχών στην Αιτωλοακαρνανία για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης επίσης στέλεχος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης του κόμματος.

Δεδομένου ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει πως η ΕΛΑΣ δεν θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη Βουλή, ο Γιώργος Θεοδωράκης δεν αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα, οπότε δεύτερος επιλαχών είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος.