Ζαχαράκη: Επί ΝΔ έχουν μπει επιπλέον προϋποθέσεις στη μοριοδότηση μαθητών για αθλητικές επιδόσεις, όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

«Θα ήταν πολύ άδικο, και δεν θα το κάνω, να ακυρώσω οποιαδήποτε θετική διάταξη για έξτρα μοριοδότηση για τα παιδιά μας που έχουν πραγματικές αθλητικές επιδόσεις», τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στον απόηχο της παραίτησης Τσαβαρίδη.

Η ίδια μιλώντας στον Ant1 σημείωσε ότι η ομάδα εργασίας που θα εξετάσει τις περιπτώσεις μοριοδότησης για αθλητικές επιδόσεις έχει δύο κατευθύνσεις ενώ καθώς αυτή έχει ενεργοποιηθεί ήδη από το 2023 και ήδη «έχει κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δεν περιμέναμε τα συγκεκριμένα γεγονότα ως υπουργείο για να έχουμε κάποιες πρώτες κατευθύνσεις».

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«Πρώτον πραγματικός χρόνος που ένα παιδί έχει συμμετάσχει σε μια αθλητική δραστηριότητα και μάλιστα περισσότερος χρόνος» σημείωσε η κα Ζαχαράκη αναφορικά με την κατεύθυνση της αρμόδιας ομάδας εργασίας υπογραμμίζοντας ότι «το σημαντικό είναι όταν συμμετέχεις σε ένα άθλημα να μπορεί να πιστοποιηθεί η πραγματική συμμετοχή».

Η ίδια πρόσθεσε δε ότι στην κατεύθυνση της αξιοπιστίας και περισσότερης διαφάνειας συνδράμει και «η διαχρονικότητα. Να ορίσουμε τι σημαίνει ότι είμαι αθλητής και έχω και διάκριση, γιατί πολλοί μαθητές ασχολούταν με τα σχολικά πρωταθλήματα μπαίνουν στον σχολικό αθλητισμό».

«Είναι πολύ καίριο στην προσπάθεια περεταίρω εξ ορθολογισμού ώστε να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα» μοριοδότησης σημείωσε η υπουργός Παιδιάς και πρόσθεσε ότι «επί ΝΔ έχουν μπει και έξτρα προϋποθέσεις όπως η Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής. Δεν είναι ότι κάποιος μπαίνει χωρίς προϋποθέσεις».

Συνεχίζοντας η κα Ζαχαράκη επεσήμανε ότι «προϋποθέσεις έχουν μπει τα τελευταία χρονιά όχι μόνο από κυβερνήσεις της ΝΔ, γιατί είναι σαφές ζήτημα ότι πρέπει να είναι πραγματική επίδοση, με πραγματική ενασχόληση, με διαφανή τρόπο».

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Έλεγχοι σε σχολεία για την καταγραφή απουσιών

Η υπουργός Παιδείας, με αφορμή καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα μετά το σκάνδαλο στο μπάσκετ﻿, σχετικά με τον σχολικό αθλητισμό, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι σε σχολεία που έχουν γίνει καταγγελίες για ότι παιδιά που είναι αθλητές και μπορεί να μην είναι τόσο συνεπή ως προς την καταγραφή των απουσιών. Αυτά έχουν γίνει αναμαρτήτως των εξελίξεων των τελευταίων ημερών».

Τέλος, η κα Ζαχράκη έκανε λόγο για εξορθολογισμό του ποσοστού μοριοδότησης στις ειδικές κατηγορίες.