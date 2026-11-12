Ζαχαράκη για μοριοδότηση μαθητών μέσω αθλημάτων: Έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης -Οι αλλαγές που εξετάζονται

Για τις αλλαγές που θα έρθουν στο πλαίσιο μοριοδότησης στις πανελλαδικές μαθητών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες μίλησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός, με αφορμή τις καταγγελίες για επιπλέον μοριοδότηση στην κόρη του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, τόνισε αρχικά μιλώντας στο ΕρτNews πως «μιλάμε για το άρθρο 34. Αυτό άρθρο μας έρχεται από το μακρινό 1999 και έχουν γίνει τουλάχιστον 51 τροποποιήσεις από σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις, που προσπάθησαν να επικαιροποιήσουν το άρθρο και να περιορίσουν την δυνατότητα καταστρατήγησης. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού θέλουμε να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης, να κάνουμε ακόμα πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο».

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«Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και για τα σχολικά πρωταθλήματα που έχει την ευθύνη το υπουργείο μας θέλω να είναι ακόμα πιο αυστηρά, γιατί το παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό όχι μονο για την μοριοδότηση, πρέπει να το απολαμβάνει. Κάθε χρονιά προσπαθούμε να κάνουμε πιο στέρεο το πλαίσιο».

Η κα. Ζαχαράκη τόνισε ότι στη νέα προσέγγιση θα αξιολογούνται περισσότερο η διάρκεια ενασχόλησης ενός αθλητή με το άθλημα, η συστηματική συμμετοχή του και η πραγματική αθλητική δραστηριότητα, πέρα από μια μεμονωμένη διάκριση. «Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει να το απολαμβάνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμα ότι το υπουργείο είχε ήδη ξεκινήσει επεξεργασία προτάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με στόχο ένα «πιο στέρεο και πιο στιβαρό» νομοθετικό πλαίσιο.

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Ζαχαράκη: Οι αλλαγές που εξετάζονται στην μοριοδότηση μαθητών που συμμετέχουν σε αθλήματα

Όπως εξήγησε, στις αλλαγές που εξετάζονται θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στη διάκριση ενός αθλητή, αλλά και στη διαχρονικότητα της ενασχόλησής του με το άθλημα, στα χρόνια συμμετοχής του, στη συχνότητα παρουσίας του σε αγώνες και στην πραγματική αγωνιστική του συμμετοχή. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τα είδη των αθλημάτων και τις διαφορές μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησης με το άθλημα, στο πόσες φορές έχει συμμετάσχει ένας αθλητής και στην πραγματική του παρουσία την κρίσιμη περίοδο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό επειδή τον αγαπούν και όχι αποκλειστικά για τη μοριοδότηση.

Αναφερόμενη στην υπόθεση της κόρης του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία στη διαδικασία. Όπως είπε, ο κ. Τσαβδαρίδης δεν επικοινώνησε ποτέ με το υπουργείο ή με συνεργάτες της, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Η μαθήτρια συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και υπέβαλε αίτηση για αθλητική μοριοδότηση, ωστόσο τελικά δεν έκανε εγγραφή στη σχολή για την οποία αιτήθηκε τα σχετικά μόρια.

Δεν αφορά μαθητές που βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου

Η υπουργός επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί ένα δικαιότερο και αξιοκρατικότερο πλαίσιο, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις ώστε οι αθλητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αγωνιστικών διακρίσεων να γνωρίζουν εγκαίρως τους κανόνες που θα ισχύουν. «Με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται δεν αφορούν τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας.