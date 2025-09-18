Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές -Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου - iefimerida.gr

Για τις αλλαγές που θα συντελεστούν τα επόμενα χρόνια στην παιδεία μίλησε σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στον Alpha.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κα Ζαχαράκη, αυτή τη στιγμή η συζήτηση στο υπουργείο Παιδείας εστιάζει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το πώς θα διαμορφώνεται ο τελικός βαθμός του εθνικού απολυτηρίου.

Σοφία Ζαχαράκη: Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου

Ανέφερε ότι έχει αποφασιστεί πώς από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν σημαίνει και κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων﻿.

«Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των Πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;», είπε η κ. Ζαχαράκη θέλοντας να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με το λόγο που θα αλλάξει ο τρόπος διαμόρφωσης του τελικού βαθμού του εθνικού απολυτηρίου.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την φετινή σχολική χρονιά ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

